Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Белоусов: Военврачи спасают более 90% поступающих с поля боя раненых
Более 90% раненых, поступающих с поля боя, удается спасти благодаря работе военных медиков, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.
Он отметил значительный прогресс в организации медицинской эвакуации, передает ТАСС.
«Хотел бы отметить, что сегодня более 90 процентов раненых, поступающих с поля боя, спасены. Следующая задача – своевременная эвакуация раненых с поля боя», – сказал Белоусов. По его словам, повысить выживаемость военных удалось за счет сокращения времени доставки в медицинские учреждения.
За последние два года военным медикам удалось уменьшить время эвакуации тяжелораненых бойцов до 36 часов, в то время как ранее этот показатель составлял 40 часов.
Ранее президент России Владимир Путин указал на героизм военврачей, лечащих российских бойцов.
Сообщалось, что российские военные медики разработали сеть подземных госпиталей в зоне СВО.
В прошлом году в России представили робототехнический комплекс для эвакуации раненых в зоне СВО.