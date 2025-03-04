  • Новость часаПутин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    11 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    4 марта 2025, 20:31 • Новости дня

    Путин сообщил о планах по строительству православного храма в Мьянме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Мьянма расширяют культурное сотрудничество, планируя строительство православного храма и открытие российского культурного центра в азиатской республике, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Путин сообщил о динамичном развитии культурно-гуманитарного партнерства между Россией и Мьянмой, передает ТАСС. На встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном обсуждалось открытие первого в этой стране православного храма.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что на повестке дня стоит открытие российского культурного центра в Мьянме, что позволит укрепить взаимопонимание между народами. В ответ в России функционируют два мьянманских культурно-религиозных центра.

    Российский лидер также отметил важность обучения русскому языку в Мьянме. В стране уже преподается русский в престижных университетах и академии вооруженных сил. В планах создание общеобразовательной школы и расширение программы «Российский учитель за рубежом» для поддержки изучения русского языка, что позволит углубить двусторонние отношения.

    Ранее Путин на встрече с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.

    Он также выразил признательность премьеру Мьянмы за подарок в виде шестерых слонят, которые были переданы в Московский зоопарк.

    3 марта 2025, 09:51 • Новости дня
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американцам следует уделять больше внимания внутренним проблемам страны, таким как преступность и миграция, а не сосредотачиваться на президенте России Владимире Путине.

    Трамп призвал американцев сосредоточить внимание на внутренних проблемах страны, а не на президенте России Владимире Путине, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Президент США считает, что жителям страны следует уделять больше времени вопросам, связанным с миграцией, преступностью, включая наркоторговцев и убийц, а также с людьми, попадающими в страну из психиатрических учреждений.

    Трамп отметил, что важнее обратить внимание на миграционные банды насильников и наркобаронов, которые представляют реальную угрозу для безопасности США. Он считает, что американцы должны сосредоточиться на предотвращении проникновения таких людей в страну, чтобы избежать повторения европейского опыта.

    Ранее Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки.


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    2 марта 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

    Путин направил поздравление Гунбе по случаю избрания президентом Абхазии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что его победа свидетельствует о поддержке абхазскими гражданами курса на стабильность и развитие, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», – отметил Путин в своем поздравлении.

    Также в сообщении Кремля подчеркивается, что Путин рассчитывает на дальнейшее укрепление дружественных и союзнических отношений между Россией и Абхазией на благо народов обеих стран, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии, набрав 57% голосов избирателей, а международные наблюдатели указали на прозрачность проведенного голосования.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    3 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин присвоил композитору Зацепину звание Героя Труда
    Путин присвоил композитору Зацепину звание Героя Труда
    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил композитору и артисту Александру Зацепину звание Героя Труда.

    Зацепин удостоен звания Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность, говорится в документе. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

    Он является автором музыки к более чем 100 фильмам. В 1970-х годах Зацепин написал несколько песен для Аллы Пугачевой, это ставшие шлягерами «До свиданья, лето», «Любовь одна виновата», «Волшебник-недоучка» и другие. Песни маэстро в свой репертуар включали и другие известные исполнители и актеры: Валерий Ободзинский, Андрей Миронов, Олег Анофриев, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, София Ротару. Всего Зацепин написал более 300 песен.

    В начале февраля Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову за его вклад в отечественный спорт и олимпийское движение.

    Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой в день ее 95-летия.

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    1 марта 2025, 23:44 • Новости дня
    Макрон допустил возможность диалога с Путиным

    Макрон не исключил диалога с Путиным, ожидая стабилизации ситуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности возобновления диалога с Владимиром Путиным, отметив, что это может произойти при стабилизации ситуации.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность возобновления диалога с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Макрон сделал это заявление в интервью французским воскресным газетам, подчеркнув, что «ничто не исключено» и разговор с Путиным может состояться в подходящий момент.

    Издание Le Parisien Dimanche отметило, что, по мнению Макрона, контакты с Путиным могут быть осуществлены, когда ситуация стабилизируется. Однако конкретные детали, что именно подразумевается под стабилизацией, не были уточнены.

    Ранее, 24 февраля, Макрон заявил о наличии всех оснований для возобновления диалога с Путиным. Он также выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по налаживанию контактов с российским руководством.

    В дополнение к этому, 18 февраля в интервью региональной прессе Франции Макрон говорил о своей готовности контактировать с Путиным, если это будет полезно для решения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Макрон также призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая наличие хороших причин для этого. Накануне поездки в США Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

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    4 марта 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая

    Путин пригласил премьера Мьянмы на парад Победы

    Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна посетить Москву 9 мая для участия в торжественном параде по случаю 80-летия Победы.

    Путин на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном пригласил его посетить Москву 9 мая, передает ТАСС. Российский президент также сообщил, что в этот день по Красной площади пройдет парадный расчет военных из Мьянмы наряду с расчетами Вооруженных сил России.

    Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве в конце мая.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал число приглашенных для участия в Параде Победы стран.

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    4 марта 2025, 01:54 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии договоренностей по визиту Путина в Турцию

    Песков указал на отсутствие «конкретных договоренностей» по визиту Путина в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Между Москвой и Анкарой сейчас «нет конкретных договоренностей» относительно визита президента России Владимира Путина в Турцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, ведется ли подготовка визита Путина в Турцию. В ответ пресс-секретарь президента России заявил: «Пока каких-то нет конкретных договоренностей, наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях».

    Он отметил «очень успешный визит» в Турцию председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также контакты на уровне глав МИД России и Турции. Как заявил Песков, стороны продолжают «общение», передает РИА «Новости».

    По его словам, «на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующее приглашение». «И (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана – приехать к нам, и нам - приехать в Турцию», – пояснил Песков.

    Напомним, Песков заявил, что в случае необходимости встречи между президентами России и Турции могут быть организованы в течение нескольких часов благодаря их тесным рабочим отношениям.

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    4 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Кнайсль: Переговоры Путина и Трампа пройдут без участия Украины

    Кнайсль: Трамп и Путин обсудят урегулирование на Украине без приглашения Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    По мнению Карин Кнайсль, переговоры между Путиным и Трампом пройдут без участия Украины, несмотря на первоначальное предложение включить украинскую сторону.

    Как передает ТАСС, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин будут обсуждать урегулирование на Украине без участия Киева.

    Кнайсль отметила, что наследный принц Саудовской Аравии предлагал включить Украину в переговоры, однако Вашингтон и Москва предпочли двусторонний формат.

    Кнайсль считает, что следующий этап – это саммит между Трампом и Путиным, который нужно тщательно подготовить, чтобы избежать ошибок и не потратить время напрасно. Экс-министр подчеркнула, что переговоры направлены на перезапуск отношений между США и Россией на всех уровнях.

    В последние недели контакты между Москвой и Вашингтоном усилились. 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, обсудив широкий спектр вопросов, включая украинский конфликт. Встречи представителей двух стран проходили в Эр-Рияде и Стамбуле, где обсуждались вопросы работы посольств и назначение послов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    3 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин спрогнозировал небольшое сжатие рынка жилья

    Путин спрогнозировал небольшое сжатие рынка жилья из-за высоких ставок ипотеки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможном небольшом сжатии рынка жилья из-за высоких ипотечных ставок.

    Путин выразил мнение, что рынок жилья может ожидать небольшое сжатие из-за высоких ипотечных ставок, передает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Путин отметил, что сжатие должно быть минимальным, чтобы не пришлось впоследствии предпринимать меры по восстановлению отрасли.

    Минниханов в свою очередь рассказал о текущих показателях ввода жилья в Татарстане. По его словам, в советское время в регионе вводилось до 1,8 млн кв. метров жилья в год, тогда как сейчас этот показатель достиг 3,45 млн кв. метров. Но несмотря на рост, возникли проблемы с процентными и ипотечными ставками, решение которых, по словам Минниханова, продолжается.

    Глава региона добавил, что он возглавляет комиссию Госсовета «Инфраструктура для жизни» и планирует обращаться за поддержкой к президенту для решения этих вопросов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Татарстана в Кремле.

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    3 марта 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин похвалил качество автомобилей Aurus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым оценил качество автомобиля Aurus, произведенного в Татарстане.

    Путин отметил, что автомобиль, на котором он передвигается, является «хорошей машиной», передает ТАСС.

    Aurus – это линейка представительских автомобилей, разработанных по заказу Минпромторга России с 2013 года. Проект нацелен как на замену парка служебных машин для госслужащих, так и на коммерческие продажи.

    В прошлом году Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus.

    На встрече с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой российский лидер подарил ему длинную версию автомобиля Aurus.

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    3 марта 2025, 12:33 • Новости дня
    Песков: Встречу Путина и Эрдогана готовы организовать за пару часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае необходимости встречи между президентами России и Турции Владимиром Песковым и Реджепом Эрдоганом могут быть организованы в течение нескольких часов благодаря их тесным рабочим отношениям.

    Песков заявил о возможности оперативного согласования встреч между президентами России и Турции, передает РИА «Новости». Он отметил, что отношения между странами позволяют быстро организовывать контакты на высшем уровне. Согласно словам Пескова, в случае необходимости встречи Путина и Эрдогана могут быть согласованы за считанные часы.

    Он подчеркнул, что данная оперативность является следствием близких и рабочих отношений между Россией и Турцией. Песков также добавил, что все необходимые контакты между обеими странами осуществляются в сжатые сроки, что позволяет поддерживать диалог на высоком уровне.

    В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

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    4 марта 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин поблагодарил премьера Мьянмы за шестерых слонят для зоопарка Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил признательность премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну за подарок в виде шестерых слонят, которые были переданы в Московский зоопарк.

    «Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. В прошлом году вы прислали нам шесть слонят, и они уже переданы в Московский зоопарк. Спасибо большое», – приводит слова Путина ТАСС.

    Премьер Мьянмы со своей стороны заметил, что судьба подаренных животных его очень волновала. «Эти слоны жили в нашей стране в жаркий сезон. А сейчас они живут в России на такой температуре», – заметил он. «Поэтому я слежу за ними, поэтому я спрашиваю: "Как наши слоны, как они живут?" Мне сказали: "Не волнуйтесь, они под контролем"», – сообщил Мин Аун Хлайн.

    Слоны были переданы России в качестве символа укрепления двусторонних отношений. Калужская область также оказала поддержку в передаче, создав Культурный центр Республики Союз Мьянма на территории парка «Этномир». В 2027 году планируется открытие сафари-парка в области, где будут представлены и слоны.

    Напомним, в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития сотрудничества и актуальные международные вопросы.

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    4 марта 2025, 12:27 • Новости дня
    Пескова спросили, соблюдает ли Путин пост

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, соблюдает ли глава российского государства Владимир Путин пост, который начался 3 марта.

    «Мне нужно уточнить, не могу ответить на этот вопрос», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Великий пост начался 3 марта, его длительность составит почти 50 дней, он закончится 20 апреля празднованием Пасхи (Воскресения Христова).

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    3 марта 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин отметил благожелательное отношение к конфессиям в Татарстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин похвалил Татарстан за уважительное отношение к представителям различных конфессий, отметив, что в республике зарегистрировано наибольшее количество религиозных организаций в стране.

    На встрече в Кремле с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Путин отметил, что республика демонстрирует ровное и благожелательное отношение к представителям всех конфессий, передает ТАСС.

    «Да, точно, у вас это получается. Ровное и благожелательное отношение ко всем представителям», – подчеркнул глава государства.

    Минниханов в свою очередь сообщил, что в Татарстане поддерживаются все конфессии, включая староверов.

    Ранее Путин на встрече с Миннихановым заявил о возможном небольшом сжатии рынка жилья на фоне высоких ипотечных ставок. Он также оценил качество автомобиля Aurus, который произведен в Татарстане.

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    3 марта 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин отметил рост несырьевого экспорта в Татарстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым отметил, что доля несырьевого экспорта региона выросла почти вдвое.

    На встрече в Кремле Минниханов проинформировал Путина об экономическом развитии региона, передает РИА «Новости». Он сообщил, что с 2010 года обрабатывающая промышленность в Татарстане выросла на 10%, а доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта увеличилась почти вдвое.

    Путин подчеркнул важность этого достижения, отметив: «Почти в два раза выросла доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта. Это очень хороший показатель». Он добавил, что это свидетельствует о развитии экономики Татарстана не только за счет оборонной промышленности.

    Президент также отметил, что рост в несырьевом секторе является важным шагом в диверсификации экономики региона. «Да, я посмотрел, но это, можно сказать, за счет оборонной промышленности. Но вот то, что несырьевой экспорт вырос в два раза, – это все-таки серьезно», – заявил президент.

    Ранее Путин на встрече с Миннихановым заявил о возможном небольшом сжатии рынка жилья из-за высоких ипотечных ставок, а также оценил качество автомобиля Aurus, произведенного в Татарстане.

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    3 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Кремль опроверг сообщения о новых контактах Путина и Трампа

    Песков сообщил об отсутствии публичных контактов между Путиным и Трампом с февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Публичных контактов между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером с 12 февраля не было, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что с 12 февраля не зарегистрировано публичных контактов между президентами России и США, передает ТАСС.

    По его словам, с момента их телефонного разговора в этот день не было никаких взаимодействий, которые бы были преданы огласке.

    Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы в ходе телефонного разговора.

    СМИ пишут, что подготовка встречи Путина и Трампа активизировалась после их перепалки с Владимиром Зеленским, которая произошла в Белом доме.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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    • Напиши письмо солдату

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