Французские военные случайно обнародовали секретные данные об атомных подлодках

Tекст: Ольга Иванова

Французские военно-морские силы столкнулись с утечкой секретной информации через фитнес-приложение Strava. Военные, используя это приложение для записи своих тренировок, невольно раскрыли данные о работе военной базы на острове Иль-Лонг, включая график дежурств атомных подводных лодок, пишет ТАСС.

Некоторые военнослужащие публиковали маршруты пробежек вдоль закрытого пирса, что позволяло определить места швартовки подлодок. Также через описание тренировок можно было вычислить время боевого дежурства конкретной субмарины. Один из матросов в оправдание отсутствия публикаций написал: «тяжело восстанавливаться после более чем двух с половиной месяцев в ящике», намекая на службу на подлодке.

Аналогичная утечка данных наблюдалась в 2018 году, как сообщало издание Le Telegramme. Тогда утечка была в меньшем масштабе. Офицеры утверждают, что большинство нарушений связано с подразделениями обеспечения, дислоцированными на базе, где запрещено проносить персональные устройства. Однако некоторые подводники продолжают использовать фитнес-браслеты, записывающие геолокацию.

Военные подчеркивают, что выход подлодок из гавани можно отследить и визуально, но записи в приложении позволяют точнее прогнозировать их действия. Пробежки у причала часто предшествуют отплытию субмарин на боевое дежурство.