Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.25 комментариев
Лантратова рассказала о трех волнах атаки дронов ВСУ на колледж в Старобельске
Лантратова: ВСУ били и били по выбегающим учащимся колледжа в Старобельске
Массированные удары беспилотников по колледжу в Старобельске были спланированы так, чтобы невозможно было спастись, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«Произошла страшная трагедия, когда в колледж, в котором спали дети – 86 человек в возрасте от 14 до 19-20 лет, прилетели дроны. Причем страшно то, что это было три волны дронов с разницей в 10-15 минут. То есть, пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись», – заявила Лантратова в интервью ТАСС.
По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, которые привела Лантратова, спасательная операция на месте трагедии продолжалась 45 часов и прерывалась 18 раз из-за новых атак беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова заявила о трех волнах целенаправленных ударов беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске во время эвакуации детей.
В МЧС России сообщили о гибели 21 человека и о десятках пострадавших.