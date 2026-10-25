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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    25 октября 2026, 12:09 • Новости дня

    Путин назвал перебором обвинения России в провоцировании протестов в Европе

    Путин: Обвинения в провоцировании протестов в Европе являются явным перебором

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.

    Российский лидер выразил удивление в связи с попытками связать протестные выступления в европейских странах с действиями Москвы, сообщают «Вести».

    «Первая реакция, когда я это увидел, – удивление. Потому что ну уж чего-чего, а говорить, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – заявил Путин.

    Массовые акции во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшить состояние школ. Впоследствии к ним присоединились недовольные ростом цен, а протесты охватили другие регионы и страны.

    В середине октября беспорядки с мародерством вспыхнули в Италии, где в ходе погромов в Милане задержали более 300 человек. В Албании протестующие потребовали отставки премьера Эди Рамы, который осудил насилие на улицах и отказался покидать пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах. В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны беспорядков в регионе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию. В понедельник политолог Вадим Трухачев назвал заявления об иностранном вмешательстве удобным способом скрыть собственные проблемы европейских стран.

    25 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Захарова: Люди возлагают много надежд на встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Антон Антонов

    Многие в мире связывают надежды на переход от глобального хаоса к стабилизации с возможной встречей президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Руководители трех крупнейших держав в тяжелейший с точки зрения международных отношений момент, когда буквально сотрясает всю планету, будут иметь возможность в рамках многостороннего формата обменяться мнениями. Конечно, к этой встрече будут прикованы внимание миллионов, я бы даже сказала, миллиардов. Конечно, много надежд люди возлагают на подобную встречу», – сказала Захарова в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что в мире есть запрос на возвращение к стабилизации «от этого сползания к абсолютному хаосу», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая, но отверг сравнения с Ялтинской конференцией.

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в пятницу сообщил о нацеленности Москвы на проведение такой трехсторонней встречи.

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    24 октября 2026, 23:18 • Новости дня
    Захарова высмеяла ноту Франции о вмешательстве России во внутренние дела

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство Франции направило в Москву ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, опровергнув вмешательство.

    «Буквально недавно посольство Франции в Москве разослало ноту. Нам она пришла. <…> Грозно нам тыкая пальчиком и как-то помахивая кулачком, представители Макрона потребовали, вот прямо потребовали, чтобы Россия – видимо, и другие страны, которые стали реципиентами этой всей писанины – не вмешивалась в их внутренние дела», – заявила дипломат в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что французским дипломатам следовало бы сначала ознакомиться с заявлениями российского внешнеполитического ведомства, которое на протяжении многих лет последовательно отвергает вмешательство во внутренние дела других стран как элемент российской международной политики, передает ТАСС.

    При этом, отметила она, западных дипломатов не раз «ловили за руку», когда те «раздавали печеньки и булочки, участвовали в протестных движениях, разливали чаек». «Мы все это видели буквально в прямом эфире. Распространяли листовки, раздавали от сувенирной продукции до денег именно внутри тех процессов, которые не предполагают зарубежного участия», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о доведении французскими властями своей страны до безумия на фоне протестов.

    В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

    В ходе подавления беспорядков во Франции, вспыхнувших во время акций протеста против роста цен, задержаны около тысячи человек.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию три международных договора в правовой сфере с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа.

    В электронной базе нижней палаты парламента появились проекты законов о ратификации соглашений с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа, передает РИА «Новости».

    Договор с Зимбабве о взаимной правовой помощи по уголовным делам был подписан в Москве и Хараре 18 мая 2026 года. Стороны обязуются оказывать друг другу поддержку, если деяние является уголовно наказуемым по законам обеих стран.

    Соглашение с Камбоджей о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции заключили в Казани 26 июня 2026 года. Документ предусматривает защиту от передачи органам международной юстиции и высылки в третьи страны без предварительного согласия Москвы или Пномпеня. Абсолютным иммунитетом наделяются президент, премьер-министр, председатели палат парламента и ряд других высших должностных лиц России.

    Договор с Никарагуа о выдаче преступников был подписан в Петербурге 5 июня 2026 года. Государства обязуются выдавать по запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. При этом в экстрадиции может быть отказано, если она способна нанести ущерб суверенитету или безопасности запрашиваемой стороны.

    Ранее глава МИД Зимбабве Амон Мурвира назвал политические отношения между двумя странами великолепными.

    Министр иностранных дел Вальдрак Джентске подтвердил нерушимое братство и поддержку внешнеполитического курса Москвы на фоне формирования нового мирового порядка.

    Власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

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    24 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Магазины в центре Брюсселя забаррикадировали витрины из-за угрозы погромов

    Магазины Брюсселя закрыли витрины щитами из-за угрозы погромов

    Tекст: Мария Иванова

    Владельцы магазинов и бутиков в Брюсселе закрыли витрины деревянными щитами и приостановили работу в преддверии новых акций протеста.

    В кварталах люксовых магазинов в центре бельгийской столицы более половины витрин закрыты панелями из древесно-стружечных плит. Ряд салонов и центральный бутик Apple приостановили работу, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, надеемся, что полиция в этот раз сможет пресечь беспорядки. Но есть печальный опыт. Надежды не всегда оправдываются», – рассказал владелец магазина электроники Антуан. По его словам, установка защитных конструкций обходится коммерсантам в сумму до 2 тыс. евро и спасает лишь от случайных погромщиков.

    В бельгийских соцсетях ранее появились призывы выйти на улицы за социальную справедливость 24 октября. Предприниматели обсуждали возможность применения травматического оружия для защиты от мародеров, однако местные законы разрешают самооборону только для защиты жизни и здоровья, но не собственности.

    В связи с угрозой беспорядков на крупных перекрестках дежурят усиленные наряды полиции. Проблемные зоны у вокзалов взяты под особый контроль, к середине дня обстановка в городе оставалась спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал резко повысить уровень применения силы при подавлении студенческих протестов.

    В середине месяца бельгийские полицейские задержали 20 участников уличных беспорядков в центре Брюсселя.

    В начале месяца массовые акции протеста учащихся распространились из Франции на Бельгию, Италию и Грецию.

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    25 октября 2026, 03:28 • Новости дня
    Митинг в Барселоне перерос в погромы и поджоги

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Каталонии Барселоне акция протеста переросла в столкновения с полицией и погромы, пишет El Mundo.

    В центре Барселоны манифестации переросли в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, участники начали громить улицы и поджигать мусорные баки и контейнеры, передает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

    Из-за роста напряженности в городе местные магазины были вынуждены закрыться. По данным издания, молодые люди в капюшонах возвели баррикады из контейнеров для мусора и припаркованных мотоциклов и затем подожгли их. Прибывшая полиция попыталась разогнать толпу, но митингующие забросали правоохранителей камнями.

    Газета охарактеризовала участников как молодых, часто несовершеннолетних лиц, которые в субботу вышли на несанкционированный митинг по неустановленной причине. Силам правопорядка удалось разогнать массовое скопление, однако небольшие группы протестующих рассредоточились по центру Барселоны и продолжили устраивать погромы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стычки с полицией прошли и в других европейских городах: во Франции, Италии, Португалии, Бельгии и Албании.

    Политолог Вадим Трухачев объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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    24 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Захарова отвергла заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.

    «Вой сирен на улицах или взрывпакеты заглушили последний тоненький голос разума. Я просто напомню, что в натовских странах мессенджер «Макс» не работает, потому что с их телефонов в нем невозможно зарегистрироваться», – заявила Захарова в эфире программы «Право знать».

    Она отметила, что обвинения в адрес России являются очередной информационно-политической кампанией, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

    Итальянская полиция применила водометы и начала задержания на акции протеста в центре Рима.

    Стычки с полицией прошли и в других европейских городах. В центре Тираны участники протестов забросали коктейлями Молотова здания министерства сельского хозяйства Албании. Сотрудники правоохранительных органов Португалии задержали десятки активистов во время ликвидации палаточного лагеря протестующих. Магазины в центре Брюсселя забаррикадировали витрины из-за угрозы погромов.

    Политолог Вадим Трухачев объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    25 октября 2026, 00:39 • Новости дня
    Ульянов высмеял обвинения Европы в «российском следе» миграционного хаоса

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией отреагировал на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «российском следе» в миграционном хаосе в Европе.

    Фон дер Ляйен в Европарламенте безосновательно обвинила Россию и Белоруссию в организации протестов в Европе, передает РИА «Новости».

    «Русские здесь, русские там, могучие русские повсюду. И у нее нет ни малейших сомнений в том, что миграционный хаос в Европе вызван Россией. Браво! Без комментариев», – заявил Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках европейских стран сделать из Москвы пугало и безосновательно обвинить Россию в собственных трудностях.

    Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.

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    24 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Песков: Разговора Путина и Трампа после соглашения по Алешкам в планах нет

    Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках в планах нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пескова спросили о возможном разговоре Путина и Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках.

    «Нет, пока такого плана нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Песков сообщил, что координирующая роль в организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области принадлежит первой леди США Мелании Трамп. С российской стороны переговоры вела уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, с украинской – омбудсмен Дмитрий Лубинец.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    Кремль высоко оценил вклад Мелании Трамп в гуманитарную миссию в Алешках.

    Режим тишины со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен одновременно с российским – 27 октября с 4:00 по киевскому времени.

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    24 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Полиция применила водометы против участников протестной акции в Риме

    Участники протестной акции в Риме попытались прорвать оцепление полиции

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянская полиция применила водометы и начала задержания на акции протеста в центре Рима после попытки манифестантов прорвать оцепление.

    Итальянские силы правопорядка применили водомет против участников протестного шествия в Риме, после чего начались задержания, передает РИА «Новости».

    В результате действий полиции среди прохожих появились пострадавшие, в частности, пожилой мужчина получил травму ноги. Находящихся на месте событий журналистов попросили отойти с проезжей части.

    Ранее толпа манифестантов прошла мимо центрального вокзала Термини и приблизилась к полицейскому кордону из бронеавтомобилей. Протестующие скандировали лозунги против властей и бросили в ряды силовиков бутылку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу итальянские правоохранители перекрыли доступ к Колизею в Риме для остановки несанкционированного шествия молодежи.

    В центре столицы началась масштабная протестная акция против военных конфликтов.

    Во вторник власти Италии заявили о намерении принять более жесткие меры в отношении участников беспорядков в Милане.

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    25 октября 2026, 05:03 • Новости дня
    Песков: Путин не планирует оглашать послание Федеральному собранию до конца года
    Песков: Путин не планирует оглашать послание Федеральному собранию до конца года
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию до конца 2026 года не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Песков сообщил РИА «Новости»: «Нет, не планируется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что послание Путина Федеральному собранию будет оглашено тогда, когда глава государства сочтет это необходимым.

    В 2025 году послание президента России Федеральному собранию не проводилось.

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    25 октября 2026, 02:39 • Новости дня
    Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию, когда сочтет целесообразным

    Tекст: Антон Антонов

    Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет оглашено тогда, когда глава государства посчитает это необходимым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Когда президент посчитает это целесообразным, мы это сделаем», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Песков сообщил об отсутствии у Путина сроков послания Федеральному собранию.

    В 2025 году послание президента России Федеральному собранию не проводилось.

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    25 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов

    Премьер-министр Франции Лекорню попросил временно заблокировать соцсети

    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил телекоммуникационные компании временно заблокировать ряд социальных сетей на фоне беспорядков в стране.

    Лекорню попросил при необходимости заблокировать Snapchat, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), сообщают «Вести» со ссылкой на Blast.

    По словам премьер-министра, некоторые соцсети сыграли решающую роль в распространении призывов к насилию.

    Он добавил, что мера носит предварительный характер, и в случае повторения подобных событий он хотел бы иметь возможность временно приостанавливать доступ к этим сервисам при возобновлении городских беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности ввести режим чрезвычайного положения на фоне массовых беспорядков. Премьер-министр Франции объявил о начале масштабной операции по расследованию массовых беспорядков в стране. Себастьен Лекорню поручил ввести комендантский час в ряде районов на фоне беспорядков.

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    25 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Путин поздравил президента Казахстана Токаева с Днем Республики

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики.

    Путин в поздравительном послании отметил достигнутые республикой успехи в экономической и социальной сферах. Он отметил, что Казахстан играет весомую конструктивную роль в международных делах и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, следует из телеграммы Путина, размещенной на сайте Кремля.

    «Уверен, что мы будем и впредь последовательно укреплять взаимовыгодные российско-казахстанские связи по всем направлениям – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», – подчеркнул Путин.

    Президент добавил, что отношения между двумя странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, Москва и Астана координируют усилия в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

    В заключение российский лидер пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана – благополучия и процветания.

    Российское представительство в Астане охарактеризовало сотрудничество между двумя странами как успешное. В среду Министерство иностранных дел Казахстана направило по дипломатическим каналам информацию о системе электронных разрешений на въезд. На прошлой неделе Казахстан и Россия осуществили первую пилотную международную автомобильную грузоперевозку по маршруту Астана – Москва.

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    25 октября 2026, 11:37 • Новости дня
    За время молодежных протестов в Барселоне задержали более 100 человек

    Vanguardia: В Барселоне задержали свыше 100 человек во время погромов

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Испании задержала свыше 100 человек, включая несовершеннолетних, во время массовых молодежных протестов в центре Барселоны, сообщила министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон.

    Акция началась в субботу вечером на площади Пласа-де-Каталунья в центре города, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Vanguardia.

    В протестах приняли участие более 600 молодых людей. Во время столкновений с полицией участники бросали в правоохранителей петарды и камни, поджигали мусорные баки. От действий вандалов пострадали 14 магазинов.

    Крупные торговые центры в районе волнений были вынуждены закрыть двери, в результате чего сотни покупателей на некоторое время оказались заперты внутри зданий.

    Протесты были организованы через социальные сети и не имели официального лидера, отмечает испанская газета Periodico. По информации издания, выступления не связаны с конкретной проблемой, а участники стремились последовать примеру массовых акций в других европейских странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье акция протеста в Барселоне переросла в столкновения с полицией и погромы.

    В начале месяца протест из-за жилищного кризиса в Барселоне привел к травмам 28 сотрудников правоохранительных органов.

    В начале октября в столице Испании прошла акция протеста с участием около 70 тыс. человек.

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    25 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Путин удивился обвинениям в адрес США в связи с протестами в Европе

    Путин удивился обвинениям в адрес США со стороны Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил удивление в связи с тем, что европейские лидеры изначально обвинили США в организации протестов в Европе.

    Владимир Путин признался, что не ожидал нападок европейцев на своего основного военного союзника, сообщает «Вести».

    «Что меня удивило? Первая реакция была совсем не антироссийская, она была антиамериканская. Если вы обратили внимание, начались сразу вбросы, что события, происходящие в Европе, – это результат деятельности сегодняшней американской администрации, их поддержки правых партий, правого движения и т. д.», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    По его словам, это было «несколько странно, неожиданно совершенно», так как он не предполагал, что европейские лидеры «будут нападать на своего основного союзника и на защитника, так скажем, в военном смысле этого слова, за океаном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах.

    Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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