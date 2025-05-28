Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Путин рассказал о финансировании программы транспорта для инвалидов
Президент России Владимир Путин сообщил о масштабной программе по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом, на что выделят 150 млрд рублей.
На создание парка специализированного транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья до 2030 года выделено 150 млрд рублей, передает ТАСС.
Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту пояснил: «У нас в принципе запланировано на ближайшие годы на выделение специального транспорта, создание соответствующих условий для передвижения людей, которые в этом нуждаются, до 2030 года 150 млрд рублей. Рассчитываю, что ничего там сокращаться не будет. Будем эту программу осуществлять».
Президент отметил, что отдельное внимание следует уделить развитию социального транспорта в целом. Он поручил проработать этот вопрос по линии Госсовета, чтобы инициатива продвигалась не только федеральным правительством, но и на других уровнях власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен на встрече с Советом по физкультуре и спорту обсудить развитие спорта для людей с ограничениями. Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшей поддержки и развития адаптивного спорта.