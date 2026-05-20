Галузин заявил о попытках Запада использовать Армению против России

Tекст: Вера Басилая

Западные государства стремятся использовать армянское государство в своих целях против Российской Федерации. Об этом рассказал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, передает РИА «Новости». По его словам, власти республики совершенно не прислушиваются к предостережениям Москвы.

«Армянское руководство не проявляет настроя на то, чтобы прислушаться к нашим предостережениям относительно того, что истинная цель Запада, в том числе Евросоюза, проводящего открыто враждебную политику в отношении России, состоит в том, чтобы использовать Армению против России», – заявил дипломат.

Соответствующее заявление прозвучало по итогам заседания специальной группы Совета безопасности России. Участники встречи обсуждали вопросы взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

В начале мая российский МИД выразил протест послу Армении из-за выступления Владимира Зеленского на саммите в Ереване.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещаний об отказе от враждебных мер против Москвы.

Ранее российская сторона призывала руководство Армении отказаться от роли инструмента для реализации опасных замыслов Запада на Южном Кавказе.