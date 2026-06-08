История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.21 комментарий
МИД Ирана заявил об ударах вооруженных сил по военным целям на севере Израиля
Иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля, сообщил МИД Ирана.
Ведомство распространило заявление, в котором подтвердило удары по израильским объектам. В заявлении МИД эти действия увязаны с «неоднократными нарушениями режима прекращения огня» и «агрессивными действиями Израиля против Ливана и Ирана». Также упомянуто сотрудничество Израиля с США при недавних атаках на иранские суда и объекты на юге Ирана, передает РИА «Новости».
«Правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня Израилем [в Ливане] и вытекающие из этого последствия, а также за любое усиление напряженности на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский КСИР сообщил об ударе баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид в ответ на действия Тель-Авива в Ливане.
Иран, Ирак и Сирия закрывают воздушное пространство на фоне иранских ударов по Израилю.