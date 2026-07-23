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«Северяне» уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки
Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и пресекли попытки ВСУ контратаковать близ поселений на Сумском направлении фронта.
В районе Могрицы противник предпринял попытку контратаки штурм-группой, однако комплексное огневое воздействие «Северян» уничтожило националистов.
«Также враг предпринял попытки выдвижения штурмовых групп 5 отмбр, 225 ошп и 71 оаэмбр в направлении позиций наших войск около Кондратовки, Писаревки и Новой Сечи. Артиллеристы и операторы БпЛА ГВ «Север» уничтожили большую часть живой силы противника, выжившие националисты сбежали в обратном направлении», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
По словам бойцов, в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Малой Слободке, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке на расстояие до 700 метров. Бои также идут в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.
На Харьковском направлении стрелковые бои продолжаются в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.
На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 800 метров. На Великобурлукском продолжаются бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.
Подразделения ГВ «Север» выбили националистов ВСУ из села Артельное (Купянский район) и освободили населенный пункт.
Кроме того, бойцы продвинулись в направлении небольшого, давно заброшенного села Ивашкино. В ходе наступательных действий взяты в плен трое бывших заключенных, мобилизованных в ВСУ.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях). Три солдата ВСУ взяты в плен», сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщал, что ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области. ВС России отрезали снабжавшую ВСУ трассу Кровное – Хотень у Писаревки.