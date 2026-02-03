Путин и наследный принц Саудовской Аравии договорились углублять сотрудничество

Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.2 комментария
Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.
Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?
Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжелом весе россиянин Арсланбек Махмудов сравнил нацизм с воплощением зла и указал на наличие этой проблемы на Северном Кавказе. «Я вижу [сейчас] самую большую проблему на Северном Кавказе в нацизме. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло роднится со злом Иблиса, который сказал: "Я лучше него". Вот это зло, самое конченое. В чем проявляется? В том, что каждый считает себя лучше. Я не говорю, что это все такие [жители Северного Кавказа]. Есть такие персонажи. Конечно, есть те, которые не считают. Есть отдельные персонажи», – цитирует «Чемпионат» слова спортсмена, сказанные в интервью. Сам 36-летний боксер кумыкского происхождения, родился в Северной Осетии.
Политолог Илья Ухов предположил в своем Telegram-канале, что Махмудов под «нацизмом» имел в виду не германо-арийские воззрения середины прошлого века, а ксенофобию, неуважение к людям другой национальности, к их обычаям и культурно-религиозным установкам.
«Достаточно просто посмотреть комментарии под любым видео, где обсуждаются какие-то общероссийские проблемы, социально-политические вопросы, да даже местная экономика – тут же в подавляющем большинстве набегают какие-то местные полупокеры, с порога начинающие дудеть в дудку про "русскую оккупацию" или "притеснения со стороны России". Хотя сами эти люди и есть исконные жители России на территориях, которые входят в состав нашего государства уже порой не одну сотню лет», – указал эксперт. – «Вот эта вот "отделенность", как бы несопричастность судьбам большой России, враждебное отношение к ее символам, к ее культурной матрице – которая, как ни крути, изначально складывалась на базе русского народа и его православной веры – и приводит к росту отчужденности и разного рода ксенофобским, да и исламистским воззрениям».
Корень проблемы Ухов видит в позиционировании России не как государства, созданного трудами, потом и кровью русского народа и примкнувших к нему лучших представителей других коренных народов, а как «некий "плавильные мега-котел", «основателем которого в этой новой интерпретации является не креститель Руси великий князь Владимир, а чуть ли не Чингисхан, с его потомками, основавшие Орду».
В логике антиисторической концепции «Руси-Орды», предупреждает политолог, России навязывается идея отсутствия общей идентичности, которая подталкивает национальные регионы к поиску собственных идентичностой. «А тут уже и до идей презрения и даже ненависти к русским рукой подать – тем более на примере Украины прекрасно видно, как территория может строить свою идентичность исключительно на ненависти к русскому», – отмечает эксперт.
Если не изменить подход к национальной политике и замещающей миграции, «то слова Арсланбека Махмудова про северокавказский "нацизм" станут актуальными и для других национальных субъектов России», с соответствующим ростом сепаратистских и антигосударственных угроз.
Писатель Роман Антоновский, комментируя слова Махмудова, отметил, что нацизм можно трактовать не только как идеологию гитлеровской Германии, но и как убеждение о превосходстве одной нации или этноса над другим. «В этом его сущностное отличие от здорового национализма. Национализм – любовь к своему народу, нацизм – ненависть к другим народам», – написал он в своем Telegram-канале.
Нацизм и расизм может быть свойственен не только белым европейцам, но и любому народу, считает ксперт. «К сожалению, местечковый нацизм бывает свойственен и отдельным выходцам с Северного Кавказа. Обычно он выражается в выпячивании своей региональной идентичности, вместо любви к нашей общей Родине, России, презрительном отношении к русскому государствообразующему народу и к своим соседям», – указал Антоновский.
Он называет сторонников идей национальной нетерпимости – пятой колонной внутри страны и призывает пресекат подобные проявления. «В том числе бороться с этим надо грамотной пропагандой, когда героями малых народов России становятся те, кто верно служил нашему Отечеству и был за это вознагражден, как Алиханов-Аварский, а не те, кто с русскими воевал, как шейх Мансур или имам Шамиль», – полагает эксперт.
Эксперт Джерелиевский: Первый после паузы удар по энергетике Украины стал наиболее эффективным
«Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.
Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.
«Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.
По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.
Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.
В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.
Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.
Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.
В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.
Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».
В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.
The Guardian: Американский генерал Ходжес заявил о войне России с Европой
С соответствующим заявлением Ходжес выступил на конференции по безопасности, прошедшей в Осло, передает РИА «Новости».
«Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить», – приводит The Guardian его слова.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании России развязывать глобальный конфликт.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией.
Политолог Шеслер: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт
«Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут. Причиной стала авария на линии электропередачи, которая находится между Молдавией и Румынией», – напомнила политолог Лариса Шеслер.
По ее мнению, это в очередной раз подтвердило, что украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, и исправить это полумерами абсолютно невозможно». Поэтому Владимир Зеленский отчаянно стремится добиться продолжительной передышки.
«Он надеялся, что Дональд Трамп поможет продлить паузу в ударах до наступления тепла, до весны. В то же время, провокации и обстрелы со стороны Украины не прекращались, а риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам. Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает эксперт.
Как бы то ни было, приостановка ударов подсветила не только проблемы с ЖКХ на Украине, но и разборки между политиками в стране. «Конфликт связан с тем, что центральные украинские власти и региональные руководители пытаются переложить друг на друга ответственность за то, что население не может воспользоваться в собственных квартирах светом, теплом и водой», – пояснила Шеслер.
По ее словам, многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Жители украинских городов находятся в очень депрессивном состоянии: никто не хочет воевать, все панически смотрят в будущее, понимая, что продолжение боевых действий не сулит им ничего хорошего», – рассказала политолог.
Она уточнила, что в этой связи население Украины питало «неустойчивые надежды» на то, что киевские власти, понимая безвыходность положения, все же пойдут на какое-то решение конфликта. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – отметила собеседница.
«Другое дело, что на Украине нет политического субъекта, который бы мог повлиять на власть в Киеве. Под бурные аплодисменты Запада ликвидированы все политические структуры: партии, общественные организации, независимые СМИ, вокруг которых могли бы объединиться люди для защиты своих интересов», – заключила Шеслер.
В ведомстве подчеркнули, что подобные действия несут для России прямую угрозу. «Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине. «Уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил», – указал дипломат.
По словам украинского скелетониста Владислава Гераскевича, представители МОК связались с украинской стороной и напомнили об этом требовании в преддверии Игр, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».
«К нам обратились из МОК по поводу Олимпийских игр, чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов», – рассказал Гераскевич.
Олимпийские игры в Италии запланированы с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.
Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.
МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.
МИД: Россия за полгода передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных
«С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», – говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится на неделе в Абу-Даби.
Умерла советский диктор Жильцова
«Не стало Светланы Жильцовой – легендарного советского диктора. КВН, «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши». Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы», – говорится в сообщении «Первого канала».
Как отмечает телеканал, Жильцова ушла из профессии на пике популярности и посвятила себя семье.
Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Ее телевизионная карьера началась еще во время учебы на четвертом курсе университета, когда она победила в конкурсе и стала диктором-переводчиком в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады.
Ранее диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни.
Инцидент произошел в частном детском саду в селе Параул, передает ТАСС. В результате отравления угарным газом пострадали пятеро детей.
По предварительным данным, один из детей находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.
Причины происшествия и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в частном доме на улице Рязанской в Ставрополе произошла утечка газа, в результате которой пострадала семья из шести человек, включая ребенка одиннадцати лет.
Пять несовершеннолетних заразились острой кишечной инфекцией после посещения кафе в екатеринбургском аквапарке.
Более 50 человек пострадали из-за отравления угарным газом в поезде, который был предоставлен киностудии для съемок на станции в Алма-Ате.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в его стране проходят технические обсуждения, связанные с подготовкой его возможных контактов с российским президентом, передает ТАСС. Он отметил: «Ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовить это».
Ранее Макрон не исключал возможность диалога с руководством России по вопросам, касающимся ситуации в Европе. В официальных источниках не уточняются сроки или формат будущих переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил инициативу французских властей по налаживанию диалога между Москвой и Европой.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров отмечал хамство и наплевательское отношение президента Франции Эммануэля Макрона к России. Лавров также назвал заявления Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.
А министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во вторник заявила, что сейчас телефонный разговор между европейскими лидерами и Владимиром Путиным был бы ошибочным знаком.
Соответствующее распоряжение подписало правительство России, передает РБК. Документ также подтверждает освобождение от этой должности предыдущего главы фонда, Александра Масленникова.
«Согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича», – сказано в распоряжении.
Ксения Шойгу – дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Она также является партнером венчурного фонда Sistema Smart Tech, связанного с АФК «Система», и куратором туристическо-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.
С февраля 2024 года генеральным директором фонда числился Александр Масленников, согласно данным из ЕГРЮЛ. Фонд «Долина Менделеева» был создан в декабре 2019 года по решению правительства, а в сентябре 2025-го его задачи были расширены.
Сейчас центр занимается разработкой технологий для разделения и производства редких и редкоземельных металлов, созданием новых способов хранения и передачи электроэнергии, а также технологиями искусственного интеллекта. Центр также обеспечивает деятельность Ангаро-Енисейского кластера по цветным, редким и редкоземельным металлам, оказывая экспертную и технологическую поддержку.
Теперь Белая проведет в колонии 9 лет 3 месяца, а Сушкевич – 8 лет 10 месяцев, передает РИА «Новости».
В суде сообщили, что приговор Московского областного суда был изменен: для Белой обстоятельством, смягчающим наказание, признано наличие несовершеннолетнего ребенка. В остальной части приговор оставлен без изменений, а апелляционные жалобы отклонены.
В августе 2025 года врачей из Калининграда Элину Сушкевич и Елену Белую приговорили к длительным срокам заключения в Мосгорсуде по делу об убийстве новорожденного.
Напомним, в декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда оправдали врачей, но весной оправдательный приговор был отменен.
МВД: Водитель попавшего в ДТП с автобусом под Красноярском грузовика был лишен прав
В Telegram-канале ведомства сообщается, что за рулем грузовика «Ивеко» находился 50-летний мужчина. Срок лишения его водительских прав истек в августе прошлого года, однако водитель не восстановил удостоверение.
Напомним, в аварии с автобусом на федеральной трассе в Рыбинском районе Красноярского края среди шести погибших оказались пятеро детей и один взрослый. Возбуждено уголовное дело.
В преддверии Дня российской науки Росатом провел мероприятие, объединившее около 200 ведущих ученых и инженеров, говорится на сайте Госкорпорации. На нем были подведены итоги 2025 года и представлены ключевые научные достижения корпорации.
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что семь сотрудников отрасли были избраны академиками РАН, а еще двое стали членами-корреспондентами. Пять коллективов с участием работников Росатома стали лауреатами Премии правительства России в области науки и техники, а впервые сотрудники корпорации получили премию «Вызов».
Особое внимание уделяется развитию молодежи: более 30% научного блока составляют молодые исследователи. Три выпуска магистров Национального центра физики и математики показали, что 85% выпускников остались в отрасли, а по программе «Новый Снежинск» за три года дипломы получили 51 человек, все продолжают работать в атомной сфере.
Лауреаты премий представили проекты, формирующие технологический суверенитет России. Среди них – проект АЭС-2006 с реактором ВВЭР-1200, который стал основой для станций в Турции, Бангладеш, Венгрии, Египте и Беларуси, а также внедрение топлива для атомных ледоколов и плавучих энергостанций, что усиливает развитие Арктики и энергоснабжение удаленных территорий.
Важной темой стало внедрение полного цикла производства короткоживущих альфа-эмиттеров для радиофармпрепаратов против рака. «Разработка полного цикла производства короткоживущих альфа-эмиттеров – это прорыв не только в радиохимии, но и в практической онкологии. Благодаря совместному проекту ФМБА России и госкорпорации Росатом российские врачи получают уникальные инструменты для точечного воздействия на опухоли, а пациенты реальный шанс на продление и улучшение качества жизни», – заявил главный внештатный специалист по медицинской радиологии ФМБА России Юрий Удалов.
На мероприятии также представили технологию производства смешанного уран-плутониевого нитридного топлива для реакторов нового поколения БРЕСТ, решения по переработке литийионных аккумуляторов, а также инновационные эластичные материалы для авиации и космоса. В завершение 20 работников Росатома были награждены государственными и отраслевыми наградами за заслуги в атомной отрасли.
По данным российского внешнеполитического ведомства, украинские власти действуют в тесной координации с Евросоюзом и Британией, передает ТАСС.
«Сейчас Киев в тесной координации с британцами и еэсовцами в очередной раз пытается торпедировать инициативы по урегулированию. Задача – через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части «плана» Белого дома, основанной на аляскинских пониманиях урегулирования конфликта», – указали в МИД.
Ранее МИД сообщил о согласовании в Анкоридже основ для урегулирования на Украине.