Иран привел ракеты в готовность на случай удара по Израилю

Tекст: Антон Антонов

Источник Tasnim заявил, что «в случае ответных действий Израиля в отношении Ирана, значительное количество иранских ракет полностью готовы к немедленному запуску по списку целей в Израиле».

Иранские СМИ уточнили, что в атаке по Израилю в воскресенье вечером Корпус стражей исламской революции применил баллистические ракеты большой дальности «Хайбар Шекан», а также беспилотники, передает РИА «Новости».

Tasnim отмечает, что дальность полета ракеты «Хайбар Шекан» составляет 1 450 километров, ее вес достигает 4,5 тонны при длине около 10 м, а на завершающем участке траектории она может маневрировать, обходя системы ПВО.

Телеканал SNN опубликовал также снимки беспилотников, которые, как сообщается, были задействованы в воскресной атаке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что воздушно-космические силы КСИР ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид.

МИД Ирана сообщил, что иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля в ответ на агрессивные действия Тель-Авива в Ливане.