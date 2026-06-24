Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны около Толстодубово, Бачевска, Краснополья и Лесного Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Рубежного, Избицкого, Казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарово, Ольховатки и Соснового Бора.

Противник при этом потерял свыше 215 военнослужащих, артиллерийское орудие, американский ЗРК BRAWLR и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригадам охраны генштаба ВСУ и морской пехоты в районах Смородьковки, Изюмского, Стецковки, Гусинки, Селища, Нижней Журавки, Староверовки Харьковской области и Волчьего Яра Донецкой народной республики (ДНР).

Всего в зоне ответственности группировки за сутки потери противника составили более 210 военнослужащих, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Николайполья, Николаевки и Краматорска ДНР.

За минувшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял до 205 военнослужащих, две бронемашины «Казак», пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригадам беспилотных систем, морской пехоты, нацгвардии, теробороны поблизости от Доброполья, Золотого Колодезя, Светлого, Сергеевки, Веселого, Ивановки, Нововодяного, Грузского ДНР, Новотроицкого и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при эжтом составили более 310 военнослужащих, бронемашина, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее российские войска взяли под контроль Иволжанское в Сумской области.

До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР, а также очистили от противника Кутузовку в ДНР.