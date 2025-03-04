Путин заявил о росте товарооборота с Мьянмой на 40% за прошлый год

Tекст: Валерия Городецкая

Путин во время переговоров с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле подчеркнул поступательное развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

«Отношения между нашими странами действительно развиваются поступательно. За прошлый год товарооборот вырос на 40%, это хороший показатель в целом. Потенциал у нас очень хороший», – заявил российский лидер.

Напомним, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Он заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России и предложил создать аналогичное представительство в городе Мандалай для укрепления дипломатических и экономических связей между странами.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в 13-й международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдет в Москве в конце мая.