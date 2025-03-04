Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.14 комментариев
Путин заявил о росте товарооборота с Мьянмой на 40%
Путин заявил о росте товарооборота с Мьянмой на 40% за прошлый год
Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.
Путин во время переговоров с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле подчеркнул поступательное развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости».
«Отношения между нашими странами действительно развиваются поступательно. За прошлый год товарооборот вырос на 40%, это хороший показатель в целом. Потенциал у нас очень хороший», – заявил российский лидер.
Напомним, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Он заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России и предложил создать аналогичное представительство в городе Мандалай для укрепления дипломатических и экономических связей между странами.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в 13-й международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдет в Москве в конце мая.