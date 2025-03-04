Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.14 комментариев
Путин и премьер Мьянмы начали переговоры в Кремле
В Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития сотрудничества и актуальные международные вопросы.
В рамках переговоров лидеры намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки, сообщает ТАСС.
Планируется, что по завершении встречи пройдет расширенный формат переговоров за официальным обедом. Участники обсудят ключевые аспекты российско-мьянманского сотрудничества, включая экономические и политические вопросы.
По итогам переговоров ожидается совместное заявление Владимира Путина и Мин Аун Хлайна. Также планируется подписать ряд межправительственных и межведомственных документов, что подчеркивает важность укрепления взаимоотношений между Россией и Мьянмой.
Ранее Мин Аун Хлайн заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России и предложил создать аналогичное представительство в городе Мандалай для укрепления дипломатических и экономических связей между странами.