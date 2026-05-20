Россияне вернули в оборот сотни тонн мелочи на 252 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россияне в рамках акции «Монетная неделя» сдали 55 млн монет на 252 млн рублей, сообщает Банк России. В акции участвовали более 16 тыс. торговых точек и 4 тыс. подразделений банков, где можно было обменять монеты на банкноты или зачислить их на счет, а также отдельные кассы пригородных железнодорожных вокзалов.

«В итоге удалось вернуть в оборот 252 тонны мелочи. Это на две тонны больше, чем в прошлый раз. Люди принесли на обмен около 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей. Это на 7 млн рублей больше, чем осенью», – указали в ЦБ. По данным регулятора, основная часть сданной мелочи, 86,7%, пришлась на рублевые монеты разных номиналов, оставшиеся 13,3% составили копейки.

«Монетная неделя» проводится по всей стране с 2023 года. За это время, помимо апрельской акции 2026 года, жители России вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.

Ранее, в рамках прошлой «Монетной недели» россияне сдали рекордные 56 млн монет на сумму около 245 млн рублей. По данным Банка России, в обороте находится 73 млрд монет на общую сумму 128,3 млрд рублей, и акция помогает вернуть их в экономику.