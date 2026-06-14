Постпред США анонсировал подписание сделки с Ираном в воскресенье

Постпред США Уолтц анонсировал подписание сделки с Ираном в воскресенье

Tекст: Ольга Иванова

Американская сторона не сомневается в успешном исходе диалога с иранскими коллегами, передает РИА «Новости». Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц подтвердил скорое подписание долгожданного соглашения.

«Я уверен, команда уверена», – заявил дипломат во время выступления на телеканале ABC. Он добавил, что окончательные условия документа в ближайшее время представят участники переговорной группы.

При этом точное место и формат предстоящей встречи пока держатся в секрете. Стоит отметить, что ранее американский президент Дональд Трамп уже допускал вероятность заключения исторического договора 14 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после заключения договора.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое завершение работы над меморандумом.

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