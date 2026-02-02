Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Названы даты объявления лауреатов Нобелевских премий 2026 года
Нобелевский фонд решил объявить лауреатов премий 5-12 октября 2026 года
Имена лауреатов Нобелевских премий 2026 года будут объявлены с 5 по 12 октября в Стокгольме и Осло, сообщили в пресс-релизе Нобелевского фонда.
В пресс-релизе Нобелевского фонда отмечается, что церемонии традиционно пройдут в двух столицах – шведской и норвежской, передает ТАСС.
Церемония открытия начнется 5 октября, когда Нобелевский комитет при Каролинском институте представит имя лауреата в области физиологии и медицины. На следующий день, 6 октября, Королевская академия наук объявит победителя в области физики, а 7 октября – в области химии.
Имя лауреата в области литературы станет известно 8 октября – его представит Шведская академия. Уже 9 октября в Осло Норвежский Нобелевский комитет назовет обладателя премии мира. Цикл торжественных объявлений завершится 12 октября, когда в Стокгольме будет объявлен лауреат премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Нобелевская премия давно используется как политический инструмент, потеряв свою объективность.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы».
Президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые ничего не сделали для мира.