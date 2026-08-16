МВД предупредило россиян о рисках самостоятельного возврата случайных переводов

МВД предостерегло россиян от самостоятельного возврата случайных переводов

Tекст: Дарья Григоренко

При поступлении неожиданного перевода на банковскую карту гражданам не стоит вступать в переписку с отправителем, уточнили в пресс-службе МВД России. В ведомстве подчеркнули: «Не вступайте в долгие разговоры и переписки с незнакомцем, не попадайтесь на его уловки», передает РИА «Новости».

Полицейские указали, что нельзя самостоятельно возвращать деньги неизвестному через мобильное приложение банка или по реквизитам, продиктованным в звонке или переписке. По их словам, таким образом мошенники могут втянуть людей в схему по выводу похищенных средств.

Кроме того, правоохранители напомнили, что нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и вводить личные данные и данные банковской карты на сторонних сайтах. После получения перевода от неизвестного рекомендуется сразу связаться с банком, указать сумму, дату операции, данные отправителя и последние цифры карты, а также заблокировать контакт и сохранить переписку с ним и кредитной организацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, трата неожиданно поступивших на карту средств от неизвестных отправителей может привести к юридическим проблемам и обвинениям в неосновательном обогащении, предупредили в МВД.

Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава описал схему «обратного перевода» с возвратом денег незнакомцу как способ превратить получателя в «дропа» и соучастника вывода похищенных средств.

Киберполиция МВД предупредила о новой схеме мошенничества с неожиданными переводами на карту и использовании таких операций для обналичивания средств или запугивания получателя обвинениями в финансировании терроризма.