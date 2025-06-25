Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».2 комментария
Российские войска нанесли удар «Геранями» по цеху сборки БПЛА ВСУ в Краматорске
Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска, сообщает Минобороны России.
Цех по сборке беспилотников на аэродроме в Краматорске оказался уничтожен в результате удара российских дронов-камикадзе «Герань», передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что целью атаки стал именно цех, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.
Ранее ВС России с помощью «Герани-2» поразили цех дронов ВСУ в районе Запорожья. До этого российские военные «Геранью» уничтожили склад БПЛА ВСУ в Херсоне. В Чернигове были повреждены промышленные объекты после прилетов «Гераней». В Николаевской области «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ.