В России представили робототехнический комплекс для эвакуации раненых в зоне СВО

В России представили робототехнический комплекс для эвакуации раненых и доставки грузов в зоне СВО

Платформа оборудована видеокамерой, дальность работы комплекса – 700 м, с использованием ретранслятора дальность увеличивается до 5 км. БРГ-1 передвигается на гусеницах и оснащен приспособлениями для преодоления препятствий. Для эвакуации раненого бойца нужны четыре человека – нести носилки, а тут – справляется один робот, управляемый оператором с безопасной дистанции. Кроме того, БРГ-1 замаскирован от вражеских дронов масксетями – скрыт и аппарат, и раненый, поэтому эвакуация более безопасна. Платформа создана одним из российских научно-производственных объединений совместно с Кулибин-клубом Народного фронта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



«С разработчиками мы познакомились на почве поиска изобретателей, которые заинтересованы в нашей победе, в предоставлении хороших инженерных решений для достижения отличного результата на передовой. Эта команда делает качественный продукт, отвечает за него, ребята всегда идут на коммуникацию. Нам в Народном фронте важно достижение результата вместе с разработчиками. Мы со своей стороны оказываем им поддержку, масштабируем производство и получаем качественный результат – изделия, которые необходимы нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Мы лично следим за каждым изделием, которое поступает от нас на линию соприкосновения, проверяем их, тестируем, совместно с министерством обороны и другими разработчиками и инженерами доводим их до ума», – рассказал представитель Кулибин-клуба Народного фронта Александр Паничев.

Эвакуация раненого происходит волоком: к платформе крепятся рулонные спасательные медицинские носилки или аналогичное средство для эвакуации, и она увозит пострадавшего бойца из опасной зоны. БРГ-1 способен развивать скорость до 15 км/ч по пересеченной местности. Аналогов комплекса в зоне СВО на сегодняшний день нет.

«Мы занимаемся разработкой наземных робототехнических комплексов, которые помогают нашим бойцам СВО и спасают жизни. Сегодня мы тестируем наземный робототехнический комплекс БРГ-1, он у нас радиоуправляемый, управление осуществляется с помощью джойстиков. Аппарат влагозащищенный, двигатели у него защищены от осколков. Проходимость БРГ-1 очень высокая, большая мощность и дальний радиус действия. Сейчас мы разрабатываем и уже выпускаем специальные тележки, на которые можно погрузить раненого и эвакуировать с поля боя», – рассказал главный инженер НПО «Грань» Андрей.

Кроме того, Народный фронт помогает в изготовлении хвостовиков и накольников, они предназначаются для установки на боекомплект, для того чтобы его использовать на квадрокоптере, сбрасывая на врага. Хвостовик надевается на заднюю часть боекомплекта как оперение, а накольник – на переднюю часть, он является взрывателем при касании земли или другого объекта. Народный фронт уже передал на передовую 50 тыс. комплектов хвостовиков и накольников.

«Бойцы попросили нас разработать конструкцию без привычной окружности в хвостовой части, так как считают, что именно такие хвостовики имеют минимальную зону погрешности. Хвостовики просты в производстве, их можно напечатать не только на территории промышленных предприятий, но и на 3D-принтерах буквально в гараже. Однако благодаря нашим партнерам и Кулибин-клубу Народный фронт может поставлять комплекты в промышленных масштабах и тем самым закрыть большую часть потребностей наших бойцов на передовой», – рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Другое изделие, которым занимается президентское движение, – корпус динамической защиты, он предназначен для установки на броню танка. Суть изделия в том, что в нем устанавливается взрывчатое вещество, которое при попадании заряда детонирует и отбрасывает боезаряд обратно, тем самым защищая броню танка и весь экипаж.

При поддержке Кулибин-клуба Народного фронта на базе одного из ростовских вузов изготавливаются 200 долговременных огневых точек (ДОТов), которые в дальнейшем будут переданы на передовую для защиты бойцов от обстрелов противника. «Эти ДОТы ставятся на окоп как защита от осколков, они позволят сохранить жизнь и здоровье нашим бойцам, более эффективно вести огневую работу и выполнять боевые задачи», – рассказал Паничев.

Также Кулибин-клуб участвует в изготовлении и отправке на передовую специальных багги – это небольшие машины, созданные специально для бойцов. Конструкторы собрали машину, чтобы комфортно разместиться в ней и покинуть ее за короткое время мог человек в броне. Кроме того, в современных багги для фронта появилась кнопка, с помощью которой можно потушить весь свет в машине, сделав ее невидимой для врага за секунду. Конструкторы также усилили каркасы фронтовых багги, добавили в них силовые багажники, в которые можно сложить дополнительное оборудование и грузы. «Это очень надежные машины. Они разработаны специально для самых тяжелых условий. Прежде чем поставить багги на передовую, мы их тестируем на специальном полигоне, где условия максимально приближены к фронтовым», – рассказал главный конструктор предприятия – производителя багги Эдуард Мымрин.