  • Новость часаКремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий
    Военный эксперт оценил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
    Российские войска освободили Придорожное в Запорожской области
    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    Каллас сравнила мир с джунглями
    Утвержден новый знак белорусского рубля
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    17 комментариев
    2 февраля 2026, 13:03 • Новости дня

    Песков анонсировал совещание Путина по химической промышленности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести в понедельник совещание, где обсудят химическую промышленность России, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в середине дня, на нем обсудят развитие химпрома страны, указал Песков, передает ТАСС.

    Эта отрасль, пояснил представитель Кремля, так или иначе влияет на развитие других секторов экономики.

    В пятницу президент провел оперативное совещание с Советом безопасности России.

    30 января 2026, 13:49 • Новости дня
    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев

    Песков: Зеленский просил личной встречи с Путиным, а не наоборот

    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сам проявил инициативу провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а российская сторона выразила готовность к встрече только в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков напомнил, что инициатива о личной встрече между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским исходила именно от Зеленского, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, российский президент не делал предложений о встрече и не приглашал Зеленского, а сам Зеленский неоднократно просил о такой встрече. Песков также уточнил, что Владимир Путин в ответ на инициативу Зеленского заявил о готовности встретиться, но только в Москве.

    Пресс-секретарь Кремля акцентировал внимание на важности этой последовательности событий, отметив, что заявления украинской стороны о проведении саммита в Киеве не соответствуют реальным обстоятельствам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с Владимиром Путиным в Москве.

    До этого глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    В ответ Кремль пригласил Зеленского посетить Москву для встречи с Путиным и пообещал гарантии безопасности и условий работы.

    Комментарии (19)
    1 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин позвонил Наине Ельциной

    Путин позвонил вдове Ельцина в день 95-летия политика

    Путин позвонил Наине Ельциной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В день 95-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина президент России Владимир Путин по телефону поздравил его вдову Наину Ельцину, отметив важную дату, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин позвонил Наине Ельциной, вдове первого президента РФ Бориса Ельцина, в день 95-летия со дня его рождения, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил: «По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной». Представитель Кремля не раскрыл подробностей разговора.

    Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. Он занимал посты первого секретаря Свердловского обкома КПСС, первого секретаря Московского горкома партии, был народным депутатом СССР, затем председателем Верховного Совета РСФСР. В 1991 году Ельцин был избран президентом России, а в 1996 году переизбран на второй срок. С поста президента он ушел 31 декабря 1999 года, скончался 23 апреля 2007 года.

    Комментарии (41)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (3)
    30 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России

    Политолог Баширов ожидает завершения конфликта на Украине в 2026 году

    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия за осенне-зимний период 2025 года создала мощный фундамент для дальнейшего продвижения вглубь территории противника, остановить которое Украине не позволит разрушенная экономика и нехватка ресурсов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Владимиру Зеленскому, не желающему «сдавать Донбасс без боя», о реалиях на фронте.

    «2026-й год имеет все шансы стать годом завершения конфликта на Украине. При этом боевые действия будут окончены на условиях России. В пользу этого говорят сразу две тенденции», – считает политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ.

    Первая – это положение дел на фронте. «ВС РФ продолжают наступать, беря под контроль один населенный пункт за другим. Конечно, можно задаваться вопросом о темпах, но нельзя забывать, что мы наступаем в крайне неблагоприятных условиях, – объясняет он. – Наши основные успехи пришлись на период с сентября по настоящее время, а осень и зима не благоприятствуют активным боевым действиям из-за низких температур и гололедицы. Однако фундамент, заложенный за эти месяцы, позволит российской армии значительно ускорить продвижение уже в конце весны».

    «Вторая тенденция – колоссальные проблемы украинского тыла. Его функционирование зависит от экономики, которая сейчас фактически заморожена. У офиса Зеленского огромные трудности с обеспечением даже минимального денежного оборота в стране», – продолжает эксперт.

    «На Украине разрушена энергосистема, значительная часть территорий осталась без электричества. Многие заводы и производства, не только военные, сейчас бездействуют – им попросту не на чем работать. А значит, и местным магазинам нечего продавать, – уточняет Баширов. – Это вынужденное бездействие бизнеса останавливает приток налогов в казну. Офис Зеленского довел страну до состояния, когда внутренние доходы близки к нулю. Страна может существовать только на деньги внешних спонсоров, но и их ресурсы не безграничны».

    «Кроме того, Европе теперь приходится выделять Украине еще большие суммы, чтобы компенсировать отсутствие внутренних поступлений в бюджет. Выдержат ли страны ЕС такую нагрузку? Крайне сомнительно. Эту проблему понимают на Западе. Глава МВФ Кристалина Георгиева уже говорила, что Киеву необходимо увеличивать бюджетные доходы. Но за счет чего? Проблему все видят, а решить ее невозможно», – заключил политолог.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс: «Динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять».

    О том, что Москва готова добиваться целей СВО военным путем, если дипломатия не сработает, еще в декабре говорил и Владимир Путин. «Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», – отмечал глава государства.

    Путин подчеркивал, «цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты». «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», – говорил российский лидер.

    При этом в мировых СМИ активно обсуждается возможность скорого завершения конфликта и анализируются сценарии, которые называют «де-факто капитуляцией Украины». Так, например, американская газета The Wall Street Journal писала о конфиденциальных предложениях США, включающих признание Крыма российским и блокировку вступления Украины в НАТО.

    Комментарии (9)
    30 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин сообщил о более 340 военных проектах с зарубежными странами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия реализует или планирует к реализации свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами, сообщил президент Владимир Путин на заседании по военно-техническому сотрудничеству.

    Путин уточнил, что с 14 странами ведется работа по этим проектам, часть из них уже реализуется, остальные находятся в стадии проработки, передает ТАСС.

    «Особое внимание предстоит также уделить расширению военно-технологической кооперации и партнерства. С 14 государствами уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 таких проектов», – отметил российский лидер.

    Ранее Путин сообщил о поставках российского оружия более чем в 30 стран.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 19:56 • Новости дня
    Володин назвал единственный выход для Зеленского

    Володин назвал договоренности Путина и Трампа единственным выходом для Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы считает, что компромисс по Донбассу и Запорожской АЭС невозможен, если Владимир Зеленский не выполнит условия, согласованные лидерами России и США.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский проявляет неадекватность, отказываясь идти на компромисс по Донбассу и использованию Запорожской АЭС. Володин подчеркнул, что у Зеленского остался единственный выход – следовать договоренностям, которых достигли президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, во время встречи в Анкоридже.

    «Сегодняшние заявления Зеленского подтверждают в очередной раз его неадекватность. Единственный для него путь – следовать договоренностям президента Путина и президента Трампа, достигнутым в Анкоридже», – написал Володин в своем канале в Max.

    Политик также отметил, что дальнейшее игнорирование этих договоренностей лишь усугубит ситуацию вокруг Донбасса и Запорожской АЭС. По его мнению, любые попытки отклониться от согласованных условий приведут к росту напряженности и невозможности урегулирования конфликта.

    Ранее Вячеслав Володин подчеркнул, что руководство Украины действует исключительно ради удержания власти, а Владимиру Зеленскому помогают главы европейских государств несмотря на ущерб своим странам. Он также заявил, что Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима.

    До этого спикер Госдумы призывал к жесткому ответу после атаки БПЛА на резиденцию Путина в декабре.

    Комментарии (3)
    30 января 2026, 23:06 • Новости дня
    Путин назвал приоритетом развитие военного сотрудничества со странами ОДКБ и СНГ

    Tекст: Антон Антонов

    Укрепление военно-технического сотрудничества с партнерами по СНГ и ОДКБ является одной из приоритетных задач России, сообщил президент России Владимир Путин.

    На заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Путин подчеркнул: «Среди других вопросов повестки – развитие стратегических для нашей страны направлений военно-технического сотрудничества, и прежде всего с партнерами по СНГ и ОДКБ».

    По словам Путина, этот вопрос стоит в числе ключевых для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, а также для обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве, передает РИА «Новости».

    Президент также напомнил, что с 1 января 2026 года Россия председательствует в ОДКБ. Это, по его словам, требует от Москвы системной работы с партнерами, в том числе комплексных подходов к расширению военно-технических связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по его словам, Россия в 2025 году экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран. Путин заявил, что у России открываются новые перспективы для развития военно-технического сотрудничества, в том числе со странами Африки.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 22:21 • Новости дня
    Путин указал на интерес Африки к лицензионному производству российского оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Африканские государства проявляют интерес к созданию у себя лицензионного производства российской военной продукции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул, что у России открываются новые перспективы для развития военно-технического сотрудничества, в том числе со странами Африки. Путин также отметил, что Россия искренне дорожит исторически прочными и дружественными отношениями со странами Африки.

    По его словам, несмотря на давление со стороны Запада, страны Африки выражают готовность к расширению сотрудничества с Россией в военной и военно-технической сферах, передает РИА «Новости».

    «Речь идет не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и закупке других вооружений, других и материалов, и изделий. Имею в виду комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной техники, организацию лицензионного производства российской военной продукции и некоторые другие вопросы», – сказал Путин в ходе заседания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что Россия в 2025 году экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран. Он заявил о важности выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Россия реализует или планирует к реализации свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами, сказал президент.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 22:48 • Новости дня
    Путин сообщил о планах существенного роста военного экспорта России в 2026 году

    Tекст: Антон Антонов

    Объемы российского военного экспорта должны существенно увеличиться в 2026 году, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества сообщил о введении дополнительных мер государственной поддержки сферы военно-технического сотрудничества в 2026-2028 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что объемы поставок российской военной продукции в рамках военно-технического сотрудничества обеспечивают дополнительные ресурсы для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Россия экспортировала военную продукцию более чем в 30 стран в 2025 году.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 22:28 • Новости дня
    Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий ОПК

    Tекст: Антон Антонов

    Объемы поставок российской военной продукции в рамках военно-технического сотрудничества обеспечивают дополнительные ресурсы для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул, что это дает возможность направлять средства на расширение производственных мощностей и перспективные научные исследования.

    «Отмечу также, что в течение прошлого года набран солидный «портфель» новых экспортных заказов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил, что стабильная и ритмичная работа российских оборонных предприятий, в том числе по выполнению экспортных контрактов, стала возможна во многом благодаря своевременным мерам государственной поддержки.

    Также глава государства выразил благодарность сотрудникам Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Рособоронэкспорта и коллективам предприятий ОПК за добросовестный труд, пожелав им новых успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что российская продукция военного назначения поставлялась более чем в 30 стран в 2025 году. Также Путин подчеркнул значимость производства гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 22:40 • Новости дня
    Путин: Идущие за рубеж российские вооружения проверены в боевых условиях

    Tекст: Антон Антонов

    Российские вооружения, предназначенные для зарубежного рынка, прошли испытания в реальных боевых действиях, заявил президент России Владимир Путин.

    «Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и »географию« поставок нашей продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения – проверенных, испытанных в реальных боевых условиях», – сказал Путин.

    Путин добавил, что военно-техническое сотрудничество продолжало работать несмотря на сложную обстановку. Глава государства отметил, что западные страны оказывали давление на партнеров России, пытаясь ограничить их деловые связи в оборонной сфере. Однако, по словам президента, экспортные контракты России в целом устойчиво выполнялись, несмотря на эти попытки, передает РИА «Новости».

    Российская система ВТС продемонстрировала высокую устойчивость в 2025 году, сказал он, отметив, что за год был набран солидный портфель экспортных заказов России по линии военно-технического сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что Россия экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран в 2025 году. Россия реализует и планирует реализовать свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин сообщил о поставках российского оружия более чем в 30 стран

    Путин: Россия поставила военную продукцию более чем в 30 стран в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская продукция военного назначения в 2025 году была экспортирована более чем в 30 стран, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

    По словам главы государства, общая сумма валютной выручки от этих поставок превысила 15 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    «Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена более чем в 30 стран мира. А сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов», – сказал Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российское оружие было улучшено в 2025 году.

    В 2024 году Россия заняла второе место по экспорту оружия, уступив только США, с объемом продаж 13,75 млрд долларов.

    Ранее Путин заявил о сохранении позиций России среди лидеров экспорта вооружений.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем Совбеза Ирана в Кремле

    Путин встретился с секретарем Совбеза Ирана Лариджани в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился в пятницу в Кремле с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Приезд Лариджани в Москву не анонсировался заранее.

    Ранее Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Путиным 16 января сообщил о шагах по стабилизации обстановки в стране и подтвердил курс на развитие сотрудничества между государствами.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Путин отметил значимость производства гражданской продукции российским ОПК

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

    Президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул значимость выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны, передает РИА «Новости».

    «Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции – это продукция гражданского назначения», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Денису Мантурову проанализировать производительность труда в оборонной промышленности.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в оборонно-промышленном комплексе сейчас трудятся около 3,8 млн человек, из которых 800 тыс. были трудоустроены за последние три года.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 17-й годовщиной интронизации.

    Встреча прошла в Патриарших палатах Кремля, где глава государства вручил патриарху букет белых роз. В ходе беседы Путин отметил важную роль Русской православной церкви в истории страны и подчеркнул, что у патриарха много мирских забот, требующих организации большой системы, передает ТАСС.

    «Поздравляю вас с интронизацией. Вы знаете, мы много раз обращаемся к той роли, которую играет Русская православная церковь в жизни России на протяжении всей ее истории, в укреплении нашего народа. Но у патриарха много и мирских забот, связанных с управлением такой большой системой, прямо скажем. Кроме служения Господу и людям надо же все это должным образом организовать, эту работу. <…> Так что вам большое за это спасибо. Поздравляю вас», – сказал президент.

    Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за сотрудничество между Церковью и государством, особо отметив роль президента в этих отношениях. Годовщину интронизации патриарха Кирилла Русская православная церковь отмечает 1 февраля.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением законодательно запретить использование ненормативной лексики в общественном пространстве.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль напомнил Зеленскому о возможности встретиться с Путиным в Москве

    Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона сохраняет предложение о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в Москве при желании украинского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского остается неизменной, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет переговоров с российским лидером.

    Песков отметил, что Кремль не рассматривает вариант встречи на нейтральной территории, подчеркивая неизменность позиции российской стороны по этой теме.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что не считает возможной встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    До этого глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    В ответ Кремль пригласил Зеленского посетить Москву для встречи с Путиным и пообещал гарантии безопасности и условий работы.

    Комментарии (0)
    Главное
    В крушении учебного самолета возле Орска погибли инструктор и два курсанта
    На Украине начали формировать «белый список» терминалов Starlink
    На юге Сирии вспыхнули бои
    Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии
    Грузинский философ предупредил о грядущей большой войне в Европе
    Владельца сауны в Прокопьевске арестовали после гибели подростков
    В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезьян

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска

    Компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч. Также планируется ввести «белые списки» для блокировки отдельных дронов. При этом в Киеве сообщили, что эти меры создали проблемы для ВСУ и гражданского населения. Насколько происходящее осложнит задачи российским военным и есть ли варианты для обхода создаваемых блокировок? Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования

    Массовые увольнения русских врачей происходят в Латвии. До этого страна уже сталкивалась с аналогичными мерами против русских учителей и работников железной дороги. Эксперты видят в происходящем прямые параллели с политикой нацистской Германии по отношению к евреям. Но в итоге дискриминация русских выходит боком для самого латвийского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации