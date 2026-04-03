Бастрыкин поручил оценить действия Дудя после интервью с главарем РДК

Tекст: Ольга Иванова

Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ провести правовую оценку действий журналиста-иноагента Юрия Дудя* после его интервью с главарем признанного террористическим «Русского добровольческого корпуса» Денисом Капустиным, передает РИА «Новости». В этом интервью Капустин рассказал, как он и его сообщники совершали нападения на мирных жителей Брянской области в марте 2023 года.

Из официального сообщения следует, что «председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства изучить опубликованные материалы и дать правовую оценку действиям блогера».

Ранее, в ноябре 2025 года, суд заочно приговорил Дудя к одному году и десяти месяцам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

В феврале 2026 года приговор Дудю был ужесточён: ему добавили запрет на администрирование сайтов сроком на 3 года. Минюст России включил Юрия Дудя в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, после чего он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Капустин объявлен в федеральный розыск МВД России.