Путин указал на героизм военврачей, лечащих российских бойцов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Особо отмечу героическую работу военных врачей – медицинских работников, которые делают порой невозможное, чтобы спасти наших бойцов и после лечения вернуть их в строй», – цитирует Путина ТАСС.

Он призвал внедрять полученный в ходе СВО уникальный опыт оказания медицинской психологической помощи военнослужащим с ранениями, травмами, заболеваниями, связанными с боевыми действиями, в гражданскую медицину.

Также Путин отметил, что подобное внедрение нужно закрепить на законодательном уровне.

В октябре сообщалось, что военный врач вручную «завел» остановившееся сердце раненого бойца после того, как из его грудной клетки извлекли крупный осколок.

Главный нейрохирург Минобороны, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова Дмитрий Свистов пояснял, что военврачи фиксируют необычно высокую частоту сосудистых повреждений у пострадавших на спецоперации, это связано с применением высокоэнергетического оружия.