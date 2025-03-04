Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
Премьер Мьянмы заявил о планах открытия двух генконсульств в России
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России и предложил создать аналогичное представительство в городе Мандалай для укрепления дипломатических и экономических связей между странами.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с Михаилом Мишустиным объявил о намерении открыть два генеральных консульства в России, сообщает ТАСС.
Мин Аун Хлайн также обсудил с российским премьером вопрос открытия генерального консульства в мьянмском городе Мандалай. Он подчеркнул важность улучшения отношений и рассказал о создании двустороннего комитета по экономическому сотрудничеству.
По словам премьера, в Мьянме прошло уже пятое заседание комитета. В начале встречи Мин Аун Хлайн выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство, отметив, что это его одиннадцатый визит в Россию. Он добавил, что развитие отношений двух стран получило новый импульс в 2021 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, запланированных на 4 марта, в ходе которых обсудят развитие российско-мьянманского сотрудничества и международные вопросы. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в 13-й международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдет в Москве в конце мая.