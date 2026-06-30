Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?6 комментариев
Кравцов сообщил о рекорде на прошедшем ЕГЭ
Кравцов: Около 9 тыс. участников ЕГЭ-2026 сдали экзамен на 100 баллов
Около 9 тыс. участников ЕГЭ-2026 сдали экзамен на 100 баллов, это рекорд, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Итоги основного этапа аттестации подвел глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».
«В целом по стране ребят, которые получили 100 баллов, порядка девяти тысяч. Это максимальный рекорд», – подчеркнул министр. Высший результат по двум предметам показали 895 учеников. Сразу 300 баллов заработали 73 человека, а абсолютными лидерами стали семь участников, набравших 400 баллов. Основная волна стартовала первого июня с химии, литературы и истории. Резервные дни прошли с 22 по 25 июня, а пересдачи по выбору выпускников назначены на восьмое и девятое июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, три московские школьницы впервые за всю историю получили по 400 баллов на едином государственном экзамене.
Двумя днями ранее выпускница столичной школы Екатерина Малкова сдала пять предметов на максимальные 500 баллов.
Накануне подмосковный старшеклассник Алексей Майоров показал абсолютный результат по четырем дисциплинам.