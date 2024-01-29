  • Новость часаФигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что означает наступление российских войск в Харьковской области
    Премьер Грузии ушел в отставку
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    Против протестующих фермеров во Франции вывели бронетехнику
    Путин и Лукашенко утвердили документы о развитии Союзного государства
    Названы сроки визита Путина в Турцию
    Названы причины отключения связи 4G в ряде регионов СЗФО
    В центре Москвы задержали владельца бренда «Олейна»
    Украинским военным решили дать новые знания
    Мнения
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    25 комментариев
    29 января 2024, 18:28 • Новости дня

    Путин и Лукашенко утвердили документы о развитии Союзного государства

    Tекст: Валентина Григоренко

    Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.

    Отмечается, что в список включены постановления, которые затрагивают внешнюю политику, научно-технологическое развитие, единые принципы в сфере промышленности. Кроме того, была принята резолюция об учреждении премии Союзного государства молодым ученым, передает ТАСС.

    Определены планы, связанные с празднованием 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

    Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично. Российский лидер выразил благодарность Лукашенко, что тот приехал в Петербург.

    28 января 2024, 22:22 • Новости дня
    В Белоруссии анонсировали производство двух российско-белорусских самолетов к 2026 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К 2026 году планируется произвести первые два российско-белорусских самолета, заявил белоруский вице-премьер Петр Пархомчик.

    В 2023 году белорусские и российские предприятия подписали соглашение по 19-местному двухмоторному самолету, его разрабатывают совместно, сказал Пархомчик в эфире «Беларусь 1», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что к 2026 году рассчитано производство двух первых самолетов. На данный момент уже есть «твердый заказ» на их производство. Минимальное число таких воздушных судов, которые нужно произвести до 2030 года – 85-100 штук.

    Опытно-конструкторские работы финансирует Россия. Бизнес-план утвержден, на авиазаводе в Барановичах в Белоруссии предстоит построить 20 тыс. квадратных метров дополнительных производственных площадей и закупить около 100 единиц сложного оборудования.

    Коментарии (6)
    28 января 2024, 17:35 • Новости дня
    Эксперт: Открытием зимовочного комплекса в Антарктиде Россия двигает глобальную науку вперед

    Политолог Корякин: Российские исследования Антарктиды движут глобальную науку вперед

    Эксперт: Открытием зимовочного комплекса в Антарктиде Россия двигает глобальную науку вперед
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные санкции не сумели сдержать развитие отечественной науки. Россия вносит огромный вклад в изучение Антарктиды, что говорит о невероятном уровне специалистов, подготовленных в вузах нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Корякин. Ранее Владимир Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

    «Открытие нового зимнего комплекса станции «Восток» произошло в условиях беспрецедентных ограничений, наложенных на нашу страну. Однако, несмотря на создавшиеся трудности, отечественная наука не собирается останавливаться», – сказал Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

    «Россия не просто не прекратила вносить заметный вклад в развитие глобальной науки, но и продолжает процесс самосовершенствования. Мы шаг за шагом модернизируем отечественную промышленность, преобразуем быт наших граждан к лучшему. Вне всяких сомнений, все это – огромная заслуга ученых, осознающих важность работы на свою Родину», – уточняет эксперт.


    «Отмечу, что изучение Антарктиды – задача крайне сложная и непростая. По условиям доставки специалистов и обустройства необходимых мощностей, весь этот процесс может быть сравним с исследованиями космического пространства. Необходимо отдать должное нашему президенту, который вносит существенный личный вклад в развитие отечественной науки», – подчеркивает собеседник.

    «Подобные исследования невероятно важны для будущего всего человечества. Речь идет о материке, практически незатронутом влиянием цивилизации. Его изучение позволит сделать немало выводов о том, как формировалась наша планета, как изменялся ее климат. Полученные данные могут позволить совершить огромный научный скачок», – резюмирует Корякин.

    Ранее Владимир Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. На торжественной церемонии в режиме видеоконференции также присутствовал и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы желаем вам хорошей работы, желаем, чтобы все шло штатно. Знаю, что там, на станции, предусмотрены и соответствующие модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули, даже, по-моему, операционная там есть. Я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться регулярно системами поддержания здоровья», – сказал Путин. Он отметил, что специалистам на станции предстоит выполнять задачи, важные «для всего человечества – без всякого преувеличения».

    Напомним, станция «Восток» основана в 1957 году и расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тыс. метров. Новый зимовочный комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более трех тысяч квадратных метров, рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.

    В двух жилых блоках – лаборатории, личные комнаты, кухня, столовая, зона отдыха, спортзал, сауна, медцентр с операционной. В двух инженерных блоках – котельные, склады, электрощитовые с генератором. В пятом блоке – гараж, мастерская и снеготаялка.

    Комплекс «завернут» в минералловатный утеплитель толщиной до 95 см, фасад – из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам. Всё основное оборудование – отопление, энерго- и водообеспечение – российского производства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему новый зимовочный комплекс станции «Восток» можно считать поистине уникальной конструкцией.

    Коментарии (10)
    28 января 2024, 19:18 • Новости дня
    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено

    Лукашенко: Украина вернется к сотрудничеству с Москвой и Минском

    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург.

    «Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что вы согласились изменить даже свой график», – сказал он на встрече с Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин отметил совместную работу в рамках Высшего Госсовета Союзного государства. Также он отметил, что Россия и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике.

    «Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать», – заявил Путин.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что во время своего визита в Петербург обсудил с Путиным вопросы сотрудничества в сфере экономики, а также в военно-промышленной сфере. Белорусский лидер отметил, что «очень рад и доволен встречей, всегда готов приехать в любое место России, есть что посмотреть, есть о чем поговорить».

    Также Лукашенко подчеркнул, что стороны рады, что Белоруссия и Россия «не разошлись, и в Антарктике общее дело делаем».

    Он выразил мнение, что в будущем Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией.

    «Деваться некуда, Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью – и славянское единство будет восстановлено», – сказал он.

    Кроме того, Путин и Лукашенко, которые в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге, получили в подарок по две хоккейных футболки.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

    Коментарии (20)
    27 января 2024, 12:27 • Новости дня
    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства

    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства с Путиным и Лукашенко

    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник в Санкт-Петербурге проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что будут подведены итоги выполнения базового документа – «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвержден аналогичный документ на очередной трехлетний период.

    Кроме того, будет принят ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.

    Ранее Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. По данным БелТА, президент Белоруссии участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Коментарии (3)
    27 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки на Купянском направлении военнослужащие Западной группировки войск отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили до 25 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Кировска ДНР и Серебрянского лесничества.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две украинские атаки в районах Шумов и Богдановки, а также поразила живую силу и технику ВСУ рядом с Красным, Клещеевкой, Андреевкой, Георгиевкой, Новомихайловкой ДНР.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки украинских штурмовиков 127-й бригады теробороны у Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районе Макаровки ДНР.

    Потери противника составили до 115 военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

    На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Нестерянки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы силы России поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 15 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

    Коментарии (4)
    28 января 2024, 07:11 • Новости дня
    На Кубани пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

    На Кубани автобус Нальчик – Москва столкнулся с грузовиком, пять человек погибли, еще шесть пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Нальчик, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    «Произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Неоплан» сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пострадали 11 человек, из них 5 человек погибли», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Отмечается, что столкновение произошло в районе 3 часов ночи в воскресенье, 28 января, на 15-м километре трассы Р-217 в районе станицы Новоулешковской, на участке трассы с реверсивным движением.

    Пострадавших направили в медучреждения Павловского района.

    Коментарии (6)
    28 января 2024, 07:44 • Новости дня
    Водитель в Приамурье бросил погибшую в ДТП пассажирку и двух раненых детей

    В Приамурье водитель скрылся с места ДТП, в котором погибла женщина и пострадали двое детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Водитель Honda Fit, попавший в ДТП в Свободном в Амурской области, скрылся с места происшествия, оставив в опрокинувшейся машине погибшую женщину-пассажирку и двух пострадавших детей, сообщает управление ГИБДД Приамурья.

    «В результате автоаварии женщина-пассажир 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, два несовершеннолетних пассажира 2010 и 2007 годов рождения были травмированы. Водитель с места происшествия скрылся», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что автоавария произошла в ночь на воскресенье. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на препятствие, в результате чего машина опрокинулась.

    Сбежавшего водителя разыскивают.

    Ранее сообщалось, что на Кубани в три часа ночи в результате столкновения автобуса Нальчик – Москва с грузовиком пять человек погибли, еще шесть получили травмы.

    Коментарии (0)
    26 января 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Две ракеты по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту выпустила противовоздушная оборона Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками специальной военной операции.

    «Во-первых, были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин исключил версию с «дружественным огнем» российских военных, пояснив, что это невозможно из-за технических особенностей и системы «свой – чужой».

    «Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах «дружественным огнем», как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоит система «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техникой», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

    Коментарии (4)
    28 января 2024, 18:43 • Новости дня
    Путин заявил об энергичном развитии отношений с Белоруссией
    Путин заявил об энергичном развитии отношений с Белоруссией
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично.

    «В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 млрд долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно», – сказал Путин, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Глава России отметил, что отношения развиваются по всем направлениям.

    «Отношения развиваются по всем направлениям, имею в виду не только промышленную кооперацию, я говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурная сфера – все быстрыми, хорошими темпами растет», – добавил президент.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

    Коментарии (642)
    27 января 2024, 17:13 • Новости дня
    В МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на срыв Киевом обмена военнопленными из-за атаки на Ил-76 Москва продолжит работу над возвращением находящихся в плену российских военнослужащих, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Никто не снимает [вопрос о возвращении пленных] в связи с вот этой трагедией. Мы не снимаем вопрос, что ребята, находящиеся в плену, что мы их бросим и не будем за них бороться», – сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что не следует полностью доверять Киеву в подобных вопросах, поскольку передаваемая украинской стороне информация «может быть использована во вред».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по российскому Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевшему крушение в Белгородской области, стреляли из американской или французской системы ПВО.

    Коментарии (0)
    27 января 2024, 06:15 • Новости дня
    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных дронов

    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Рота операторов беспилотных летательных аппаратов сформирована в составе группировки войск «Запад», бойцы ежедневно поражают живую силу и технику ВСУ, сообщает Минобороны России.

    «После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ», – привели в Минобороны пример боевого применения дронов.

    Российское военное ведомство отмечает, что ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника.

    Также в Минобороны России подчеркнули, что опыт проведения спецоперации показал эффективность беспилотников, причем как в разведке, так и для поражения огневых точек, складов и укреплений противника.

    При этом характеристики и тактику применения дронов российские военные  продолжают совершенствовать прямо на передовой, подчеркнули в военном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», который способен развивать скорость до 200 км в час и может находиться в воздухе в до 1,5 часов на высоте до 5 км и до 50 км от базы.

    Коментарии (0)
    27 января 2024, 14:15 • Новости дня
    Лукашенко прибыл с визитом в Петербург

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Петербург, его самолет приземлился в аэропорту Пулково.

    Глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает ТАСС.

    Также в Петербурге запланировано проведение Высшего государственного совета Союзного государства и двухсторонние переговоры с президентом России.

    Коментарии (0)
    28 января 2024, 01:53 • Новости дня
    Жильцов разрушенной ростовской многоэтажки оставили ночевать в школе

    Жильцов разрушенной ростовской многоэтажки оставили ночевать в пункте временного размещения в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    Жильцы дома в Ростове-на-Дону, в котором обрушилась часть стены подъезда, останутся ночевать в пункте временного размещения, который развернут в школе №82, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

    «26 человек остаются ночевать, остальные поедут к родственникам», – приводит ТАСС сообщение Логвиненко.

    По его словам, сейчас в пункте размещения находятся 53 жителя разрушевшегося дома, в воскресенье, 28 января жильцов дома расселят в «маневренный фонд на улице Уланской».

    Всего расселению подлежат 155 семей, 140 из них собственники квартир, остальные наниматели, сообщил глава администрации города. По его словам, для ликвидации последствий обрушения в доме введен режим чрезвычайной ситуации.

    Ранее сообщалось, что стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону в пятиэтажном жилом доме, жильцы были эвакуированы. Из дома были эвакуированы 80 человек.

    Коментарии (0)
    27 января 2024, 23:25 • Новости дня
    Федор Конюхов отправился на верблюдах по ОАЭ

    Путешественник Федор Конюхов начал переход ОАЭ на верблюдах в составе российско-арабской команды

    Tекст: Денис Тельманов

    Путешественник Федор Конюхов в составе российско-арабской команды начал двухнедельную экспедицию на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты.

    «Караван будет двигаться в светлое время суток со скоростью 30-40 км в день с привалом на короткий дневной отдых и остановками на закате», – приводит ТАСС сообщение Международного центра путешествий Федора Конюхова.

    Отмечается, что экспедиция, которая стартовала в городе Аль-Эйн столичного эмирата Абу-Даби, получила название «Через семь эмиратов», маршрут длиной 560 км проложен по территории всего государства.

    Местами стоянок выбраны «древние поселения бедуинов, засыпанные песком мигрирующих дюн высотой с пятиэтажный дом».

    Отмечается, что переход «Через семь эмиратов» является тренировочным этапом к более масштабной экспедиции – пересечению Аравийского полуострова от Персидского залива через Саудовскую Аравию до Красного моря.

    В рамках экспедиции также планируется провести первую выставку художественных работ Федора Конюхова в ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что Конюхов и Иван Меняйло установили рекорд дальности полета на воздушном шаре.

    Коментарии (3)
    27 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Песков анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после участия в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида продолжат неформальное общение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кроме того, президенты планируют провести двустороннюю встречу в воскресенье, добавил Песков, передает ТАСС.

    В субботу белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Коментарии (0)
    Главное
    Песков: Россия не согласна с решением CAS дисквалифицировать Валиеву
    Путин подтвердил планы отправить на МКС белорусскую космонавтку
    На Украине повысили в два раза тарифы на электроэнергию
    ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
    Глава РЖД дал свою оценку инциденту с котом Твиксом
    Главным режиссером Малого театра назначен Алексей Дубровский
    На бывшем предприятии Volkswagen под Калугой нашли тысячи иномарок

    Байден невольно подыграл экспорту российского СПГ

    Решение Джо Байдена приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ вызвало скандал в США. По мнению республиканцев, тем самым глава Белого дома ослабил не только Америку и Европу, но и сыграл на руку Москве. Насколько эти мнения обоснованы и какова вероятность того, что Европа теперь начнет прямо или косвенно наращивать поставки газа из России? Подробности

    Перейти в раздел

    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик

    Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности

    Перейти в раздел

    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара

    27 января – одна из важнейших дат в истории России. В этот день, 80 лет назад, Красная армия полностью избавила Ленинград от немецко-фашистской блокады. Ключевую роль в успехе этой операции в итоге сыграли два удара: один – крайне рискованный, а другой – почти случайный. Однако оба они оказались победными. Подробности

    Перейти в раздел

    Как ссора Баку и Брюсселя касается интересов России

    Ссора между Азербайджаном и структурами Евросоюза развивается по нарастающей. Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ, появились утечки даже о намерении Баку выйти из Совета Европы. Происходящее имеет отношение в том числе к интересам России на Южном Кавказе. Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    • США затрещали по швам

      Половина штатов США поддержали штат Техас в его противостоянии с федеральными властями и Верховным судом. Миграционный кризис на границе привел к тому, что на юге США воодушевились сепаратисты. Доведет ли Джо Байден Америку до распада?

    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............