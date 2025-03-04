Путин поблагодарил премьера Мьянмы за шестерых слонят для зоопарка Москвы

Tекст: Ольга Иванова

«Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. В прошлом году вы прислали нам шесть слонят, и они уже переданы в Московский зоопарк. Спасибо большое», – приводит слова Путина ТАСС.

Премьер Мьянмы со своей стороны заметил, что судьба подаренных животных его очень волновала. «Эти слоны жили в нашей стране в жаркий сезон. А сейчас они живут в России на такой температуре», – заметил он. «Поэтому я слежу за ними, поэтому я спрашиваю: «Как наши слоны, как они живут?» Мне сказали: «Не волнуйтесь, они под контролем», – сообщил Мин Аун Хлайн.

Слоны были переданы России в качестве символа укрепления двусторонних отношений. Калужская область также оказала поддержку в передаче, создав Культурный центр Республики Союз Мьянма на территории парка «Этномир». В 2027 году планируется открытие сафари-парка в области, где будут представлены и слоны.

Напомним, в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития сотрудничества и актуальные международные вопросы.