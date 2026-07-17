Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Экстремальная жара в Тунисе вызвала перебои в электроснабжении по всей стране
В Тунисе из-за экстремальной жары зафиксированы перебои в электроснабжении по всей стране, без электричества остался район с иностранными дипмиссиями в столице, сообщают информационные агентства.
С 16.00 по местному времени (18.00 мск) без электричества оказался район Berges du Lac 2, где сконцентрированы иностранные диппредставительства и загранучреждения, передает ТАСС.
Перед одним из офисов государственной электрогазовой компании STEG собрались десятки граждан, протестующих против перебоев, которые, по их словам, приводят к существенным потерям малого бизнеса.
Волна экстремальной жары началась в стране 10 июля после предупреждения Национального института метеорологии. В выходные температура поднялась до 45–46 градусов, превысив сезонную норму на 6–10 градусов, и власти ввели режим веерных отключений.
После краткого ослабления жары 13–14 июля температура вновь выросла, потребление электроэнергии достигло рекордных значений, а спрос превысил обычный уровень более чем на 30%, что спровоцировало массовые неконтролируемые отключения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции энергокомпания EDF из-за аномальной жары временно прекратила эксплуатацию трех ядерных реакторов и сократила выработку энергии на восьми других объектах.
Ученые называют нынешнюю волну тепла самой сильной за всю историю наблюдений в Западной Европе. В соседней Испании исследователи связали с экстремальными температурами гибель более 210 человек.