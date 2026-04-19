Какие грибы нельзя собирать в России в 2026 году: штрафы и ответственность

Tекст: Ольга Никитина

Какие грибы нельзя собирать в 2026 году

Законодательство России разделяет запрещенные для сбора грибы на несколько категорий: краснокнижные виды, особо ценные грибы, грибы на охраняемых территориях и грибы, содержащие наркотические вещества. В 2026 году контроль за соблюдением этих запретов ужесточился, а перечни охраняемых видов пополнились новыми наименованиями.

Краснокнижные грибы

Главная категория запрещенных грибов – виды, занесенные в Красную книгу России или региональные Красные книги. Собирать их запрещено даже «для себя», для личного употребления, не говоря уже о продаже. В 2026 году список краснокнижных грибов продолжает расширяться.

Трюфель летний – один из самых известных запрещенных грибов. Этот ценный деликатес, который в мире считается кулинарным сокровищем, в России находится под охраной. Его сбор запрещен на всей территории страны.

Порфировик ложноберезовиковый – редкий гриб, который можно спутать с обычными березовиками, но его сбор строго запрещен.

Сыроежка золотистая – несмотря на то, что большинство сыроежек безопасны и разрешены к сбору, золотистая сыроежка занесена в Красную книгу и охраняется законом.

Аурантипорус шафранно-желтый – этот редкий гриб-трутовик включен в Красную книгу России. Известно не более 35 мест произрастания этого вида, поэтому его охрана особенно важна.

Саркосома шаровидная (ведьмин котелок) – уникальный гриб, который в начале апреля 2026 года был замечен в лесах. Этот гриб является краснокнижным, поэтому фотографировать его можно, а срывать – нет.

Паутинник фиолетовый – редкий гриб с ярким фиолетовым оттенком, внесенный в Красную книгу в ряде регионов.

Трутовик лакированный – известный в народной медицине гриб теперь также под защитой закона.

Сморчковая шапочка – весенний гриб, который часто попадает в корзину невнимательных грибников. Во многих регионах его сбор запрещен.

Мокруха розовая – редкий вид, который можно спутать с обычной мокрухой, но он находится под охраной.

Звездовик ложноокаймленный – гриб с характерной звездной формой, внесенный в региональные Красные книги.

Важно понимать, что список краснокнижных грибов может различаться в разных регионах. Вид, который в одном регионе можно собирать свободно, в другом может находиться под охраной. Поэтому перед походом в лес в незнакомом регионе стоит ознакомиться с местной Красной книгой.

Особо ценные грибы: рядовка мацутакэ

Отдельного внимания заслуживает гриб рядовка мацутакэ. Этот вид, который растет на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, считается особо ценным из-за своих уникальных вкусовых качеств и высокой рыночной стоимости. В некоторых регионах его сбор ограничен или полностью запрещен. Высокая ценность гриба привела к тому, что за его незаконный сбор предусмотрена строгая ответственность – вплоть до уголовного преследования.

Грибы в заповедниках и национальных парках

На особо охраняемых природных территориях – в заповедниках, национальных парках, заказниках – запрещен любой сбор грибов, даже самых обычных и распространенных видов. Это правило действует независимо от того, занесен гриб в Красную книгу или нет. Нарушение этого запрета влечет административную ответственность.

Пример из практики: в заповеднике «Кивач» в Карелии регулярно фиксируются случаи незаконного сбора грибов, и нарушители привлекаются к ответственности. Особенно внимательными стоит быть в заповедных зонах – там камеры наблюдения и егерский контроль работают круглосуточно.

Галлюциногенные грибы (содержащие псилоцибин и псилоцин)

Особая категория запрещенных грибов – те, что содержат психоактивные вещества. В России действует официальный перечень растений и грибов, запрещенных к культивированию и сбору. В него включены грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин.

Это означает, что сбор, хранение, переработка и продажа любых грибов с психоактивным действием полностью запрещены. К таким грибам относятся многие виды рода Psilocybe, Panaeolus, Gymnopilus и других. Они приравниваются к наркотическим веществам, и ответственность за их оборот – одна из самых строгих.

Штрафы за сбор грибов в 2026 году

Ответственность за незаконный сбор грибов в 2026 году может быть как административной, так и уголовной – в зависимости от тяжести нарушения.

Административная ответственность

За сбор грибов, занесенных в Красную книгу, без цели сбыта, а также за сбор грибов на особо охраняемых природных территориях предусмотрена административная ответственность.

Размер штрафа зависит от обстоятельств:

Для граждан – от 2,5 до 5 тыс. рублей.

Для должностных лиц – от 15 до 20 тыс. рублей.

Для юридических лиц – до 1 млн рублей.

Кроме того, у нарушителя может быть конфискована собранная продукция и орудия сбора (корзины, ножи, специальные приспособления).

За сбор грибов на особо охраняемых природных территориях (заповедники, нацпарки) штраф для граждан составляет от 3 до 4 тыс. рублей с конфискацией орудий сбора.

Если речь идет о сборе грибов, содержащих наркотические вещества (псилоцибиновые грибы), применяется административная ответственность. Штраф для граждан – от 3 до 5 тыс. рублей, или административный арест до 15 суток.

Уголовная ответственность

За сбор грибов из Красной книги в особо крупных размерах, а также за сбор с целью сбыта или в промышленных масштабах наступает уголовная ответственность.

Наказание может быть:

Штраф до 1 млн рублей.

Обязательные работы до 480 часов.

Исправительные работы до двух лет.

Лишение свободы до четырех лет (в особо тяжких случаях).

За сбор грибов, содержащих наркотические вещества, в крупном размере наказание – штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы до двух лет. При особо крупном размере или при групповом сговоре – до восьми лет лишения свободы.

Даже единичный случай сбора краснокнижного растения или гриба может повлечь административную ответственность. Если же речь идет о крупной партии или систематическом сборе для продажи, дело может перерасти в уголовное.

Реальные случаи наказаний за сбор грибов

Хотя случаи привлечения к ответственности за сбор грибов не так часты, как за сбор цветов или растений, они существуют.

Один из самых громких случаев произошел на Дальнем Востоке, где был задержан сборщик рядовки мацутакэ. Грибник собирал ценный гриб в промышленных масштабах для последующей продажи. В ходе разбирательства были обнаружены и другие нарушения, и в итоге обвиняемый получил семь лет лишения свободы.

Другой случай касается сбора псилоцибиновых грибов. В одном из регионов России был задержан гражданин, собиравший психоактивные грибы для личного употребления. Ему был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей, а собранные грибы были конфискованы и уничтожены.

В ряде регионов с 2026 года вступают в силу новые правила, регулирующие сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Под запрет попадают около 30 редких видов, включая паутинник фиолетовый, трутовик лакированный и сморчковую шапочку. Нарушителей будут привлекать к ответственности с конфискацией собранного.

Кто и как может поймать грибника-нарушителя

Многие грибники ошибочно полагают, что их никто не увидит в глубине леса. Однако практика показывает, что нарушителей находят не в лесу, а после – через социальные сети, объявления о продаже или доносы.

Социальные сети – самый частый источник информации о нарушениях. Грибники выкладывают фото своей «добычи» на личных страницах, в тематических группах и форумах. На снимках могут оказаться краснокнижные грибы, и бдительные подписчики нередко сообщают о таких публикациях в надзорные органы.

Рынки и объявления о продаже – еще один канал выявления нарушителей. Если грибник пытается продать редкие грибы, он рискует попасть в поле зрения полиции или Росприроднадзора. Продажа краснокнижных видов – прямое доказательство нарушения.

Доносы от соседей или знакомых – нередко нарушения выявляются по жалобам бдительных граждан. Если кто-то из знакомых знает, что вы собираете запрещенные грибы, это может стать поводом для проверки.

Камеры в заповедниках и нацпарках – на особо охраняемых территориях установлены системы видеонаблюдения, которые фиксируют нарушения в автоматическом режиме. Егеря и инспекторы оперативно реагируют на сигналы.

Плановые рейды – в сезон сбора грибов инспекторы Росприроднадзора и егеря проводят рейды в лесах, особенно вблизи заповедных зон. Во время таких рейдов проверяют корзины грибников, а при обнаружении краснокнижных видов составляют протокол.

Где чаще всего штрафуют за грибы

Основные зоны риска для грибников – это заповедники, национальные парки, заказники и другие особо охраняемые природные территории. Именно там контроль наиболее строгий, а ответственность – максимальная.

Заповедник «Кивач» в Карелии – одна из территорий, где регулярно фиксируются нарушения. В Кавказском заповеднике также нередки случаи незаконного сбора грибов и растений. В национальных парках Подмосковья, таких как «Лосиный Остров», тоже действуют ограничения, хотя и не такие строгие, как в заповедниках.

Кроме того, в каждом регионе могут быть свои охраняемые природные территории местного значения – например, памятники природы, заказники. На них также действуют ограничения на сбор грибов.

Можно ли случайно сорвать запрещенный гриб и не получить штраф

Формально, если вы сорвали краснокнижный гриб, даже случайно, это уже считается нарушением. Однако на практике правоохранительные органы редко наказывают за единичные случаи, если нет признаков умысла.

Если вы не знали, что гриб запрещен, и сорвали его в единственном экземпляре, к уголовной ответственности вас, скорее всего, не привлекут. Однако административный протокол могут составить. Штраф по административной статье для граждан составляет от 2,5 до 5 тыс. рублей, но на практике за единичный случай без отягчающих обстоятельств могут вынести предупреждение или ограничиться устным замечанием.

Ситуация меняется, если грибов много, если вы собираете их в заповеднике или если у вас есть намерение продать их. В этих случаях риск серьезного наказания возрастает многократно.

Как собирать грибы и не нарушить закон

Чтобы ваша тихая охота оставалась безопасной с точки зрения закона, соблюдайте несколько простых правил.

Не берите редкие и незнакомые виды. Если вы не уверены, что гриб не занесен в Красную книгу, лучше оставьте его в лесу. Особенно это касается необычных, ярких или редко встречающихся грибов.

Изучите Красную книгу своего региона. Список охраняемых видов можно найти на сайтах региональных министерств природных ресурсов. В некоторых регионах перечень может быть очень широким.

Не собирайте грибы в заповедниках и нацпарках. Даже обычные съедобные грибы там собирать нельзя. Перед походом в лес уточните статус территории.

Не выкладывайте «трофеи» в соцсети. Если в вашей корзине оказался редкий гриб, публикация фото может привлечь внимание инспекторов. Даже если вы собирались его съесть, а не продать, публичное хвастовство может стать поводом для проверки.

Не продавайте редкие грибы. Продажа краснокнижных видов – прямое доказательство нарушения, и в этом случае административное дело почти гарантировано, а при крупных объемах – и уголовное.

Будьте внимательны весной. Именно весной, когда грибов еще мало, грибники чаще срывают редкие и незнакомые виды – такие как сморчковая шапочка, строчки, саркосома шаровидная. Некоторые из них не только могут быть краснокнижными, но и опасными для здоровья. Например, строчки, которые часто путают со съедобными сморчками, могут вызвать тяжелое отравление из-за содержащихся в них токсинов.

Итог: за какие грибы реально могут наказать в 2026 году

Подводя итог, можно выделить три основные категории грибов, за сбор которых в 2026 году грозит реальное наказание.

Краснокнижные грибы – трюфель летний, аурантипорус, саркосома шаровидная, паутинник фиолетовый, сморчковая шапочка и другие виды, занесенные в Красную книгу России или региональные Красные книги. Список охраняемых видов постоянно расширяется, и в 2026 году в него добавились новые наименования.

Особо ценные грибы – в первую очередь рядовка мацутакэ. За их сбор в промышленных масштабах или с целью продажи предусмотрена уголовная ответственность.

Грибы, содержащие наркотические вещества – все виды, содержащие псилоцибин и псилоцин. Сбор, хранение и продажа таких грибов приравниваются к обороту наркотиков и караются по всей строгости закона.

Штрафы за нарушения варьируются от 2,5 до 5 тыс. рублей по административной статье до 1 млн рублей и лишения свободы до четырех лет по уголовной. Главные факторы, которые влияют на тяжесть наказания – это масштаб сбора, наличие цели продажи и место сбора (особо охраняемые территории).

Чтобы не испортить себе отдых и не получить неприятности с законом, достаточно соблюдать простые правила: не собирать незнакомые грибы, не заходить в заповедники, не выкладывать «трофеи» в соцсети и не продавать редкие виды. В остальном – тихая охота остается одним из самых любимых и безопасных видов отдыха для миллионов россиян.