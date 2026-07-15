Марочко сообщил, как ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области

Марочко сообщил, как ВСУ лишаются логистики в Сумской области

Tекст: Катерина Туманова

«В основном мы сформировали неплохой плацдарм в районе населенного пункта Иволжанское, который находится юго-восточнее от Писаревки. Также мы продвигаемся в западном направлении от Иволжанского, перерезая логистику противника», – рассказал он ТАСС.

Российские военные активно вытесняют подразделения ВСУ из Писаревки, параллельно проводя зачистку территории.

Марочко отметил, что сейчас украинские силы сосредоточены в двух основных укрепрайонах – Хотени и Писаревке. По этим позициям круглосуточно наносятся огневые удары, что серьезно осложняет снабжение противника.

«По всем им ведется регулярная активная боевая работа, то есть огневые поражения наносятся 24 на 7, а также нарушается логистика. Сейчас весьма осложнена логистика для украинских боевиков в данном районе», – сказал он.

Марочко отметил, что тактика перерезания логистики противника, истощение его материально-технических ресурсов для последующего наступления сил РФ «показали себя весьма неплохо».

«Тактика показала очень неплохой результат и, естественно, сейчас я вижу на данном направлении применение нашими вооруженными силами именно таких тактических решений», – добавил военный эксперт.

Напомним, российские войска 24 июня освободили Иволжанское в Сумской области.

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