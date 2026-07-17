При ударах дронов ВСУ по машинам в Херсонской области погибли два мирных жителя

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Херсонской области два мирных жителя стали жертвами удара беспилотников Вооруженных сил Украины по автомобилям на трассе «Новороссия» возле Чонгара. Еще один человек получил ранения.

Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко сообщил ТАСС подробности произошедшего. «В 16:00 [мск] на федеральной трассе Р-280 у села Чонгар в результате атаки БПЛА повреждены четыре легковых автомобиля. Погибли два человека, их личности устанавливаются, еще один человек пострадал», – заявил он.

Сейчас на месте трагедии работают оперативные службы. Выясняются все обстоятельства атаки и личности погибших граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о гибели 38 мирных жителей от ударов ВСУ.

В июне налет украинских беспилотников в селе Бехтери Херсонской области привел к госпитализации двух человек. А весной на трассе в Алешкинском округе жертвами удара дрона стали двое мужчин.