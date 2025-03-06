Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
Лавров начал переговоры в Москве с главой МИД Зимбабве Мурвирой
Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с министром иностранных дел Зимбабве Амоном Мурвирой, в ходе которых стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой в Москве, сообщает ТАСС.
Визит Мурвиры в Россию был предварительно анонсирован посольством Зимбабве в Москве. Переговоры проходят на фоне растущего интереса Зимбабве к более тесному сотрудничеству с Россией, включая возможное вступление в БРИКС и установление прямого авиасообщения.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ранее подчеркнул желание страны сотрудничать с Россией в сфере удобрений. Эти темы, по всей вероятности, будут обсуждаться на переговорах. Также в марте 2024 года Россия передала Зимбабве 25 тыс. тонн пшеницы и 23 тыс. тонн удобрений, что подчеркивает экономическое взаимодействие между странами.
В декабре 2024 года Россия упростила для граждан Зимбабве процедуру получения виз, включив страну в список тех, кто может воспользоваться единой электронной визой. С 2014 года Москва и Хараре сотрудничают в рамках российско-зимбабвийской межправительственной комиссии. Обе страны активны на международной арене, поддерживая Группу друзей в защиту Устава ООН и подписав совместное заявление о неразмещении оружия в космосе.
Лидеры России и Зимбабве поддерживают двусторонний политический диалог. В июне 2024 года Эммерсон Мнангагва принял участие в Петербургском международном экономическом форуме вместе с Владимиром Путиным. Президент Зимбабве подчеркивает важность России как глобального союзника и призывает российских предпринимателей рассмотреть возможности инвестирования в Зимбабве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, африканцы искренне заинтересованы реализовывать с Россией совместные проекты, что способствует укреплению мостов сотрудничества между Россией и Африкой.