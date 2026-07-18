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    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    8 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    2 комментария
    18 июля 2026, 02:18 • Новости дня

    КСИР ракетами и дронами остановил четыре танкера в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Для остановки танкеров, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были задействованы ракеты и беспилотники, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    Для остановки танкеров, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были задействованы ракеты и беспилотники, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    По сообщению КСИР, «четыре танкера-нарушителя» оказались остановлены в результате «комбинированного применения ракет и дронов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР закрыл Ормузский пролив. После этого движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива.

    17 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по сборке БПЛА, склад с боеприпасами, а в Черноморске уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами, сообщает Минобороны.

    В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотников, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», и склад с боеприпасами.

    В порту Черноморска Одесской области ударам подверглись катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Накануне российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.

    В прошлую субботу армия России уничтожила военную инфраструктуру ВСУ в логистических узлах Черноморска и Измаила.

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    17 июля 2026, 08:31 • Новости дня
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    @ malvovabelova

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга российского военнослужащего, участвовавшего в эвакуации десятилетней сироты Софии из Константиновки, намерена оформить опеку и в дальнейшем ее удочерить, сообщили в региональных органах опеки.

    Супруга российского военного намерена взять под опеку спасенную из Константиновки осиротевшую девочку Софию, передает РИА «Новости».

    Сейчас с ребенком продолжают работать специалисты, состояние девочки оценивается как стабильное.

    Министерство обороны  8 июля проинформировало об эвакуации десятилетней Софии из Константиновки. Девочка осталась без попечения родителей.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее уточняла, что мать ребенка умерла, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран после попадания украинского дрона в их дом.

    Российский военнослужащий с позывным «Бритва» в одиночку вступил в бой с четырьмя украинскими солдатами в Константиновке, защищая оставшуюся без попечения родителей десятилетнюю девочку.

    Бойцы Южной группировки войск эвакуировали девочку из освобожденного города в безопасное место.

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию со спасенным ребенком на личный контроль.

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    17 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    ВС России поразили порты Одессы и Черноморска
    ВС России поразили порты Одессы и Черноморска
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели атаку на порты в Одессе и Черноморске, поражены критически важные логистические узлы, места производства дронов и склады ГСМ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжили атаковать порты на Украине, задействованные в снабжении украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные аппараты.

    В результате ночных атак в Одессе и Черноморске поражены места разгрузки и хранения военных грузов, а также ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ.

    Кроме того, ликвидированы цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов.

    Отдельно отмечается уничтожение техники на воде. В порту Черноморска точным попаданием поражен пожарный катер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский беспилотник «Герань-2» поразил судно с военным грузом на пути в Черноморск.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении цехов сборки дронов и резервуаров с топливом в портах Одессы и Черноморска.

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    17 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов

    Зеленский: Объекты «Нафтогаза» получили ощутимые повреждения после взрывов

    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объекты компании «Нафтогаз» получили серьезный ущерб в результате взрывов, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «К сожалению, есть ощутимые повреждения», – написал украинский лидер в своем Telegram-канале. При этом он не стал уточнять, где именно находятся пострадавшие объекты.

    В начале июля масштабные пожары вспыхнули на добывающих площадках компании в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

    В конце июня производственные мощности предприятия пострадали в центральной части и на востоке страны.

    В мае нефтегазовые объекты на северо-востоке Украины загорелись из-за существенных повреждений.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командование ВСУ не только отказалось эвакуировать окруженных в Константиновке военнослужащих, но и, по словам пленного украинского бойца, нанесло удар по их позиции с помощью дронов, включая тяжелый беспилотник «Баба-яга».

    Командование Вооруженных сил Украины бросило окруженных военнослужащих в Константиновке, а затем попыталось уничтожить их позиции. Об этом рассказал украинский солдат, взятый в плен в этом населенном пункте, пишет РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы находились в тихом месте на окраине города и не владели информацией о происходящем в центре. Пленный предположил, что основные силы уже отступили, но руководство об этом не сообщило. На запросы об эвакуации солдатам отвечали отказом, приказывая оставаться на позициях.

    «Ну, ждите, ждите. Подождали, пока ТМ-ку на нас не скинули. Рацию отключили. Я не знаю, как это работает. Или прослушали, или что. Рацию отключили, перелетела FPV-шка, потом «Баба- Яга» с ТМ-кой и дом сложила полностью. Как бы нас уже похоронили», – рассказал пленный в видеоролике Министерства обороны России.

    Мужчина уточнил, что был мобилизован и направлен в 156-ю бригаду украинской армии. В Константиновке он провел 80 дней до момента пленения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

    Ранее окруженные в городе подразделения противника полностью лишились централизованного управления. Позже, в начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта российскими войсками.

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    17 июля 2026, 21:40 • Новости дня
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска изменили тактику воздушных ударов по Украине, сделав ставку на массовое поражение логистической инфраструктуры и комбинированные атаки с применением большого количества ложных целей. По оценке военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, такой подход уже осложняет снабжение ВСУ и снижает эффективность украинской системы ПВО.

    В последние недели Воздушно-космические силы России и подразделения беспилотных систем существенно скорректировали приоритеты. Основной задачей стало последовательное нарушение цепочек снабжения украинской армии, а также снижение возможностей по производству и применению беспилотников, указал Стешин в материале для «Комсомольской правды».

    По его словам, одним из новых направлений стали удары по автозаправочным станциям в прифронтовых районах. Он пишет, что за полтора месяца на Украине были уничтожены или повреждены около 300 АЗС, а наиболее интенсивный удар пришелся на ночь 30 июня, когда были поражены сразу три десятка объектов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

    По словам автора, подобные объекты представляют собой важные элементы военной логистики. «Любая АЗС на удалении от фронта в 30-50 километров - важный снабженческий и логистический узел», – говорится в материале.

    Еще одним направлением кампании стали удары по железнодорожной инфраструктуре. По данным Стешина, повреждения получили около 200 локомотивов, а также свыше тысячи объектов железнодорожной сети, включая тяговые подстанции, депо, сортировочные станции и стрелочные узлы. Это постепенно осложняет как военные перевозки, так и экспорт украинской продукции.

    Особое внимание теперь уделяется черноморским портам. С середины июля российские удары по портовой инфраструктуре приобрели системный характер. В результате были поражены терминалы для военных грузов, склады горюче-смазочных материалов, а также производственные площадки, связанные со сборкой беспилотников и морских дронов.

    Кроме того, автор сообщает о серии ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, где велись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В числе таких объектов названы предприятия «Киев-1», «Маяк», «Буревестник», «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и другие.

    Отдельно Стешин обращает внимание на изменение самой тактики применения средств воздушного нападения. По его словам, российская сторона перешла к массированным комбинированным ударам с использованием большого количества ложных целей.

    «Удары перестали размазывать по времени, ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала!» – пишет военкор. По его оценке, применение дронов-приманок совместно с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками позволяет перегружать украинскую систему противовоздушной обороны и повышать эффективность поражения намеченных целей.

    Двумя днями ранее Министерство обороны сообщило о поражении резервуаров с топливом и цехов по сборке беспилотников в порту Одессы. Также российские военные высокоточным оружием уничтожили киевские мощности по выпуску тяжелых дронов.

    За 12 дней украинская сторона лишилась минимум 37 автозаправочных станций.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) с призывом подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море, сообщает Reuters.

    Иранское руководство обсудило план действий и передало соответствующие просьбы союзникам в Йемене, передает Reuters.

    Источник, близкий к йеменскому движению, сообщил о завершении подготовки к атакам на суда. Хуситы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ожидают приказа о начале масштабной операции.

    Блокировка Красного моря угрожает серьезным усугублением глобального энергетического кризиса, поскольку Ормузский пролив уже перекрыт. «Любой человек с винтовкой может прервать судоходство. Вам не нужно иметь слишком сложные ракеты, чтобы прервать судоходство», – отметил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива.

    Вашингтон заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

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    18 июля 2026, 00:14 • Новости дня
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне, целям в иракском Курдистане, сообщили Корпус стражей исламской революции и СМИ.

    «В ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР сообщил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне, многие объекты сгорели», – приводит IRNA сообщение КСИР.

    КСИР Ирана также заявил, что поразил «главный ИИ-хаб» Бахрейна баллистическими ракетами и БПЛА. Кроме того, иранские военные нанесли «сильные и продолжительные удары» по американским базам и «сепаратистским группировкам курдов» в иракском Курдистане. По данным компании, атаки пришлись по целям в городе Сулеймании на севере Ирака, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Также сообщается, что КСИР сбил американский дрон RQ-11 Raven.

    Ранее вооруженные силы Ирана также атаковали судно под флагом Таиланда, которое пыталось пройти Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные продолжают бомбить цели в Иране седьмую ночь подряд.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

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    17 июля 2026, 03:51 • Новости дня
    Захарова рассказала об устроенном Киевом «цирке на колесах» вокруг переговоров

    Захарова: Киев устроил цирк на колесах вокруг переговоров в Стамбуле

    Tекст: Антон Антонов

    Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, продемонстрировали настоящий «цирк на колесах» вокруг переговоров с Россией в Стамбуле летом 2025 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Была направлена соответствующая делегация во главе с господином (помощником президента России Владимиром) Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова», – заявила Захарова в эфире Первый канал.

    По словам Захаровой, под «цирком на колесах» она имела в виду поведение представителей киевского режима, включая Зеленского. Украинская сторона, отметила дипломат, выражала недовольство составом и уровнем российской делегации, а Зеленский публично язвил по этому поводу, передает РИА «Новости».

    При этом переговоры в Стамбуле все же состоялись и завершились конкретными результатами, подчеркнула представитель МИД. В их числе она назвала договоренности по обменам между сторонами.

    «Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили», – добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации сообщил о договоренности провести обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    В июле 2025 года Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц.

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    18 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    По данным Reuters, которое ссылается на иранское госТВ, «два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту».

    Инцидент произошел к югу от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    КСИР заявил, что «американцы обманом заставили» танкеры пройти по заминированному маршруту. В военно-морских силах КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остаётся закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, которую, по их заявлению, создали действия США, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана.

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    17 июля 2026, 06:58 • Новости дня
    В моргах Чернигова оказались сотни тел украинских военных
    В моргах Чернигова оказались сотни тел украинских военных
    @ Mykola Myalshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В моргах Чернигова и Черниговской области Украины остаются сотни тел военных ВСУ.

    Среди тел есть уже опознанные родственниками, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    «Работники медицинских учреждений сообщают о лимитах ежедневных захоронений: в сутки родным положено отдавать останки не более пяти военнослужащих ВСУ «для минимизации рисков роста упаднических настроений среди местных жителей», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина не планирует забирать и хоронить оставленные в Константиновке тела погибших военных ВСУ.

    Киевские власти отказались от предложенной Москвой гуманитарной акции по передаче тел военнослужащих ВСУ из Константиновки.

    В Сумах из морга военного госпиталя неожиданно пропали несколько десятков тел уничтоженных националистов после визита командования 14-го армейского корпуса ВСУ.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары баллистических ракет и беспилотников привели к потере нескольких американских самолетов-заправщиков и истребителей, дислоцированных на территории военной базы в Иордании, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.

    «В ходе 14-й волны операции «Наср-2» в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу», – говорится в сообщении КСИР, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали американские системы связи и хранилища топлива в Иордании.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции уничтожил радиолокационную станцию и вертолеты США в Сирии.

    Неделей ранее военные Ирана поразили ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.

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    17 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    США атаковали Иран седьмую ночь подряд

    CENTCOM: Американские военные наносят удары по Ирану седьмую ночь подряд

    США атаковали Иран седьмую ночь подряд
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «CENTCOM начал серию ударов по Ирану сегодня в 15.00 по восточному времени (22.00 мск) седьмую ночь подряд. Удары предназначены для дальнейшего снижения иранского военного потенциала по указанию главнокомандующего», – сообщает CENTCOM в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней.

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