Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.13 комментариев
Американские военные атаковали два иранских спасательных судна
Fars: Американские военные атаковали два иранских спасательных судна
В акватории иранской провинции Хормозган ранним утром подверглись нападению и получили серьезные повреждения два корабля поисково-спасательной службы, сообщили местные власти.
Происшествие случилось у морских границ Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.
США атаковали два поисково-спасательных судна, они получили серьезные повреждения.
Ранее американские военные объявили о завершении 12-й серии ударов по Ирану.
До этого США атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек. Бомбардировки США разрушили инфраструктуру портового города Бендер-Аббас.