Бастрыкин поручил оценить действия Дудя после интервью с главарем РДК
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку публикации интервью Юрия Дудя* (признан иноагентом в РФ) с главарем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористичской и запрещена в России) Денисом Капустиным (внесен в перечень экстремистов и террористов).
Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ провести правовую оценку действий журналиста-иноагента Юрия Дудя* после его интервью с главарем признанного террористическим «Русского добровольческого корпуса» Денисом Капустиным, передает РИА «Новости». В этом интервью Капустин рассказал, как он и его сообщники совершали нападения на мирных жителей Брянской области в марте 2023 года.
Из официального сообщения следует, что «председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства изучить опубликованные материалы и дать правовую оценку действиям блогера».
Ранее, в ноябре 2025 года, суд заочно приговорил Дудя к одному году и десяти месяцам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
В феврале 2026 года приговор Дудю был ужесточён: ему добавили запрет на администрирование сайтов сроком на 3 года. Минюст России включил Юрия Дудя в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, после чего он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Капустин объявлен в федеральный розыск МВД России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом