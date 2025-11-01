Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Акция «Монетная неделя» вернула в оборот монеты на 245 млн рублей
В ходе завершившейся в октябре «Монетной недели» россияне сдали рекордные 56 млн монет на сумму около 245 млн рублей, сообщили в Банке России.
Банк России сообщил о результатах акции «Монетная неделя», завершившейся в октябре этого года, передает RT.
По данным регулятора, благодаря мероприятию в оборот было возвращено более 56 млн монет на общую сумму около 245 млн рублей.
Подчеркивается, что достигнутый в этом году показатель стал максимальным с момента запуска инициативы в 2023 году.
Банк России проводит акцию «Монетная неделя», чтобы вернуть мелочь в оборот. В стране находится 73 млрд монет на общую сумму 128,3 млрд рублей.