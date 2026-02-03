Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.2 комментария
В Госдуме перечислили задачи Cовета по инновационному и технологическому развитию ЕР
Топилин: «Единая Россия» создает законодательный фундамент отечественного технологического лидерства
Совет по инновационному и технологическому развитию, инициированный «Единой Россией», станет основой для создания законодательного фундамента технологического лидерства России, заявил газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Совет по инновационному и технологическому развитию станет площадкой для диалога с экспертным сообществом, бизнесом и инноваторами и будет направлен на разработку и реализацию технологического блока программы партии «Единая Россия», уверен Максим Топилин.
«Президентом поставлена задача по достижению технологического лидерства, включающая увеличение к 2030 году производительности труда на 21% и вхождение в топ-25 стран по плотности роботизации. Сегодня по данному параметру мы занимаем 41-е место: в России на 10 тыс. работников приходится 29 роботов, в то время как в Южной Корее – 1100, в Китае – 470», – указал депутат.
«Новая редакция народной программы «Единой России» будет направлена на реализацию этих целей. Чтобы активизировать этот процесс фракция «Единая Россия» вместе с правительством сформировала бюджет на 2026-2028 годы, в котором на восемь национальных проектов, направленных на обеспечение технологического лидерства, заложено 1,9 трлн рублей. В том числе 300 млрд рублей на нацпроект «Средства производства и автоматизации», – пояснил депутат.
Выделенные ресурсы пойдут на субсидирование внедрения промышленных роботов, финансирование льготного лизинга промышленных роботов для предприятий обрабатывающей промышленности. При этом особое внимание будет уделено компаниям Донбасса и Новороссии. Предусмотрен и кешбэк за расходы на рекламу промышленных роботов, детализировал глава комитета.
По его словам, депутаты фракции также создали законодательную основу, стимулирующую предприятия расширять инновационную деятельность, сформированы условия для создания особых экономических зон, из которых семь – технико-внедренческих. Сегодня в 59 зонах уже работает 1300 компаний-резидентов и трудится более 110 тыс. человек.
«Запущены механизмы специальных инвестиционных контрактов (СПИКов) и Соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), гарантирующие инвесторам, внедряющим новейшие технологии, сохранение неизменных льготных условий реализации проекта на протяжении всего контракта. Объем таких договоров по итогам 2024 года достиг 4 трлн рублей. Разработано и совершенствуется законодательство, регулирующее экспериментальные правовые режимы (ЭПР), которое сегодня преимущественно применяется в сфере беспилотных летательных аппаратов», – подчеркнул Топилин.
Он отметил, что партия также будет содействовать решению проблем, связанных с кадровым дефицитом, в том числе по программам профессионалитетов с Минобрнауки.
По словам Алексея Чеснакова, руководителя научного совета Центра политической конъюнктуры, решение ЕР о создании внутрипартийного Совета по инновационному и технологическому развитию показывает особое внимание партии к данной теме. «Институциализация работы по этому направлению и обозначение его в качестве одного из ключевых приоритетов для "народной предвыборной программы" подтверждает лидерство «Единой России» среди других политических сил по теме обеспечения технологического суверенитета», – отмечает он.
Напомним, накануне «Единая Россия» создала Совет по инновационному и технологическому развитию, председателем был назначен гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, секретарем – руководитель проектов партии Илья Медведев, исполнительным директором – руководитель фонда «Технологии будущего», финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Илья Семин.