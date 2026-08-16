Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
МВД предупредило россиян о рисках самостоятельного возврата случайных переводов
МВД предостерегло россиян от самостоятельного возврата случайных переводов
Получив на карту деньги от неизвестного отправителя, россиянам советуют не вести переписку, не возвращать средства самостоятельно и не переходить по присланным ссылкам, сообщили в пресс-службе МВД России.
При поступлении неожиданного перевода на банковскую карту гражданам не стоит вступать в переписку с отправителем, уточнили в пресс-службе МВД России. В ведомстве подчеркнули: «Не вступайте в долгие разговоры и переписки с незнакомцем, не попадайтесь на его уловки», передает РИА «Новости».
Полицейские указали, что нельзя самостоятельно возвращать деньги неизвестному через мобильное приложение банка или по реквизитам, продиктованным в звонке или переписке. По их словам, таким образом мошенники могут втянуть людей в схему по выводу похищенных средств.
Кроме того, правоохранители напомнили, что нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и вводить личные данные и данные банковской карты на сторонних сайтах. После получения перевода от неизвестного рекомендуется сразу связаться с банком, указать сумму, дату операции, данные отправителя и последние цифры карты, а также заблокировать контакт и сохранить переписку с ним и кредитной организацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, трата неожиданно поступивших на карту средств от неизвестных отправителей может привести к юридическим проблемам и обвинениям в неосновательном обогащении, предупредили в МВД.
Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава описал схему «обратного перевода» с возвратом денег незнакомцу как способ превратить получателя в «дропа» и соучастника вывода похищенных средств.
Киберполиция МВД предупредила о новой схеме мошенничества с неожиданными переводами на карту и использовании таких операций для обналичивания средств или запугивания получателя обвинениями в финансировании терроризма.