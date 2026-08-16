Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
Sky News: Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США
Фитнес-приложение Strava раскрыло маршруты более 1,3 тыс. пользователей на военных объектах США на Ближнем Востоке, став подсказкой для ударов.
Как пишет Sky News, свыше 1,3 тыс. пользователей Strava делились тренировками с американских военных баз на Ближнем Востоке, публикуя точные маршруты и время пробежек, велозаездов и заплывов. Журналисты обнаружили тысячи таких активностей внутри объектов США на передовой войны с Ираном. Эти данные позволяли увидеть распорядок дня на базах, перемещения военнослужащих, а также схему развертывания и вывода контингентов, включая объекты, не обозначенные на общедоступных картах.
В материале приводится пример аккаунта подрядчика ВМС США, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме в Бахрейне. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crowne Plaza, а через шесть дней Иран ударил по этому отелю, ранив двух сотрудников Пентагона. На иорданской авиабазе Муваффак-ас-Салти до начала конфликта американские военные выложили сотни тренировок.
Во время перемирия 76% маршрутов на этой базе начинались или заканчивались у казарм в восточной части объекта, по которым 17 июля Иран нанес удар, в результате чего погибли трое военнослужащих. Эксперты, опрошенные телеканалом, сочли возможным использование Strava для разведки и назвали данные приложения угрозой безопасности, поскольку они часто связаны с настоящими именами и аккаунтами пользователей в социальных сетях.
После обращения журналистов в Пентагоне их перенаправили в Центральное командование США (CENTCOM), но там на запрос не ответили. При этом еще в 2018 году власти США предупреждали, что Strava может использоваться для определения местонахождения военнослужащих, и тогда же были ограничены функции геолокации. Sky News также обнаружил сведения о 12 тыс. тренировок с британской авиабазы Акротири на Кипре и пробежки трех пользователей на территории израильского ядерного центра в Димоне.
Представитель Strava заявил, что компания уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности пользователей и предоставляет им инструменты для ограничения доступа к их данным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании.
Командование США планирует запретить военнослужащим на Ближнем Востоке использование личных гаджетов из-за риска утечки данных и ракетных ударов по базам.
Французские военно-морские силы ранее столкнулись с утечкой секретной информации о базе атомных подлодок через фитнес-приложение Strava.