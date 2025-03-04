Премьер Мьянмы заявил о планах открытия двух генконсульств в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с Михаилом Мишустиным объявил о намерении открыть два генеральных консульства в России, сообщает ТАСС.

Мин Аун Хлайн также обсудил с российским премьером вопрос открытия генерального консульства в мьянмском городе Мандалай. Он подчеркнул важность улучшения отношений и рассказал о создании двустороннего комитета по экономическому сотрудничеству.

По словам премьера, в Мьянме прошло уже пятое заседание комитета. В начале встречи Мин Аун Хлайн выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство, отметив, что это его одиннадцатый визит в Россию. Он добавил, что развитие отношений двух стран получило новый импульс в 2021 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, запланированных на 4 марта, в ходе которых обсудят развитие российско-мьянманского сотрудничества и международные вопросы. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в 13-й международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдет в Москве в конце мая.