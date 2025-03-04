Путин сообщил о планах по строительству православного храма в Мьянме

Tекст: Валерия Городецкая

Путин сообщил о динамичном развитии культурно-гуманитарного партнерства между Россией и Мьянмой, передает ТАСС. На встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном обсуждалось открытие первого в этой стране православного храма.

Кроме того, Путин подчеркнул, что на повестке дня стоит открытие российского культурного центра в Мьянме, что позволит укрепить взаимопонимание между народами. В ответ в России функционируют два мьянманских культурно-религиозных центра.

Российский лидер также отметил важность обучения русскому языку в Мьянме. В стране уже преподается русский в престижных университетах и академии вооруженных сил. В планах создание общеобразовательной школы и расширение программы «Российский учитель за рубежом» для поддержки изучения русского языка, что позволит углубить двусторонние отношения.

Ранее Путин на встрече с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.

Он также выразил признательность премьеру Мьянмы за подарок в виде шестерых слонят, которые были переданы в Московский зоопарк.