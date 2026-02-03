В Кремле отметили 55-летие фильма «Офицеры» праздничным концертом

Tекст: Елизавета Шишкова

Праздничный концерт «Довоюй, родной!», организованный движением «Бессмертный полк России» в Государственном Кремлевском дворце, прошел в честь 55-летия фильма «Офицеры», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Событие собрало около 5,5 тыс. человек, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны Михаил Пеймер, Кирилл Семенов и Анатолий Щелкунов, а также участники специальной военной операции.

Перед началом концерта зрители подписывали открытки с кадрами из фильма для военнослужащих на передовой – все послания будут доставлены волонтерами «Бессмертного полка России».

С приветственным словом к собравшимся обратилась сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Елена Цунаева. Она подчеркнула: «Фильм, который стал нашим культурным кодом… Сегодня «Бессмертный полк России», как один из организаторов этого концерта, посвящает его любимому артисту и сопредседателю Центрального штаба нашего движения Василию Лановому, блестяще воплотившему на экране образ защитника Родины».

Вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко поделилась воспоминаниями о том, что актера часто благодарили за его легендарную роль. В концерте прозвучали песни из кинофильма, композиции о героизме и любви к Родине в исполнении артистов Гоши Куценко, Нонны Гришаевой, Зары, Александра Маршала, Екатерины Гусевой, Руслана Осташко, Родиона Газманова и других.

Поздравление с юбилеем картины прозвучало и от народной артистки России Алины Покровской, сыгравшей одну из главных ролей в фильме. Она отметила, что до сих пор получает письма от офицеров, которые выбрали профессию благодаря «Офицерам».

Концерт завершился исполнением песни «День Победы» Львом Лещенко, которую поддержал весь зал. Запись мероприятия будет показана на Первом канале в День защитника Отечества.