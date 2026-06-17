Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Кучерова Яра ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 290 военнослужащих, бронемашина, три арторудия и две боевые машины РСЗО «Град».

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны возле Радьковки, Уланово, Гирино и Лужков Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ рядом с Терновой, Приколотным, Лосевкой и Григоровкой.

Противник при этом потерял свыше 230 военнослужащих и бронемашину.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Сазоновки, Самборовки, Редкодуба, Путниково, Грушевки Харьковской области, Яцковки и Лозовой ДНР.

В Красном Лимане ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием отчитались в Минобороны.

Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции была уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане – переправа через Северский Донец в районе Маяков ДНР.

За минувшие сутки в Красном Лимане уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, американская 155-мм гаубица М777 и шесть наземных роботизированных комплексов.

Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны у Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Стародубовки ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска взяли под контроль российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР.

Ранее они освободили населенный пункт Артема в ДНР.

В минувшие выходные российские войска освободили Приют в ДНР.