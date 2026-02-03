Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.2 комментария
Путин сообщил о сокращении инфляции до 5,6% в конце 2025 года
Показатель инфляции в России по итогам 2025 года снизился до 5,6%, что почти вдвое меньше уровня предыдущего года, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Показатель инфляции в России к концу 2025 года снизился до 5,6%, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%», – отметил глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о том, что замедление темпов роста экономики России было ожидаемым процессом.