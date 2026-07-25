Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.25 комментариев
Ассамблея стран МУС отстранила Хана за «серьезное нарушение обязанностей»
Ассамблея государств-участников Римского статута лишила Карима Хана полномочий прокурора МУС за «серьезное нарушение своих обязанностей», сообщила президент Ассамблеи Пяйви Каукоранта на фоне обвинений Хана в сексуальных домогательствах со стороны сотрудников.
Решение об отстранении прокурора МУС было принято большинством голосов. Он отстранен «в соответствии со статьей 46, пунктом 2b Римского статута», передает РИА «Новости».
«Хан совершил серьезный проступок и серьезное нарушение своих обязанностей и что он отстраняется от должности прокурора», – приводит слова Каукоранты ТАСС.
Каукоранта призвала участников процесса уважать достоинство и частную жизнь всех его фигурантов и поблагодарила страны-члены за проявленное единство. После ее заключительной речи представитель делегации Японии заявил, что Токио согласен с решением Ассамблеи и считает ряд действий прокурора подрывом доверия к МУС, а само голосование, по оценке Японии, прошло в строгом соответствии с процедурами Римского статута.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута начало дисциплинарное разбирательство в отношении Хана и временно лишило его полномочий.
Расследование надзорного органа Международного уголовного суда подтвердило обвинения в сексуальных домогательствах и иных проступках в отношении отстраненного Хана.
Руководящий орган Международного уголовного суда затем порекомендовал лишить Хана должности за неподобающее поведение на основании отношений сексуального характера с подчиненной.
Reuters сообщало, что Хана отстранили от должности.