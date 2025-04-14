Как и где обменять мелочь на бумажные деньги?

Tекст: Ольга Никитина

Зачем это нужно государству

Монеты, особенно мелкого номинала, постепенно выходят из обращения. Торговые точки часто отказываются их принимать, а покупатели предпочитают округлять суммы до рублей. В результате десятки миллиардов монет лежат без дела, хотя могли бы участвовать в экономике.

По данным Банка России, в обороте находится 73 млрд монет, но их общая стоимость – всего 128,3 млрд рублей. Для сравнения: объем бумажных денег в экономике почти в 145 раз больше. При этом производство некоторых монет (например, 1 и 2 рубля) обходится дороже их номинала.

Какие монеты можно сдать

Любые монеты Банка России, выпущенные с 1997 года.

Даже потертые, потемневшие или слегка деформированные – если сохранено не менее 75% массы.

Какие монеты не примут для обмена

– Сильно поврежденные экземпляры (без опознавательных знаков).

– Монеты иностранных государств.

Где можно обменять монеты

Интерактивная карта с адресами опубликована на официальном сайте акции.

В акции участвуют более четырех тысяч отделений банков, а также 34 тыс. торговых точек (но там нельзя пополнить счет, только получить банкноты).

Совет: перед визитом отсортируйте монеты по номиналу – это ускорит процесс.

На каких условиях мелочь можно обменять на бумажные деньги

– Без комиссии – вы получите сумму, равную сданной мелочи.

– В банке можно зачислить деньги на счет (только если вы его клиент).

– В магазинах выдают только наличные.

Какие документы нужны для участия в акции

В банке может потребоваться паспорт, если разменянные деньги вы пожелаете зачислить на счет.

Для простого обмена на банкноты в магазинах документы не нужны.

Что делать с копейками?

Монеты номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек уже почти не используются, но их обязаны принимать в рамках акции. Однако в повседневной жизни расплатиться ими почти невозможно – большинство терминалов и вендинговых аппаратов их не берут.

Миф о нумизматической ценности

Многие надеются, что со временем копейки станут раритетами. Но в обороте – миллиарды таких монет, поэтому их стоимость для коллекционеров близка к нулю. Исключение – редкие экземпляры (например, 5 копеек 2002 года без клейма монетного двора), но шанс найти их в обычной мелочи крайне мал.

Когда можно сдать монеты

Акция ЦБ «Монетная неделя» проводится в 2025 году с 7 по 19 апреля.

Можно ли обменять монеты в другое время

Да, но условия могут быть не такими выгодными. Некоторые кредитные организации, например, взимают комиссию за проведенную операцию. Кроме того, в обмене некоторых монет могут отказать.

Также в другие дни сортировка мелочи по номиналу является обязательной. Если вы не сделаете этого самостоятельно, придется оплатить дополнительную услугу по сортировке. Во время акции «Монетная неделя» сортировка рекомендуется для экономии вашего времени, а также времени сотрудников банков или торговых точек, однако обязательной не является – деньги примут и без сортировки.

Что делать, если вам отказали в обмене монет

Убедитесь, что организация участвует в акции (проверьте на сайте).

Если отказ необоснованный – сообщите в Банк России через горячую линию или онлайн-приемную.

Важно: в рамках акции с вас не могут требовать комиссию за обмен.

Какие новые возможности появились в «Монетной неделе» в 2025 году?

В этом году акция стала еще удобнее за счет расширения сети участников. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области к ней подключились около двух тысяч магазинов крупных сетей и почти 200 банковских отделений.

Другие способы потратить или обменять мелочь

Оплата покупок:

– Магазины у дома и рынки – здесь чаще нужна разменная монета.

– Аптеки – охотно принимают мелочь, особенно если приходить в нерабочее время.

Пополнение транспортной карты:

– Терминалы и кассы метро, автобусных компаний принимают монеты.

Плюс: проезд – регулярная трата, поэтому мелочь будет постепенно «таять».

Вендинговые автоматы:

– Кофейные аппараты, автоматы с водой или снеками.

– Паркоматы и терминалы оплаты мобильной связи.

Благотворительность:

– Специальные терминалы (например, в торговых центрах) позволяют перевести мелочь в фонды.

Минус: высокая комиссия (до 11%).

Зачисление на счет или вклад:

– Любой банк обязан принять монеты для зачисления на ваш счет (без комиссии).

– Можно внести их в счет погашения кредита или ипотеки.

Продажа коллекционерам:

– Редкие монеты (например, 5 копеек 2002 года без клейма) могут стоить до 10 тыс. рублей.

Обычные монеты почти не имеют ценности для нумизматов – их тираж слишком велик.

Необычный способ использования мелочи – обучение ребенка

Мелочь может стать отличным помощником в обучении детей финансовой грамотности:

– Сортировка и счет – помогают освоить арифметику.

– Копилка – наглядно показывает, как небольшие суммы превращаются в крупные.

– Игры в магазин – учат планировать расходы.

Даже если монеты кажутся неудобными, их можно выгодно использовать. Главное – выбрать подходящий способ:

– Тратить постепенно (в транспорте, магазинах).

– Обменивать в банке (особенно во время акций).

– Переводить в безнал (через терминалы или вклад).

Помните: в магазинах и транспорте вам не могут отказать в приеме мелочи, это незаконно – вы всегда можете сослаться на ст. 30 закона о ЦБ РФ.