Sky News: Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет Sky News, свыше 1,3 тыс. пользователей Strava делились тренировками с американских военных баз на Ближнем Востоке, публикуя точные маршруты и время пробежек, велозаездов и заплывов. Журналисты обнаружили тысячи таких активностей внутри объектов США на передовой войны с Ираном. Эти данные позволяли увидеть распорядок дня на базах, перемещения военнослужащих, а также схему развертывания и вывода контингентов, включая объекты, не обозначенные на общедоступных картах.

В материале приводится пример аккаунта подрядчика ВМС США, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме в Бахрейне. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crowne Plaza, а через шесть дней Иран ударил по этому отелю, ранив двух сотрудников Пентагона. На иорданской авиабазе Муваффак-ас-Салти до начала конфликта американские военные выложили сотни тренировок.

Во время перемирия 76% маршрутов на этой базе начинались или заканчивались у казарм в восточной части объекта, по которым 17 июля Иран нанес удар, в результате чего погибли трое военнослужащих. Эксперты, опрошенные телеканалом, сочли возможным использование Strava для разведки и назвали данные приложения угрозой безопасности, поскольку они часто связаны с настоящими именами и аккаунтами пользователей в социальных сетях.

После обращения журналистов в Пентагоне их перенаправили в Центральное командование США (CENTCOM), но там на запрос не ответили. При этом еще в 2018 году власти США предупреждали, что Strava может использоваться для определения местонахождения военнослужащих, и тогда же были ограничены функции геолокации. Sky News также обнаружил сведения о 12 тыс. тренировок с британской авиабазы Акротири на Кипре и пробежки трех пользователей на территории израильского ядерного центра в Димоне.

Представитель Strava заявил, что компания уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности пользователей и предоставляет им инструменты для ограничения доступа к их данным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании.

Командование США планирует запретить военнослужащим на Ближнем Востоке использование личных гаджетов из-за риска утечки данных и ракетных ударов по базам.

Французские военно-морские силы ранее столкнулись с утечкой секретной информации о базе атомных подлодок через фитнес-приложение Strava.