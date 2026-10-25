Путин назвал перебором обвинения России в провоцировании протестов в Европе

Путин: Обвинения в провоцировании протестов в Европе являются явным перебором

Tекст: Вера Басилая

Российский лидер выразил удивление в связи с попытками связать протестные выступления в европейских странах с действиями Москвы, сообщают «Вести».

«Первая реакция, когда я это увидел, – удивление. Потому что ну уж чего-чего, а говорить, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – заявил Путин.

Массовые акции во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшить состояние школ. Впоследствии к ним присоединились недовольные ростом цен, а протесты охватили другие регионы и страны.

В середине октября беспорядки с мародерством вспыхнули в Италии, где в ходе погромов в Милане задержали более 300 человек. В Албании протестующие потребовали отставки премьера Эди Рамы, который осудил насилие на улицах и отказался покидать пост.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах. В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны беспорядков в регионе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию. В понедельник политолог Вадим Трухачев назвал заявления об иностранном вмешательстве удобным способом скрыть собственные проблемы европейских стран.