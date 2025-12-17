  • Новость часаБелоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ
    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»
    Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: Цели СВО будут достигнуты
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности
    Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу»
    Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    7 комментариев
    17 декабря 2025, 14:10 • Новости дня

    Путин заявил о росте возможностей российской армии

    Путин: Возможности российской армии постоянно развиваются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России подчеркнул, что опыт, полученный вооруженными силами в ходе спецоперации на Украине, позволяет усиливать темпы наступления на стратегически важных направлениях.

    «Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях», – отметил он, передает ТАСС.

    Путин также заявил, что возможности российской армии постоянно расширяются.

    Ранее Путин заявил о разгроме элитных соединений ВСУ на Украине.

    Он также назвал 2025 год важным для решения задач СВО.

    17 декабря 2025, 07:49 • Новости дня
    Минобороны: Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    Минобороны: Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла, сообщили в Минобороны России.

    Артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» на Купянском направлении не дали ВСУ перебросить подкрепления к Московке, Радьковке и Соболевке, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что российские операторы дронов в ходе разведки засекли перемещение мелких групп ВСУ в сторону Купянска. Расчет САУ «Мста-С» получил команду и направился на огневую позицию.

    На цель наводились с помощью разведывательного дрона, безопасность боевой работы САУ обеспечивали посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы.

    Во вторник глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Комментарии (25)
    17 декабря 2025, 05:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в пусковые шахты
    Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в пусковые шахты
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В различных регионах России проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет ракетного комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки, сообщило Минобороны России.

    «В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК «Ярс» в шахтные пусковые установки», – сообщило ведомство.

    Специалисты разместили ракеты в шахтах с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, процесс занял несколько часов, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что перевооружение РВСН включает не только оснащение новыми ракетными комплексами, но и создание современной инфраструктуры для повышения качества подготовки дежурных сил и организации отдыха личного состава.

    По информации Минобороны, реализация мероприятий по перевооружению позволит увеличить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и расширить потенциал группировки для выполнения современных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 17 декабря отмечают День Ракетных войск стратегического назначения.

    Комментарии (4)
    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц

    ООН зафиксировала семь случаев казни российских военнопленных на Украине с ноября

    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило семь случаев казней российских военнопленных за последний месяц, включая подтвержденные и расследуемые инциденты.

    Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что с середины ноября сотрудники ведомства зафиксировали четыре убийства российских военнопленных, совершенные украинскими военными. Он добавил, что его ведомство также рассматривает достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах».

    Как передает ТАСС, Тюрк подчеркнул, что нарушители прав человека и гуманитарного права должны понести ответственность за свои действия.

    В июне управление сообщало о 26 погибших небоеспособных лицах, включая российских военнопленных, начиная с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник также Тюрк призвал Киев предотвратить пытки и жестокое обращение с российскими военнопленными на Украине.

    Ранее суд в ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат.

    До этого в Донбассе украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Также стало известно, что суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, а Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей

    Обратившиеся на прямую линию дети попросили у Путина кимоно и полет на самолете

    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся к нему перед предстоящей прямой линией, сообщает «Россия 24».

    Одиннадцатилетний Владимир, занимающийся дзюдо, получил от главы государства кимоно синего цвета.

    «Удивительное чувство – сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит», – отметил мальчик.

    Еще одному ребенку – юнармейцу Егору из Алтайского края – Путин помог осуществить мечту полетать на сверхлегком самолете. Егор объяснил, что ранее не мог реализовать это желание из-за проблем со здоровьем, и решил обратиться за помощью к президенту, зная, что тот уже помогал другим детям.

    В беседе с Первым каналом мальчик добавил, что был потрясен эмоциями от полета, и отметил необыкновенную красоту с высоты птичьего полета.

    Программа «Итоги года», совмещенная с большой пресс-конференцией и прямой линией, состоится 19 декабря. К этому моменту поступило более 1,6 млн обращений от россиян, и вопросы будут приниматься до окончания эфира.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин лично анализирует обращения россиян и данные министерств перед прямой линией.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 10:46 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ у границы Белгородской области
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ у границы Белгородской области
    @ Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Украинская диверсионно-разведывательная группа из трех человек пыталась провести разведку возле российской границы в районе села Старица на территории Харьковской области, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Диверсанты двигались в сторону села Муром в Шебекинском районе Белгородской области, находясь примерно в шести километрах от границы. Российский оператор беспилотника заметил передвижение ДРГ, после чего российские военные уничтожили группу.

    Ранее российские военные нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. Сообщалось, что передовой наводчик группировки «Север» обнаружил украинскую ДРГ из шести человек. По полученным координатам был нанесен авиаудар с применением двух самолетов Су-34.

    Ранее российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины в Харьковской области. В ходе операции был ликвидирован офицер ВСУ.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 21:23 • Новости дня
    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков

    В ЦАР сдались 20 боевиков российским инструкторам

    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков
    @ REUTERS/Baz Ratner

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В деревне Помболо группа из 20 боевиков добровольно передала оружие сотрудникам тренинговой миссии России в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

    Двадцать боевиков группировки UPC («Союз за мир в ЦАР») добровольно сдались российским инструкторам в префектуре Мбому в Центрально-Африканской Республике, сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

    В Telegram-канале СОМБ отмечается: «11 декабря в деревне Помболо (префектура Мбому) прошла разоружение очередная группа боевиков UPC в количестве 20 человек».

    Кроме того, по информации канала, продолжается одиночная сдача оружия и от мирных жителей. Такие случаи зафиксированы в населенных пунктах Батангафо, Мойен-Сидо, Нделе и Бирао.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что западные страны используют Украину для координации действий боевиков, планирующих нападения на ЦАР.

    Также боевики обратились к Украине за помощью в организации попытки военного переворота накануне выборов, назначенных на 28 декабря.

    Кроме того, боевики стали применять беспилотники для разведки и сбрасывания боеприпасов на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 10:31 • Новости дня
    Германия из-за санкций потеряла 73,5% экспорта в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экспорт германских товаров и услуг на российский рынок за девять месяцев текущего года сократился до 5,2 млрд евро, что составляет минус 73,5% по сравнению с 2021 годом.

    Германия столкнулась с серьезным спадом экспорта в Россию после введения санкций. По данным Евростата, страна потеряла более 70% поставок на российский рынок. За январь-сентябрь 2021 года объем экспорта составлял 19,6 млрд евро, а за аналогичный период нынешнего года – только 5,2 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Это означает, что ФРГ потеряла 73,5% своего экспорта на российском направлении. Если ранее Германия ежемесячно получала 2,3 млрд евро за свои товары и услуги на российском рынке, то сейчас этот показатель сократился до 584 млн евро.

    В пятницу глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что прямой удар по американскому бизнесу в результате западных санкций достиг примерно 100 млрд долларов.

    В начале декабря в МИД РФ сообщили, что страны Европы за четыре года из-за введенных антироссийских санкций понесли совокупные экономические потери, достигшие 1,6 трлн евро.

    Ранее сообщалось, что в начале 2026 года Еврокомиссия запланировала выработать новые санкции против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и действия «теневого флота».

    Комментарии (7)
    17 декабря 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Герасимовку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны около Андреевки, Гавриловки в Днепропетровской области, Терноватово, Гуляйполя и Косовцево в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три американские бронемашины HMMWV и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии возле Писаревки, Варачино и Шостки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старым Салтовым, Революционным, Великим Бурлуком, Избицком, Волчанскими Хуторами и Варваровкой в Харьковской области.

    Противник потерял до 160 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах Благодатовки, Подолов, Ковшаровки, Новосергеевки, Купянска-Узлового, Моначиновки в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, три американские бронемашины HMMWV, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 и 155-мм гаубица М114, станция РЭБ и пять складов боеприпасов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Резниковки, Степановки, Славянска, Петровского, Константиновки и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов и горючего.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный в Димитрове. Осуществляется зачистка Родинского, Светлого и Гришино в ДНР от разрозненных групп ВСУ.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, полка беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Вольного, Торецкого, Белицкого и Удачного в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две бронемашины HMMWV и четыре орудия полевой артиллерии.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области. За день до этого они освободили Песчаное в Днепропетровской области, а ранее освободили Варваровку в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам

    Орбан: Венгрия не обязана продолжать сотрудничество с ЕС по российским активам

    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам
    @ dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отказывается от дальнейшего соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу о замороженных на Западе российских активах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в своем заявлении подчеркнул, что его страна выполняла обязательства по этому принципу, однако Евросоюз в ответ «лишил Венгрию ее прав», передает ТАСС.

    «Я считаю, что с этого момента Венгрия не обязана соблюдать принцип лояльного сотрудничества, если другая сторона отвергла его, как это явно произошло», – заявил Орбан

    По мнению премьера, лидеры Евросоюза нарушили законодательство, предложив решать вопрос по российским активам не консенсусом, а квалифицированным большинством голосов. Такая же схема использовалась, когда рассматривался отказ ЕС от российских энергоносителей, что также лишило Венгрию и другие страны права вето.

    Орбан подчеркнул, что такие действия противоречат главным принципам обсуждения санкций. Он назвал это опасным прецедентом и добавил, что подобное обращение способно породить недоверие и среди других членов сообщества, если их интересы будут проигнорированы аналогичным образом.

    Орбан сделал это заявление накануне саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия на саммите Евросоюза будет выступать против направления российских активов на военные нужды Украины. Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, благодаря чему Брюссель больше не обязан продлевать санкции каждые полгода. Теперь ЕС не придется учитывать мнение Венгрии и Словакии, которые открыто выступают против финансовой и военной поддержки Украины.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    Лукашенко объяснил причины конфликта на Украине

    Лукашенко: Власти Украины пытались заткнуть рот русскоязычному населению

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине вызван притеснением русскоязычного населения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Зачем было душить людей, которые живут на востоке Украине и заставлять их отказаться от русского языка? Пусть люди выбирают себе язык сами… Они решили заткнуть рот русскоязычному населению», – сказал Лукашенко.

    Кроме того, он напомнил, что в Одессе противники русскоязычного населения «сожгли людей, которых считали своими врагами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    Он также заявил что Украина сама «отдала» Крым России в 2014 году, поскольку не стала бороться за полуостров: «Если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?».

    Лукашенко посоветовал Киеву не будить «спящего медведя»: «Если ты живешь рядом с этим «спящим медведем», ну, не буди его, найди нормальные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «хочет мира», но взгляд Москвы и Киева на то, чем должен закончиться конфликт, «разные». По его мнению, «Зеленский не хочет идти на сделку».

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 01:26 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией

    Лукашенко: Зеленский не хочет идти на сделку

    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Зеленский не хочет идти на сделку», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    Лукашенко подчеркнул, что Зеленский осознает риск исчезновения Украины с политической карты. По мнению Лукашенко, дальнейшее продолжение конфликта может привести к «глобальной войне» с применением всех видов вооружения. При этом Лукашенко считает, что Зеленский все же «хочет мира», но позиции Москвы и Киева по вопросу о том, чем должен закончиться конфликт, «разные».

    По словам белорусского лидера, он полностью уверен, что президент России Владимир Путин сейчас стремится к миру. «Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина», – сказал Лукашенко.

    Белорусский президент отметил, что на сегодняшний день важно исключить подозрения России в том, что прекращение огня используется для перевооружения Украины западным оружием.

    Лукашенко считает, что США должны участвовать в урегулировании, иначе мир невозможен. Однако, по его словам, урегулирование зависит не только от президента США Дональда Трампа. Он уверен, что в случае разочарования США конфликт на Украине продлится до тех пор, пока на ситуацию не повлияют силы, вынуждающие Зеленского пойти на мир.

    Лукашенко подчеркнул, что конфликт влияет на всех соседей: «У нас есть две воюющие стороны – Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит».

    «Любая война заканчивается миром», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского. После переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 04:30 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Краснодарском крае госпитализированы двое мирных жителей
    После атаки БПЛА в Краснодарском крае госпитализированы двое мирных жителей
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения фрагментов БПЛА в Славянском районе госпитализированы двое мирных жителей, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

    «В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, повреждены не менее пяти частных домов», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Фрагменты беспилотников нашли в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный, где у нескольких домов повреждены крыши, выбиты окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.

    В Красноармейском районе по девяти адресам также обнаружили фрагменты БПЛА, однако пострадавших нет. Обломки нашли в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. В результате в частных домах выбило окна, двери, повреждены хозяйственные постройки, навес, гараж и здание склада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения для аэропорта Краснодара.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 01:59 • Новости дня
    Лукашенко раскритиковал Европу за «глупую позицию» по Украине в 2015 году

    Tекст: Антон Антонов

    Европа заняла «глупую позицию» в вопросе украинского урегулирования во время заключения Минских соглашений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко напомнил о переговорах 2015 года, в которых тогда участвовали президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов), канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    «Если бы тогда европейцы не заняли глупую позицию, а они хотели сделать так, как они потом заявили, чтобы у украинцев было время перевооружиться и дать отпор России. Оказывается не о мире приехали договариваться, а о будущей войне… Чем это закончилось? Ничем», – сказал Лукашенко.

    Он подчеркнул, что Европа продолжает неверно влиять на ситуацию вокруг Украины, поддерживая сейчас Владимира Зеленского, поэтому Зеленский не хочет идти на сделку по Украине. Лукашенко сообщил, что европейские лидеры обещают Зеленскому поддержку, несмотря на отсутствие существенных ресурсов: «Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у США. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать». Он также считает, что европейские лидеры в таком случае «поймут свою ошибку».

    По словам Лукашенко, если ситуация будет развиваться по сценарию дальнейшей эскалации, последствия окажутся тяжелыми для Европы и всего мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «хочет мира», но «не хочет идти на сделку».

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что геополитическая ситуация остается напряженной, а некоторые европейские лидеры действуют исходя из личных интересов, забывая об ответственности.

    Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил о том, что ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные и групповые политические интересы, а не на интересы народов, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что такие политики занимают или до сих пор занимали ответственные посты, однако в настоящее время ими движут сиюминутные личные цели. «Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов», – отметил глава государства.

    В ходе заседания Путин также сказал, что геополитическая ситуация в мире по-прежнему остается напряженной, а в некоторых регионах уже достигла критического уровня. По его словам, страны НАТО наращивают наступательные силы и разворачивают новые виды вооружения, включая вооружения в космосе. Путин подчеркнул, что эти процессы обостряют международную обстановку и создают дополнительные риски для всех участников мировой политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации.

    Российские войска продвигаются и способны усиливать наступление на ключевых направлениях после слома обороны ВСУ.

    Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ракетный комплекс «Орешник» начнет службу на боевом дежурстве до конца года, заявил президент Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны.

    «До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что в ходе учений подтверждается высокий уровень подготовки частей и соединений, они могут решать самые сложные задачи. В ходе таких учений нередко присутствуют зарубежные союзники и партнеры России, которые получают опыт, полученный в ходе СВО.

    В ноябре Путин пояснял, что Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в республике в декабре.

    Комментарии (0)
  О газете
