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Глава МИД Зимбабве назвал великолепными отношения с Россией
Глава МИД Мурвира назвал отношения Зимбабве и России великолепными в политической сфере
Политические отношения между Зимбабве и Россией находятся на великолепном уровне и планируется усиление экономического сотрудничества, заявил глава МИД Зимбабве Амон Мурвира.
Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Амон Мурвира заявил, что его страна поддерживает великолепные двусторонние отношения с Россией, передает ТАСС.
Он добавил, что страны также работают над тем, чтобы эти политические связи переросли в экономическое сотрудничество, что, по его мнению, будет способствовать развитию народов обеих стран.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Амон Мурвира ранее провели переговоры в Москве, где обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества между Россией и Зимбабве.