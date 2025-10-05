Военврач вручную «завел» сердце бойца в ходе операции

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, военный врач медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России вручную завел сердце раненого бойца, передает РИА «Новости». «Герда» добавила, что боец поступил к медикам уже с остановкой сердца, после чего был экстренно доставлен в операционную, где реанимацию проводили около получаса.

Медики вскрыли грудную клетку пострадавшего и извлекли из его сердца крупный осколок. Герда рассказала: «Наверное, такой из самых запоминающихся случаев – когда достали огромный осколок из сердца. Бойца уже к нам привезли с остановкой сердца. Мы завезли его в операционную, проводили реанимацию полчаса. Думали, что ничего не получится, но его, можно сказать, оживили. Сердце застучало».

Для спасения жизни врачи сначала провели стандартную сердечно-легочную реанимацию, после чего доктор вручную начал качать сердце бойца. По словам анестезиолога, только это вмешательство позволило восстановить сердечную деятельность. После успешной операции пострадавшего отправили на дальнейшее лечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали применять боеприпасы с осколками, которые практически невозможно обнаружить на рентгене. Военные медики смогли спасти бойца СВО, потерявшего четыре литра крови из-за ранения такими боеприпасами. Военврач группировки «Днепр» сообщил, что на СВО применяют инновационные кровоостанавливающие средства для спасения раненых.