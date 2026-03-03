ВС России с помощью комплекса «Елка» уничтожили 50 украинских БПЛА за два часа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дроны-перехватчики поражают цели прямым тараном на высокой скорости, что позволяет использовать их без взрывчатки рядом с жилыми домами и важными объектами, пояснили в компании, передает ТАСС.

В общей сложности в регионе за два часа они уничтожили более 50 дронов ВСУ «Лютый».

Боец с позывным Алаури рассказал, что «Елка» помогла ему уничтожить украинский беспилотник на расстоянии в три-четыре километра.

«Если бы БПЛА достигли своей цели, то последствия были бы катастрофическими», – добавил он.

В 2025 году военный эксперт Юрий Кнутов отмечал эффективность применения российских дронов-перехватчиков «Елка» против различных целей.