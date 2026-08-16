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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    5 комментариев
    16 августа 2026, 15:11 • Новости дня

    Путин рассказал, как был признан подвиг героев «Варяга» в 1904 году

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж крейсера «Варяг» совершил свой исторический подвиг вопреки прямому приказу командования, за что морякам изначально грозило суровое наказание, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин поделился историческими подробностями о судьбе моряков «Варяга». Глава государства напомнил, что действия экипажа в начале прошлого века противоречили приказам руководства, передают «Вести».

    «В Адмиралтействе долго решали, что делать с людьми. Нарушили они приказ, и это преступление. Многие считали, что надо их наказать», – рассказал российский лидер во время визита на борт ракетного крейсера «Варяг».

    Президент посетил флагман Тихоокеанского флота 12 августа, наблюдая за финальным этапом военных учений. Он осмотрел судно, включая походный храм и музей, где остановился у картины, посвященной событиям 1904 года.

    Во время экскурсии один из сопровождающих военных упомянул знаменитую песню о крейсере.

    «Когда Адмиралтейство решало вопрос, песни еще не было… Они приехали в Петербург, и от вокзала шли в сторону Дворцовой площади. Весь город собрался, и они шли по цветам. И тогда уже не было сомнений, что они герои», – добавил Путин.

    Ранее Владимир Путин проинспектировал масштабные учения Тихоокеанского флота с борта крейсера «Варяг».

    Во время визита Путин осмотрел расположенные на судне походный храм и музей.

    Позднее Путин проинформировал постоянных членов Совбеза об итогах данных маневров.

    15 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о необходимости жесткой реакции Москвы на слова Такаити

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления главы японского правительства о посещении Курильских островов российским лидером требуют сурового ответа со стороны Москвы, считает экс-аналитик американской разведки Рэй Макговерн.

    Высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова требуют жесткой реакции со стороны Москвы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Гленна Диесена, передает РИА «Новости».

    «Настало время Путину продемонстрировать российскую мощь в таких странах, как почти нацистская, судя по тому, что говорит премьер-министр Санаэ Такаити, Япония. Необходимо демонстративно, но осторожно, прояснить ситуацию, чтобы японцы знали свое место», – сказал эксперт.

    По мнению Макговерна, Токио не стоит рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов в попытках оказать давление на Россию. Аналитик подчеркнул, что Вашингтон всегда ставит на первое место исключительно собственные национальные интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп. Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест из-за этой поездки.

    Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о статусе данных территорий.

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    13 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «юридически ничтожными» заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы МИД Тосимицу Мотэги по поводу поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Дипломат подчеркнула, что остров является неотъемлемой частью России, а Токио не вправе указывать Москве, какие регионы страны может посещать ее высший руководитель.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп.

    «Растиражированные 13 августа высказывания премьер-министра Японии С. Такаити и министра иностранных дел Т. Мотэги, касающиеся посещения президентом Российской Федерации В.В. Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы», – заявила Захарова в официальном комментарии, размещенном на сайте министерства.

    По ее словам, японские власти дошли до того, что «позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель».

    В российском МИД категорически отвергли заявления Токио. «Категорически отвергаем упомянутые сентенции как политически нерелевантные, оскорбительные и, конечно же, юридически ничтожные», – подчеркнула Захарова.

    Она также связала заявления японского руководства с общим курсом Токио в отношении России. «Нынешние выпады японского руководства в адрес России – еще одно свидетельство близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса», – сказала представитель МИД.

    Захарова напомнила, что Япония присоединилась к санкциям против России и оказывает поддержку Киеву. «Присоединением к нелегитимным общезападным санкциям против нашей страны и поддержкой – в том числе военно-технической – нацистского режима в Киеве, ставящего целью уничтожение всего русского, Япония, по сути, до основания разрушает российско-японские отношения», – заявила дипломат.

    По ее словам, эти отношения «в минувшие десятилетия с большим трудом выстраивались российской стороной и ответственными японскими политическими лидерами».

    Захарова также заявила, что нынешнему Токио не пристало поучать Москву в вопросах международного права. «Официальному Токио, который соучастием в русофобской политике коллективного Запада, включая введение противозаконных рестрикций, нарушил все правовые нормы, не пристало заниматься нравоучениями по поводу международного права и необходимости заботы о будущем российско-японских отношений», – подчеркнула она.

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    Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что антироссийская линия японского руководства не отвечает интересам населения страны. «Очевидно также, что подобная линия в делах с ближайшим соседом не отвечает интересам японского народа, на чувства которого японское руководство пытается ссылаться», – сказала Захарова.

    Она отметила, что Токио, по оценке Москвы, игнорирует реальное положение дел. «В общем, Токио по-прежнему пребывает в некоей воображаемой реальности, которая не имеет ничего общего с действительным положением вещей», – заявила дипломат.

    Захарова отдельно напомнила о статусе Курильских островов. «Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», – подчеркнула она.

    «Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат», – добавила представитель МИД.

    При этом Захарова назвала наиболее опасной составляющей последних заявлений японского руководства «реваншизм, которым пронизаны данные заявления». «Вынуждены констатировать, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции Токио вновь одержим ревизионистскими нарративами, предполагающими обеление его агрессии в Азии и выдвижение вздорных претензий к России», – заявила она.

    В заключение дипломат предупредила о последствиях такой политики для самого Токио. «Очевидно, что подобная недальновидная политика идет вразрез с усилиями большинства государств региона, направленными на обеспечение мира, безопасности и сотрудничества, и создает тем самым серьезные риски для народа Японии», – заключила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста.

    В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов Российской Федерации.


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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    15 августа 2026, 10:12 • Новости дня
    Советник президента посоветовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ

    Советник президента Кобяков посоветовал Западу следить за словами Путина на ВЭФ

    Советник президента посоветовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать важные заявления, за которыми советуют внимательно следить западным странам, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

    Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил о предстоящем важном выступлении Владимира Путина на ВЭФ, передает ТАСС. По его словам, речь на пленарном заседании будет содержать значимые тезисы.

    «Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу», – отметил Кобяков.

    Фонд Росконгресс анонсировал проведение Восточного экономического форума во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В 2026 году главной темой мероприятия станет развитие Дальнего Востока на благо людей.


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    15 августа 2026, 09:36 • Новости дня
    Школьник рассказал о мощном футбольном пасе Путина в Красноярске

    Tекст: Вера Басилая

    Школьник Денис Художитков, с которым президент России Владимир Путин обменялся ударами по мячу, рассказал, что глава государства отдал мощный и точный футбольный пас.

    На сцене церемонии награждения победителей конкурса «Большая перемена» в Красноярске Путин обменялся футбольными передачами со школьником Денисом Художитковым и его соведущей, передает РИА «Новости».

    «Так как Владимир Владимирович Путин спортсмен, я был уверен, что он ответит хорошим пасом, его пас получился очень мощный и точный», – поделился впечатлениями подросток.

    По словам мальчика, он совершенно не боялся отдавать передачу главе государства, поскольку «чувствовал уверенность в себе и в президенте».

    Отдельно пообщаться с Путиным школьнику не удалось, однако на сцене состоялось рукопожатие.

    В начале августа президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск.

    На церемонии финала конкурса «Большая перемена» глава государства сыграл в футбол с юным ведущим.

    Позже организаторы мероприятия решили отправить этот мяч в музей «Движения первых».

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    15 августа 2026, 00:32 • Новости дня
    Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева
    Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    По случаю годовщины освобождения КНДР от японской оккупации северокорейский лидер Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Оба послания были направлены 14 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    В обращении российского лидера говорится, что этот праздник стал символом мужества и стойкости корейского народа. Путин напомнил, что именно тогда были заложены «прочные традиции боевого братства и взаимопомощи», ставшие основой дружественных, добрососедских связей между Россией и КНДР.

    Президент отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

    «Уверен, что мы и впредь продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо российского и корейского народов, в интересах построения более справедливого, по-настоящему демократического миропорядка», – приводит ЦТАК текст телеграммы.

    Медведев в своей телеграмме Ким Чен Ыну также заявил, что дальнейшее углубление сотрудничества России и КНДР во всех областях отвечает коренным интересам их народов. По его словам, такое взаимодействие укрепляет стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует формированию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Путин назначил Андрея Подъелышева главой дипломатической миссии в Пхеньяне.

    Пхеньян назвал спецоперацию священной войной за суверенитет России.

    В июле Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи.

    Осенью планируется торжественное открытие мемориала, посвященного совместному подвигу корейских и российских военнослужащих при очистке Курской области от неонацистов.

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    14 августа 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин проинформировал Совбез об итогах учений Тихоокеанского флота

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин проинформировал участников совещания постоянных членов Совбеза об итогах учений Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент проинформировал участников совещания об итогах учений Тихоокеанского флота, которые глава государства посетил на этой неделе», – говорится в сообщении Кремля на платформе Max.

    Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, главной темой которого стала защита духовно-нравственных ориентиров в сфере отечественных креативных индустрий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

    Глава государства проинспектировал масштабные маневры с борта крейсера «Варяг».

    Российский лидер назвал данные тренировки залогом безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    14 августа 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом защиту традиционных ценностей в креативных индустриях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, главной темой которого стала защита духовно-нравственных ориентиров в сфере отечественных креативных индустрий.

    Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    «Мы поговорим сегодня о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей в креативных, в творческих индустриях и в культуре как отрасли», – заявил российский лидер.

    Для начала дискуссии президент передал слово главе Минкультуры Ольге Любимовой и попросил доложить, как министерство видит эту работу.

    На этой неделе руководитель страны совершил большую рабочую поездку по регионам Сибири и Дальнего Востока. Накануне совещания он также посетил курильский остров Итуруп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент назвал культуру основой общенационального кода России.

    В прошлом году глава государства призвал усовершенствовать нормативные акты для защиты традиционных ценностей.

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    14 августа 2026, 12:51 • Новости дня
    Главврач больницы на Курилах рассказала о простоте и харизме Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Главный врач Курильской центральной районной больницы Елена Мацишина рассказала, что посетивший медучреждение президент Владимир Путин прост в общении и обладает сильной харизмой.

    Главный врач Курильской центральной районной больницы Елена Мацишина поделилась впечатлениями от визита Владимира Путина. По ее словам, Путин приятно поразил простотой в общении, передает РИА «Новости».

    «Вот просто разговариваешь с человеком, и он быстро реагирует в ответ, может пошутить. Харизма, одним словом. Хочется с ним беседовать и беседовать», – рассказала медик.

    В ходе визита Владимиру Путину продемонстрировали современное медицинское оборудование и доложили о текущей работе учреждения. Мацишина добавила, что президент выразил искреннюю благодарность коллективу больницы за их добросовестный труд.

    Накануне президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Во время визита на Итуруп Путин пообщался с местными жителями возле школы.

    Настоятель Богоявленского храма Роман Филиппов назвал Путина очень внимательным человеком.

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    14 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Путин поздравил премьера и президента Пакистана с Днем независимости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Шехбаза Шарифа и президента Пакистана Асифа Али Зардари с Днем независимости.

    Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра и президента Пакистана с Днем независимости, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что совместная работа по наращиванию партнерских связей на благо дружественных народов двух стран будет продолжена.

    «Российско-пакистанские отношения развиваются весьма успешно. Москва и Исламабад плодотворно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня», – говорится в поздравительной телеграмме.

    В заключение президент пожелал пакистанскому руководству здоровья и успехов, а согражданам – мира и благополучия.

    Летом прошлого года Исламабад сообщил о планах строительства совместного с Россией сталелитейного завода.

    Владимир Путин заявил о прогрессе в двусторонних отношениях с Пакистаном.

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    14 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Поговоривший с Путиным о храме на Итурупе священник отметил внимание президента

    Tекст: Вера Басилая

    Настоятель Богоявленского храма Роман Филиппов, с которым президент России Владимир Путин на Итурупе говорил о строительстве храма и пообещал помочь, назвал главу государства «очень внимательным человеком».

    Настоятель Богоявленского храма Роман Филиппов поделился подробностями общения с Владимиром Путиным.

    «Я был в храме. Мне позвонил прихожанин и сказал, что на нашем острове сейчас Владимир Владимирович находится», – рассказал священник, передает ТАСС.

    По словам настоятеля, он решил подождать на стройплощадке, допуская внеплановый визит.

    «Уже через несколько минут он прислал сотрудников с тем, чтобы пригласить меня с ним встретиться. Он очень внимательный человек», – рассказал настоятель.

    Во время разговора президент поинтересовался числом прихожан, а затем попросил руководителя региона помочь с возведением здания.

    Накануне президент России Владимир Путин пообещал подумать над содействием возведению храма на острове Итуруп.

    Во время рабочей поездки на Курилы глава государства поговорил с местными жителями возле школы.

    До этого российский лидер провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

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    15 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина с лидером Мьянмы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в ходе его официального визита в Москву, сообщили в Кремле.

    Президент Владимир Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом. Встреча глав государств запланирована на 18 августа, сообщается на сайте Кремля.

    Стороны намерены обсудить перспективы развития сотрудничества между Россией и Мьянмой в различных сферах. Кроме того, повестка переговоров включает актуальные международные и региональные вопросы. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Владимир Путин провел встречу с Мин Аун Хлайном в Кремле.

    Ранее Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о строительстве малой атомной электростанции. Тогда же В ходе того же визита Мин Аун Хлайн попросил министра обороны России о содействии в модернизации поставленных вооружений.

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    15 августа 2026, 17:41 • Новости дня
    Путин отметил важность турнира по самбо для развития контактов военных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в своем обращении к участникам международного турнира по самбо в Москве отметил его роль для контактов военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам первого международного турнира по самбо среди военнослужащих, отметив его роль в укреплении воинского братства. Глава государства подчеркнул значимость подобных спортивных мероприятий, отмечается на сайте Кремля.

    «Впереди у вас – напряженная, бескомпромиссная борьба, честные и красивые поединки, хорошая возможность в полной мере проявить себя, свой талант и мастерство. И конечно, такие соревнования вносят вклад в развитие профессиональных и личных контактов, укрепляют воинское братство и товарищество. Ведь девиз вашего турнира – «Дружба через спорт»», – говорится в приветствии президента.

    Путин также выразил уверенность, что турнир пройдет на высоком организационном уровне. Он добавил, что интерес к соревнованиям со стороны участников и болельщиков из разных стран свидетельствует о растущей популярности самбо в мире, отметив, что этот вид спорта по праву считается национальным достоянием России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал День самбо национальным достоянием страны. Ранее в Москве состоялись международные соревнования по этому виду единоборств.

    Позже столица также приняла масштабный всероссийский турнир с участием чемпионов мира.

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    15 августа 2026, 10:51 • Новости дня
    Путин назначил Люкманова новым послом России в Египте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом в Египте и полномочным представителем при Лиге арабских государств.

    Президент Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом в Египте и полпредом при Лиге арабских государств, передает РИА «Новости». Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

    «Назначить Люкманова Артура Рушановича Полномочным представителем Российской Федерации при Лиге арабских государств в Каире, Арабская Республика Египет, по совместительству», – гласит текст документа.

    Другим указом глава государства назначил Люкманова чрезвычайным и полномочным послом России в Египте.

    В начале августа президент России назначил Дмитрия Догадкина новым послом в Сирии.

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    15 августа 2026, 08:49 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне стратегического партнерства с Пхеньяном

    Путин: Отношения между Россией и КНДР вышли на высокий уровень партнерства

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения, отметив высочайший уровень взаимодействия двух стран на всех направлениях.

    Российский лидер поздравил руководителя Северной Кореи с Днем Освобождения, сообщается на сайте Кремля.

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Корейской Народно-Демократической Республики – Дня Освобождения», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент заявил, что этот праздник служит символом мужества корейских патриотов и красноармейцев. По его словам, совместная борьба за освобождение страны от японского колониального гнета заложила прочные традиции боевого братства и взаимопомощи.

    «Сегодня отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Наши государства активно сотрудничают на всех направлениях, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности», – говорится в поздравительной телеграмме.

    Путин выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы на благо народов обеих стран, в интересах построения более справедливого, по-настоящему демократического миропорядка.

    Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева.

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    15 августа 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил премьера и президента Индии с Днем независимости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем независимости , отметив впечатляющие успехи страны в экономической, социальной и научно-технической сферах.

    Владимир Путин поздравил Дроупади Мурму и Нарендру Моди с Днем независимости Индии. В своем послании он подчеркнул неизменно высокий авторитет государства на мировой арене, сообщается на сайте Кремля.

    «Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнёрства. Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур», – отметил Путин в поздравлении.

    Президент России выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных двусторонних связей на благо дружественных народов России и Индии, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности.

    «Желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – счастья и благополучия», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения.

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