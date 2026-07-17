Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Митинги против отставки Федорова прошли в пяти городах Украины
На Украине в пяти крупных городах второй день продолжаются массовые митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.
Люди вышли на улицы в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге, передают РИА «Новости».
По данным украинских СМИ, протестующие скандировали «Позор» и «Сырский – черт», выражали недовольство тем, как на Украине принимаются ключевые решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине прокатилась волна митингов против отставки главы минобороны Федорова.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая во время заседания потребовала немедленной отставки главкома ВСУ Сырского вместо покинувшего пост министра обороны.