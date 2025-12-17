Белоусов: Военврачи спасают более 90% поступающих с поля боя раненых

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил значительный прогресс в организации медицинской эвакуации, передает ТАСС.

«Хотел бы отметить, что сегодня более 90 процентов раненых, поступающих с поля боя, спасены. Следующая задача – своевременная эвакуация раненых с поля боя», – сказал Белоусов. По его словам, повысить выживаемость военных удалось за счет сокращения времени доставки в медицинские учреждения.

За последние два года военным медикам удалось уменьшить время эвакуации тяжелораненых бойцов до 36 часов, в то время как ранее этот показатель составлял 40 часов.

Ранее президент России Владимир Путин указал на героизм военврачей, лечащих российских бойцов.

Сообщалось, что российские военные медики разработали сеть подземных госпиталей в зоне СВО.

В прошлом году в России представили робототехнический комплекс для эвакуации раненых в зоне СВО.