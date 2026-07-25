Лантратова рассказала о трех волнах атаки дронов ВСУ на колледж в Старобельске

Лантратова: ВСУ били и били по выбегающим учащимся колледжа в Старобельске

Tекст: Антон Антонов

«Произошла страшная трагедия, когда в колледж, в котором спали дети – 86 человек в возрасте от 14 до 19-20 лет, прилетели дроны. Причем страшно то, что это было три волны дронов с разницей в 10-15 минут. То есть, пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись», – заявила Лантратова в интервью ТАСС.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, которые привела Лантратова, спасательная операция на месте трагедии продолжалась 45 часов и прерывалась 18 раз из-за новых атак беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова заявила о трех волнах целенаправленных ударов беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске во время эвакуации детей.

В МЧС России сообщили о гибели 21 человека и о десятках пострадавших.