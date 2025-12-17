Власти сообщили о повреждении 39 домов на Кубани после атаки БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

В результате ночной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Славянский район Кубани были повреждены 39 домовладений, передает ТАСС.

Обломки БПЛА были найдены по 53 адресам в самом Славянске-на-Кубани, а также в поселках Прибрежный, Вишневый и хуторе Бараниковском. Наиболее часто в пострадавших домах выбиты окна и двери, а также повреждены крыши, фасады и хозяйственные постройки.

Атака также стала причиной временного отключения воды, электричества и тепла, что привело к приостановке работы 21 детского сада и трех школ. Электроснабжение впоследствии было восстановлено, уточнили власти региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников ВСУ на Славянский район Кубани пострадали два человека.