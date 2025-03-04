Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве малой АЭС
Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о принципах сотрудничества в строительстве малой атомной электростанции в Мьянме.
Церемония обмена документами прошла по итогам переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле, ее транслировал телеканал «Россия 24», передает «Интерфакс».
Как уточнил телеканал, соглашение касается «основных принципов сотрудничества в области строительства атомной электростанции малой мощности».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах по строительству православного храма в Мьянме. Он также отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.