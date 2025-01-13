  • Новость часаУкраина закрыла последнюю шахту с коксующимся углем из-за наступления ВС России
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

    4 комментария
    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.

    6 комментариев
    13 января 2025, 19:07 • Новости дня

    Французские военные случайно обнародовали секретные данные об атомных подлодках

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Франции случайно раскрыли секретные данные о базах атомных подлодок через фитнес-приложение Strava, что позволило узнать распорядок работы базы на острове Иль-Лонг и график дежурств субмарин, сообщает газета Le Monde.

    Французские военно-морские силы столкнулись с утечкой секретной информации через фитнес-приложение Strava. Военные, используя это приложение для записи своих тренировок, невольно раскрыли данные о работе военной базы на острове Иль-Лонг, включая график дежурств атомных подводных лодок, пишет ТАСС.

    Некоторые военнослужащие публиковали маршруты пробежек вдоль закрытого пирса, что позволяло определить места швартовки подлодок. Также через описание тренировок можно было вычислить время боевого дежурства конкретной субмарины. Один из матросов в оправдание отсутствия публикаций написал: «тяжело восстанавливаться после более чем двух с половиной месяцев в ящике», намекая на службу на подлодке.

    Аналогичная утечка данных наблюдалась в 2018 году, как сообщало издание Le Telegramme. Тогда утечка была в меньшем масштабе. Офицеры утверждают, что большинство нарушений связано с подразделениями обеспечения, дислоцированными на базе, где запрещено проносить персональные устройства. Однако некоторые подводники продолжают использовать фитнес-браслеты, записывающие геолокацию.

    Военные подчеркивают, что выход подлодок из гавани можно отследить и визуально, но записи в приложении позволяют точнее прогнозировать их действия. Пробежки у причала часто предшествуют отплытию субмарин на боевое дежурство.

    13 января 2025, 11:58 • Новости дня
    В России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы

    Правительство утвердило новую программу бесплатной медпомощи на 2025–2027 годы

    Tекст: Вера Басилая

    Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы, следует из сообщения в Telegram-канале правительства.

    Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о внесенных изменениях в программу, направленных на расширение и улучшение медицинских услуг.

    Одним из главных изменений стало увеличение финансирования программы в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) более чем на 500 млрд рублей, что обеспечило рост на 16,5%. Также в программу добавлен новый раздел, касающийся медицинской помощи для демобилизованных участников специальной военной операции (СВО), которым будет предоставлено внеочередное получение высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации.

    Программа сохраняет нововведения 2024 года, включая диспансеризацию граждан по оценке репродуктивного здоровья и медреабилитацию в поликлиниках и на дому. Выписные эпикризы пациентов, прошедших лечение в стационаре, будут передавать в поликлинику по месту жительства.

    Важной частью программы стало санаторно-курортное лечение, выделенное в отдельный раздел. Теперь каждый россиянин сможет пройти обследование для выявления факторов риска заболеваний и получить рекомендации по здоровому образу жизни.

    Также актуализирован порядок назначения не зарегистрированных в России лекарственных препаратов для пациентов с серьезными заболеваниями. Обязанностью станет проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований для онкопациентов, что позволит назначать им более эффективные схемы лечения.

    Жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов предложена возможность организовать стационары на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов и рекомендаций по их применению. Такие стационары будут организовывать работники медицинских организаций, к которым прикреплен пациент.

    Ранее Министерство здравоохранения предложило изменить госгарантии бесплатной медицинской помощи, включив нормативы на посещение центров здоровья и проведение диспансеризации.

    Также Минздрав анонсировал программу госгарантий, которая предусматривает увеличение медпомощи для онкобольных и использование искусственного интеллекта в диагностике.

    В программе 2023 года были заложены новые направления по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года и разработке федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

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    12 января 2025, 23:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах

    Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров

    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

    До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 09:12 • Новости дня
    Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке, сорвав овации

    Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке на вручении премии вопреки требованиям националиста

    Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке, сорвав овации
    @ Игорь Агеенко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская актриса Лариса Кадочникова отказалась перейти на украинский язык на вручении премии Параджанова, заявив о праве говорить на любом языке, что вызвало овации зала, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, что украинская актриса Лариса Кадочникова, известная по главной роли в фильме «Тени забытых предков», выбрала русский язык для выступления на церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова. На мероприятии ее попросили говорить на украинском языке, однако она отказалась, объяснив это правом говорить на любом языке. В ответ на это в зале раздались аплодисменты, передает ТАСС.

    Кадочникова отметила, что она играет в театре на украинском языке и никуда не уезжала с Украины, подчеркивая свою преданность стране.

    По информации издания «Страна», выступать на украинском языке актрису попросил националист Руслан Кошовенко. Его брат ранее участвовал в марше в честь дивизии СС «Галичина»( запрещена в России), где демонстрировал римское приветствие. Сам Руслан Кошовенко в соцсетях выразил недоумение по поводу аплодисментов, которые получила Кадочникова, и оскорбил ее. Он был поддержан местной писательницей, выступающей за украинизацию.

    Ранее в 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, закрепивший украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

    В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг. В 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.

    Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выразил озабоченность из-за замедления процессов украинизации и низкой популярности украинского языка среди молодежи, особенно в быту и интернете.

    Владимир Зеленский, объясняя отказ от использования русского языка в интервью Лексу Фридману, заявил о презрении к русскому народу.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что украинские законы направлены на истребление русского языка, хотя на передовой большинство украинцев продолжают говорить на русском языке.

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    13 января 2025, 10:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали компрессорную станцию для остановки поставок газа в Европу

    Минобороны: Киевский режим атаковал станцию «Русская» в Гай-Кодзоре девятью БПЛА для остановки поставок газа в Европу

    ВСУ атаковали компрессорную станцию для остановки поставок газа в Европу
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны, сообщило Министерство обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, атака ВСУ произошла 11 января, киевский режим ударил девятью беспилотниками самолетного типа по компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре, где осуществляется подача газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    В ходе отражения налета подразделениями ПВО все беспилотники были сбиты, пострадавших нет.

    В результате падения осколков одного из беспилотников здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции получили незначительные повреждения.

    Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование было восстановлено. Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано.

    Ранее сообщалось, что в ночь на субботу перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников в Краснодарском крае.

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    13 января 2025, 02:04 • Новости дня
    Хабиб Нурмагомедов рассказал об инциденте со стюардессой на рейсе в США
    Хабиб Нурмагомедов рассказал об инциденте со стюардессой на рейсе в США
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте со стюардессой, который закончился его снятием с самолета в США. Спортсмен заявляет, что инцидент был вызван грубым поведением бортпроводницы.

    Нурмагомедов выразил недоумение по поводу поведения стюардессы, заявив, что она «была очень груба с самого начала», передает РИА «Новости».

    «Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого – расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать», – отметил он.

    Нурмагомедов подчеркнул, что старался сохранить спокойствие и не поддаваться на провокации. Он также отметил, что после инцидента, через полтора часа, ему удалось сесть на другой рейс и продолжить путешествие. Спортсмен призвал людей быть более добрыми и терпеливыми друг к другу.

    Напомним, 12 января Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

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    13 января 2025, 12:16 • Новости дня
    Су-34 впервые применил комплекс «Кинжал» в боевых условиях

    Су-34 в ходе спецоперации впервые использовал «Кинжал» в зоне СВО

    Су-34 впервые применил комплекс «Кинжал» в боевых условиях
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно применил гиперзвуковой комплекс «Кинжал» в ходе специальной военной операции, что стало первым случаем его использования в боевых условиях, сообщает газета «Красная звезда».

    Издание сообщает, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые успешно применил гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе специальной военной операции, передает ТАСС.

    Экипаж, возглавляемый полковником Максимом Стефановым, успешно выполнил задачу в ходе специальной военной операции. В статье, посвященной полковнику Стефанову, отмечается, что его опыт и навыки испытателя способствовали успешному применению новейшей техники, пишет «Красная звезда».

    «Кинжал» – это новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, скорость в 10 раз превышает скорость звука, дальность – более 2 тыс. км. Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, оснащается обычной и ядерной боевыми частями.

    Позднее «Красная звезда» опровергла информацию о применении Су-34 ракет «Кинжал».

    Ранее в мае в Киеве были уничтожены пять пусковых установок Patriot и радиолокационная станция при помощи комплекса «Кинжал».

    Также сообщалось, что на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы».

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    13 января 2025, 08:55 • Новости дня
    В Курахово началась эвакуация жителей

    Минобороны сообщило о начале эвакуации жителей из Курахово

    В Курахово началась эвакуация жителей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие начали эвакуацию жителей Курахово, который был освобожден на прошлой неделе, из-за продолжающихся обстрелов и угроз для населения, сообщило Министерство обороны России.

    Город Курахово в ДНР был освобожден российскими войсками на прошлой неделе, однако украинская армия продолжает наносить удары по жилой застройке, используя тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Военнослужащие Южной группировки войск начали эвакуацию жителей, передает РИА «Новости».

    Местные жители рассказали, что те, кто говорил на русском, часто подвергались угрозам и оскорблениям со стороны ВСУ.

    Один из жителей Анатолий Анин рассказал, что ВСУ несколько раз стреляли по ним, когда они пытались добыть воду. В свою очередь другой житель Артем Аврамченко отметил, что еще до мобилизации 2022 года мужчин забирали в армию из ДНР, часто даже в подъездах и возле магазинов.

    Григорий Кривенко добавил, что «ждунами» называли всех, кто ожидал прихода русских. По его словам, украинские сторонники запугивали их, заявляя, что русские будут их преследовать, «поедят» и «поизнасилуют».

    «Я про себя думаю – кому ты рассказываешь, я с 2014 года видел, какие вы», – вспоминает Кривенко.

    Курахово серьезно пострадало в результате продолжающихся боев, в городе практически не осталось уцелевших зданий. Многие жители погибли из-за обстрелов, а тела тяжело вывезти из-за постоянной угрозы новых атак. После освобождения города украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов.

    Минобороны сообщало, что ВС России за неделю освободили три населенных пункта: Курахово, Надию и Даченское. Российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса, и открыла дорогу на Днепр.

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    13 января 2025, 10:20 • Новости дня
    Британский политик предложил вновь покупать «хороший газ у наших друзей из России»

    Британский политик Дэвид Кертен предложил повторно запустить уцелевшую ветку «Северного потока – 2»

    Британский политик предложил вновь покупать «хороший газ у наших друзей из России»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предложил вновь запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» и вернуться к покупкам российского газа.

    Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в социальной сети X выразил мнение, что уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» можно быстро запустить заново, передает РИА «Новости». Он предложил Великобритании начать вновь закупать газ у России.

    «Один из четырех трубопроводов «Северного потока» не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России», – написал он в своем посте.

    Ранее, 26 сентября 2022 года, произошли взрывы на двух экспортных трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Компания Nord Stream AG заявила, что авария носит беспрецедентный характер и сроки ремонта неизвестны. В связи с инцидентом Генпрокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия запрашивала информацию о происшествии, но не получала ее.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что повторный запуск уцелевшей ветки «Северного потока – 2» возможен в течение недели при условии готовности немецкой стороны. Однако, по словам Путина, Берлин пока не проявляет интереса к возобновлению энергетического партнерства.

    В минувшие выходные кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока».

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    13 января 2025, 09:51 • Новости дня
    Сторонники грузинской оппозиции призвали плевать в еду
    Сторонники грузинской оппозиции призвали плевать в еду
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Сторонники радикальной грузинской оппозиции призывают сотрудников ресторанов, кафе и баров плевать в еду, которую те готовят и подают представителям правящей «Грузинской мечты» или их окружению, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Эти призывы стали распространяться в соцсетях и оппозиционных СМИ после корпоратива грузинских судей.

    Телекомпания PosTV, в частности, назвала имена двух сотрудников популярного курорта Lopota lake resort, которые открыто заявили, что будут плевать в еду или коктейли неугодным им посетителям.

    В социальных сетях призывают поваров и официантов не только плевать в еду, но и мочиться в напитки или подавать заказанные блюда, не вымыв руки после туалета.

    «Мы становимся свидетелями самой негрузинской постыдной формы протеста, зародившейся в Литве», – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    «Плевки в еду – это литовский стиль, он всегда считался самым постыдным поведением», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Моральная катастрофа», «Маразм», «Как же изменился грузинский менталитет»,  «Такие неисправимы, нужно ужесточить законы» – пишут пользователи социальных сетей, которым не нравится инициатива оппозиции.

    Напомним, ранее на акциях протеста в Тбилиси стали публично мочиться.

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    13 января 2025, 16:28 • Новости дня
    В Киеве заметили военную технику с российскими флагами
    В Киеве заметили военную технику с российскими флагами
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    На улицах Дарницкого района Киева заметили военную технику с флагами России, сообщили местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» сообщило о появлении военной техники с российскими флагами на одной из улиц в Дарницком районе Киева. На видеозаписи, сопровождающей материал, зафиксирован военный грузовик, вокруг которого стоят люди в форме. Рядом с машиной установлен флаг Российской Федерации, передает Газета.Ru.

    Журналисты издания отметили, что по информации из местных пабликов это может быть связано со съемками военного фильма. Однако на представленных кадрах отсутствуют камеры и другое оборудование, характерное для съемочной площадки, что вызывает сомнения относительно правдивости этих предположений.

    Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки у мемориала погибшим украинским военным, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей.

    Напомним, в Киеве в воскресенье была объявлена воздушная тревога.

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    13 января 2025, 03:24 • Новости дня
    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников

    Сбербанк выявил онлайн «университет» для подготовки хакеров и мошенников

    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников
    @ Vladimir Andreev/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Сбербанк обнаружил онлайн-платформу в даркнете, где обучают хакеров и телефонных мошенников. Преступная сеть уже подготовила 10 тыс. человек, предлагая слушателям специальные курсы, экзамены и семинары, сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов.

    По словам Кузнецова, срок обучения в теневом «университете» составлял около семи недель, и к настоящему времени через него прошло десять тыс. человек, передает РИА «Новости».

    При этом, по словам Кузнецова, интерес к обучению проявили 20 тыс. человек, что свидетельствует о конкурсе на поступление. Зампред подчеркнул, что мошенничество стало отдельной сферой теневой экономики, включающей множество специализаций.

    Кузнецов также рассказал, что для работы, например, телефонным мошенником, не требуется особых знаний. Такие сотрудники, называемые «обзвонщиками», работают по заранее подготовленным скриптам и должны уметь завоевывать доверие.

    В последнее время участились случаи найма обзвонщиков, владеющих восточноевропейскими, западноевропейскими языками и языками стран Балтии, сказал он.

    Накануне Сбербанк назвал три главные мошеннические схемы 2025 года: хищение аккаунтов на «Госуслугах», сообщения от фальшивых руководителей и звонки от фиктивных ведомств.

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    13 января 2025, 12:39 • Новости дня
    Медведев раскритиковал немецкий сценарий раздела Украины
    Медведев раскритиковал немецкий сценарий раздела Украины
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал резкую критику в адрес так называемого германского сценария по Украине, в котором распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, заявив, что этот план не имеет никаких шансов на реализацию.

    В своем Telegram-канале Медведев подверг сомнению реалистичность германского сценария раздела Украины, который предполагает существование двух частей страны по аналогии с ФРГ и ГДР. По его мнению, сценарий не имеет шансов на успех, поскольку он направлен на примирение руководства Киева с радикальными неонацистами.

    «Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами», – отметил он.

    Медведев подчеркнул, что подобный сценарий игнорирует стремление России и ее союзников сохранить единство славянского народа и направлен на удовлетворение уязвленного самолюбия противников России.

    «В сухом остатке разговор про «германский вариант» сводится к простой формуле, которая была озвучена ранее: в ходе переговоров не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий. Но это никакое не урегулирование по модели «двух Германий», – считает Медведев.

    Он считает, что германский сценарий возможен лишь в виде присоединения украинских земель к Российской Федерации.

    Ранее будущий помощник по нацбезопасности Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что полное вытеснение России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей.

    Как писало издание American Thinker, конфликт на Украине может завершиться прекращением огня, где Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства, что напомнит распад Югославии.

    Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

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    13 января 2025, 02:19 • Новости дня
    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России

    Масленников: Санкции ЕС сократили экономический рост и экспорт в Россию на миллиарды евро

    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро, заявил глава департамента европейских проблем Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, сокращение динамики роста ВВП является одним из ключевых последствий санкционного давления, пишут «Известия». Дипломат подчеркнул, что в начале 2022 года Еврокомиссия прогнозировала рост экономики блока не менее чем на 4%, однако по итогам года он составил лишь 3,4%. В 2023 году этот показатель упал до 0,4%. Кроме того, ожидается, что по итогам прошлого года рост экономики ЕС составит около 0,9%, что свидетельствует о недополучении сотен миллиардов евро с 2022 года, сказал он.

    Также Масленников отметил, что помимо снижения ВВП, Евросоюз столкнулся с сокращением экспорта продукции в Россию. По данным Eurostat, объем поставок в Россию упал на 51 млрд евро. В первом полугодии 2024 года экспорт ЕС в РФ сократился почти на 5 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. «Сумма потерь ЕС от санкционного противостояния с Россией уже огромна и продолжает расти как снежный ком», – подытожил он.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе. До этого представители российского посольства в Лондоне отметили, что британские санкции против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» могут негативно отразиться на экономике и благосостоянии простых британцев.

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    13 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Дом лидера группы «Мумий Тролль» сгорел в США

    СМИ: Дом лидера «Мумий Тролль» Лагутенко за 2,8 млн долларов сгорел в Лос-Анджелесе

    Дом лидера группы «Мумий Тролль» сгорел в США
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил один из домов лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, который находился в районе Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом, пишут СМИ.

    Недвижимость была приобретена музыкантом за 2,8 млн долларов семь лет назад, передает Ura.ru со ссылкой на «Октагон». Сообщается, что большую часть этой суммы, а именно 2,3 млн долларов, Лагутенко обеспечил кредитом.

    В начале 2022 года Илья Лагутенко покинул Россию.

    Напомним, лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек и уничтожили более 12,3 тыс. строений, включая дома политиков и кинозвезд, охватив площадь свыше 16 тыс. гектаров. Возможной причиной пожара в районе Палисейдс округа Лос-Анджелес, который бушует с 7 января, могло стать возгорание от фейерверков в новогоднюю ночь.

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    13 января 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков объяснил быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовику
    Песков объяснил быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовику
    @ t.me/aisen_nikolaev

    Tекст: Вера Басилая

    Победивший в рукопашном бою противника ефрейтор Андрей Григорьев из Якутии был быстро удостоен звания Героя России благодаря представленному порядку и решению президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что существует определенный порядок присвоения наград, и Григорьев был официально представлен к званию Героя России, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков положительно оценил планы реализации в Якутии кадровой программы для участников специальной военной операции под названием «Якутия – земля героев». Он заявил, что Кремль с восхищением и гордостью относится к этому проекту.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР.

    Сам Григорьев признался, что был удивлен скоростью принятия такого решения. Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР.

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