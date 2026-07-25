Ассамблея стран МУС отстранила Хана за «серьезное нарушение обязанностей»

Tекст: Антон Антонов

Решение об отстранении прокурора МУС было принято большинством голосов. Он отстранен «в соответствии со статьей 46, пунктом 2b Римского статута», передает РИА «Новости».

«Хан совершил серьезный проступок и серьезное нарушение своих обязанностей и что он отстраняется от должности прокурора», – приводит слова Каукоранты ТАСС.

Каукоранта призвала участников процесса уважать достоинство и частную жизнь всех его фигурантов и поблагодарила страны-члены за проявленное единство. После ее заключительной речи представитель делегации Японии заявил, что Токио согласен с решением Ассамблеи и считает ряд действий прокурора подрывом доверия к МУС, а само голосование, по оценке Японии, прошло в строгом соответствии с процедурами Римского статута.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута начало дисциплинарное разбирательство в отношении Хана и временно лишило его полномочий.

Расследование надзорного органа Международного уголовного суда подтвердило обвинения в сексуальных домогательствах и иных проступках в отношении отстраненного Хана.

Руководящий орган Международного уголовного суда затем порекомендовал лишить Хана должности за неподобающее поведение на основании отношений сексуального характера с подчиненной.

Reuters сообщало, что Хана отстранили от должности.