Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Путин сообщил о планах по строительству православного храма в Мьянме
Россия и Мьянма расширяют культурное сотрудничество, планируя строительство православного храма и открытие российского культурного центра в азиатской республике, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин сообщил о динамичном развитии культурно-гуманитарного партнерства между Россией и Мьянмой, передает ТАСС. На встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном обсуждалось открытие первого в этой стране православного храма.
Кроме того, Путин подчеркнул, что на повестке дня стоит открытие российского культурного центра в Мьянме, что позволит укрепить взаимопонимание между народами. В ответ в России функционируют два мьянманских культурно-религиозных центра.
Российский лидер также отметил важность обучения русскому языку в Мьянме. В стране уже преподается русский в престижных университетах и академии вооруженных сил. В планах создание общеобразовательной школы и расширение программы «Российский учитель за рубежом» для поддержки изучения русского языка, что позволит углубить двусторонние отношения.
Ранее Путин на встрече с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.
Он также выразил признательность премьеру Мьянмы за подарок в виде шестерых слонят, которые были переданы в Московский зоопарк.